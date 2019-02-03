2019-02-03T10:15:15+03:00
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение в память об умершем Децле

Лидер группы «Ленинград» вспомнил известную композицию рэпера «Вечеринка у Децла дома»
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Известный рэпер скончался после концертаИзвестный рэпер скончался после концертаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Рэпер Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, скончался в Ижевске в 35-летнем возрасте. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Гибель Децла уже подтвердили родители и представители музыканта. Свои соболезнования им приносят поклонники по всей России. В память о музыканте стихи написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров:

«Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

«Мои слёзы, моя печаль.»»

О смерти музыканта сообщил отец

О смерти музыканта сообщил отец

Сергей Шнуров в своем стихотворении вспомнил слова известной песни Децла: «Вечеринка у Децла дома. Гуляют весь район, гуляет вся школа. Вечеринка у Децла дома. Все двигают попами под музыку хип-хопа».

Напомним, что рэпер Децл скончался после концерта в Ижевске. Музыканту стало плохо в гримерке.

СПРАВКА «КП»

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13-летний сын Децла копирует стиль папы

Тони уже давно носит дреды, как и его известный отец (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна предварительная причина смерти Децла

В воскресенье, 3 февраля, стала известна предварительная причина смерти Децла. По словам концертного директора рэпера Павла Беленца, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью: у него остановилось сердце после выступления в Ижевске. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Следователи начали проверку учительницы, которая ударила первоклассницу по голове
В Петербурге угнали «Кадиллак Эскалейд» и «Ленд Крузер»
В Петербурге грабитель унес из салона связи пять телефонов
«Леруа Мерлен» у метро «Пионерская» эвакуировали
В Петербурге водитель сбил пешехода, засунул его в багажник и скрылся
Комитет по образованию Петербурга проверит инцидент с избиением первоклассницы
На станции метро «Беговая» пропала плитка
Звонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в Петербурге
В Петербурге появились снежные Петр I и Елизавета Петровна
На Большевиков прорвало трубу и 500 домов остались без отопления
Пожар на Петроградской не тронул людей, но не пощадил животных
Мужчина с полкило амфетамина разгуливал по Петербургу
В Петербурге прикрыли два борделя с проститутками
Свадебная машина попала в ДТП в Петербурге, не доехав до ЗАГСа
Под Кингисеппом мужчина убил собутыльника трубой
На Петербург и Ленобласть надвигается метель с дождем
У сотрудницы петербургского музея угнали «Порш» за 4,5 миллиона рублей
«Паркуюсь как хочу»: автомобилисты Петербурга жалуются на каршеринг
BMW «впечатала» женщину в стену в Петроградском районе
Травмированная в школе первоклассница оказалась в больнице Петербурга
Смольный хочет купить видеокамеры на 30 миллионов рублей
«Зенит» поприветствовал нового игрока Вильмара Барриоса
Погода на 2 февраля в Петербурге: На выходных будет тепло и небольшой снег
Под Воркутой построили две ЛЭП для радиолокационной станции ракетного щита России
Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Водитель «Лексус» избил другого автомобилиста на Варшавской улице в Петербурге
Петербуржец избил прохожего, сделавшего ему замечание