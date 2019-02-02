Время маслом: выставка Льва Дутова открылась в Петербурге

КАК СБЕРЕЧЬ МГНОВЕНИЕ

Что такое время? Тысячелетиями философы искали ответ на этот вопрос, но к однозначному выводу так и не пришли. Оно может быть циклическим, историческим и, что главное, конечным... А мгновение? Оно несётся нам навстречу, как белобрысый мальчонка на старом красном велосипеде. Цепь трещит. Огромная отцовская кепка подскакивает на очередной кочке. Он улыбается беззубым ртом, смеется, давит на звонок что есть мочи, обдувая ветром, проносится мимо и так же быстро исчезает за поворотом. На холсте нашей памяти останется всего пара мазков, даже брызгов, как на работах абстракциониста Джексона Поллока: когда осень пропадает под слоем первого снега, от золотых листьев и прощальной песни улетающих птиц сохранится лишь хаотичный ритм красок.

Но даже это впечатление вскоре исчезнет под новым слоем масла. Чтобы сберечь это мгновение в первозданном, нетронутом виде, нужно подарить его миру. Записать в мятом блокноте. Или, например, нарисовать картину. Лев Дутов предпочёл второй вариант. 30 лет — с 1987 по 2018 год — он изображал «мгновения»: перестройку, падение идеалов, реконструкцию церкви, вновь обретённый патриотизм.

Даже старая битая стена может быть искусствомФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Теперь впечатления художника висят на стенах Этнографического музея, где открылась самая большая персональная экспозиция автора «Срез времени».

Сначала может показаться, что в Мраморном зале представили сразу несколько мастеров: так сильно отличаются холсты.

На этих картинах изображен один и тот же мостФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

— Для одного периода характерна абстракция, для другого — предметность. Поэтому экспозицию разделили на зоны. Благодаря ей я увидел свой творческий путь, — смеётся Лев Дутов. —Например, «Возвращение». На картине храм собирается из воздуха, то есть в душе, когда люди вновь начинают ходить в церковь.

Сам художник называет свою живопись постреалистическим романтизмом. По его мнению, любая, даже самая абстрактная картина реальна, потому что на неё все равно повлиял окружающий мир.

«Возвращение» в лоно церквиФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Искусство для Дутова, — в буквальном смысле — как лекарство.

—У меня было воспаление тройничного нерва. Самые сильные обезболивающие не помогали. Друг посоветовал написать себя в этом состоянии. Нарисовал, лёг спать, а утром все прошло... — рассказал Дутов.

Отправиться в путешествие во времени вместе с художником можно до 7 февраля в Мраморном зале Этнографического музея.

СПРАВКА «КП»

Лев Дутов родился в 1959 году на Сахалине. В 1984 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной, в следующем — дебютировал на Ленинградской молодежной выставке Союза художников. Тогда юного живописца заметили коллеги по палитре и взяли в Молодежное объединение Союза художников СССР.

Маленькие почитатели окружили художникаФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Уже через пять лет Льва Николаевича приняли в секцию живописи.

В наши дни Лев Дутов — не только постоянный участник городских, всероссийских и международных выставок, но и доцент кафедры живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Кроме того, с 2016 года признанный мастер участвует в проекте Вячеслава Заренкова «Созидающий мир».

КАЖДОМУ ДОМУ НУЖНА... КАРТИНА

Фонд «Созидающий мир» появился в 2012 году. Однако идея возникла гораздо раньше, когда Вячеслав Заренков построил свой первый дом. Профессор решил украсить его картиной. Однако сколько ни искал – не встретил подходящего пейзажа. Но он не сдался и сам взял в руки кисточку.

Смотря на свое произведение, которое, между прочим, до сих пор висит на стене автора, волей-неволей задумаешься о товарищах по палитре.

Вместе с фондом «Созидающий мир» художник побывал в Дании и ИспанииФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

И вот – уже восьмой год при поддержке мецената петербургские художники встречаются на пленэре в Швейцарии, Италии, Германии, Франции... Каждый год живописцы отправляются в творческие экспедиции. Всего за две недели они пишут более 50 работ, и путешествие обязательно завершается выставками на родине и за рубежом.

—С фондом Лев Дутов побывал в Испании, Дании и Великом Новгороде, — поделилась директор фонда Наталия Берзина. —У Льва Николаевича интересный и сложный творческий путь. Начинал с дизайна, потом пришёл к живописи... Как-то он сказал мне, что живопись — это и есть любовь. Эта фраза идеально его характеризует.

Вместе с фондом «Созидающий мир» художник побывал в Дании и ИспанииФото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Интересно, что пленэр, — работа художника на открытом воздухе — вошедший в моду благодаря французским импрессионистам, в современной Европе большой популярностью не пользуется. Видя живописцев, прохожие останавливаются, просят сфотографировать и, бывает, хотят купить понравившуюся работу. Но в фонде считают, что главная его задача – не коммерция, а популяризация культуры.