Сергей Шнуров написал стихотворение в память об умершем Децле

Рэпер Кирилл Толмацкий, больше известный как Децл, скончался в Ижевске в 35-летнем возрасте. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Гибель Децла уже подтвердили родители и представители музыканта. Свои соболезнования им приносят поклонники по всей России. В память о музыканте стихи написал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров:

«Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола,

«Мои слёзы, моя печаль.»»

О смерти музыканта сообщил отец

Сергей Шнуров в своем стихотворении вспомнил слова известной песни Децла: «Вечеринка у Децла дома. Гуляют весь район, гуляет вся школа. Вечеринка у Децла дома. Все двигают попами под музыку хип-хопа».

Напомним, что рэпер Децл скончался после концерта в Ижевске. Музыканту стало плохо в гримерке.

СПРАВКА «КП»

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве.

Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении. Речь идет о видео на такие композиции, как «Слезы», «Вечеринка» и «Кровь моя, кровь».

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

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