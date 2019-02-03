Пьяный петербуржец избил врача «скорой помощи», который приехал на вызов к его жене

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина ночью вызвал бригаду "скорой помощи" своей жене, которая почувствовала недомогание. Когда медики прибыли к супругам домой, хозяин квартиры начал буянить и ссориться с докторами. В гневе он напал на врача и ударил его кулаком в лицо.

- ЧП произошло в квартире одного из домов на Гаванской улице, - уточняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Мужчина был пьян. Сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

К слову, у самого доктора, к счастью, нет серьезных травм. Госпитализация ему не потребовалась. Сейчас следователи выясняют причины конфликта. По одной из версий, дебошир посчитал, что врач что-то делает неправильно.

Нападавший сейчас дает показания. Пока его не стали задерживать. Медики выясняют тяжесть вреда здоровью пострадавшего доктора.