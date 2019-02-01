Копия мамы: Ксения Собчак впервые показала лицо сына

Ксения Собчак снова удивила своих подписчиков. Телеведущая выложила умилительное видео со своим 2-летним сыном и впервые показала его лицо. До этого Ксения снимала своего ребенка только со спины. В ролике в сторис Собчак в Инстаграм Платон сидит в гримерке и с интересом рассматривает мамину косметику. Мальчик уже неплохо разговаривает и заваливает маму вопросами.

xenia_sobchak Смотрим маленьких эйнштейнов,машем ветками!

- А что ты делаешь, Платош? Где большая пуговичка? - нежным голосом спрашивает Ксения своего сына. Платон в это время пытается достать какую-то вещь из шкатулки.

- А это, мама, что? - интересуется мальчуган у Ксении, держа в руках флакончик.

- А это духи - мама душится, - терпеливо объясняет телеведущая сыну.

Но даже не этот милейший и трогательный диалог Собчак с ребенком поразил ее подписчиков. Друзья и знакомые Ксении, которые до этого, как и многие, не видели лицо ребенка, были поражены, как сильно Платон похож на звездную маму.

Ну, копия же мамы?! Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

- Одно лицо! - констатировали зрители. - Даже мимика Ксюши. От Максима Виторгана ничего нет.

- Ну, подождите, израстется еще, - возразили друге. - У папы малыша должны быть сильные гены, возможно, что к 10 годам Платон будет уже его копией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак: «Могу себе спокойно беременеть до следующих губернаторских выборов»

Телеведущая подтвердила, что собирается участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга (подробности)