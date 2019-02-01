Что говорят эксперты о переизбрании Вячеслава Макарова секретарем петербургского отделения «Единой России»

Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова переизбрали секретарем регионального отделения «Единой России». Голосование состоялось в Северной столице 31 января. Свои голоса за Макарова отдали 199 делегатов, 3 голоса отошло его главному сопернику - вице-спикеру ЗакСа Анатолию Дроздову. Один бюллетень был испорчен.

Стоит отметить, что в предыдущий раз Макарова переизбрали на этот пост в декабре 2016 года, а вообще эту должность он занимает уже почти двенадцать лет. После оглашения результатов политик поблагодарил коллег за оказанное доверие.

- Главное для каждого из нас - это люди со своими проблемами, трудностями, болью. Простой человек должен видеть, что власть рядом, что она неравнодушная, твердая, решительная и умеет доводить дело до конца. Главный показатель доверия - сколько раз за день, неделю, месяц, год нам скажут спасибо.

Секретарь петербургского регионального отделения подчеркнул, что сейчас приоритет партии - достойно провести предстоящие выборы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИЛИСТА

Политолог Дмитрий СОЛОННИКОВ:

- Оценивать деятельность Вячеслава Макарова можно в нескольких плоскостях. Однозначно никто не может сомневаться в том, что он отстроил работу ЗакСа и показал себя как эффективный руководитель. Отмечу, что в составе парламента есть и оппозиционные партии. Насчитывается шесть различных фракций, чего, к слову, нет больше нигде в России. Однако даже такое политическое разнообразие ничуть не мешает слаженной работе. Скажем так, корабль плывет по управлению с капитанского мостика. Это видно было, к примеру, на недавнем заседании, когда парламентарии практически единогласно утвердили кандидатуры на должность вице-губернаторов города. Можно к этому относиться по-разному, однако эффективность работы налицо.

Еще один момент. За последние годы значительно укрепилось представительство Макарова, а также других деятелей партии на уровне муниципальных образований. Он сумел выстроить единую систему управления. Достаточно долгое время в городе было противостояние в логике существования муниципальных образований. Не могли определить, что это – первое звено политической борьбы и тогда муниципальные депутаты – это помощники депутатов Закса, или это звено городского хозяйства, тогда это вертикаль в сторону Смольного. В итоге в городе реализуется первый сценарий. При этом нет никакого противостояния в работе правительства и ЗакСа. Да, стиль управления спикера, да и лично сам Макаров, устраивает не всех. Его, возможно, критикуют даже больше, чем представителей Смольного. Однако, по-моему мнению, это происходит из-за того, что он смело выступает с различными инициативами.