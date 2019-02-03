Сергей Шнуров написал стихотворение в память об умершем Децле
Рэпер Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, скончался в Ижевске в 35-летнем возрасте. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Гибель Децла уже подтвердили родители и представители музыканта. Свои соболезнования им приносят поклонники по всей России. В память о музыканте стихи написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров:
«Ритмом музыка всяка ведома,
И с пластинок сдувая пылинки,
Вечеринка у Децела дома,
Собрался народ на поминки.
Подтянулся район и вся школа.
Кто-то снова и снова включал,
Для себя, а не для протокола,
«Мои слёзы, моя печаль.»»
О смерти музыканта сообщил отец
Сергей Шнуров в своем стихотворении вспомнил слова известной песни Децла: «Вечеринка у Децла дома. Гуляют весь район, гуляет вся школа. Вечеринка у Децла дома. Все двигают попами под музыку хип-хопа».
Напомним, что рэпер Децл скончался после концерта в Ижевске. Музыканту стало плохо в гримерке.
СПРАВКА «КП»
Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.
Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».
У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).
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ИСТОЧНИК KP.RU