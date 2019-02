От мейн-кунов до сфинксов: «Комсомолка» ищет самых классных котов Петербурга

Вы думаете, весна начинается, когда почки распускаются и снег тает? А вот и нет! Она приходит только после того как ее призовут коты и кошечки своими мурлыкающими мартовскими песнопениями. Кстати, 1 марта в России отмечается День кошек. В честь этого KP.RU запускает самый милый фотоконкурс «Мартовские коты 2019». Участники конкурса смогут подарить пушистым любимцам славу и выиграть вкусное угощение от генерального партнера - компании Aller Petfood.

Генеральный партнер фотоконкурса «Мартовские коты» - датская компания Aller Petfood. Они производят корма ALL CATS - вкусные и полезные лакомства для наших питомцев. Это полноценный рацион для котов любых пород, размеров, возраста и активности. В кормах ALL CATS содержатся высококачественные ингредиенты, такие как мясо, овощи, злаки, жиры, рыба, витамины и минералы. Линейка кормов разработана в Дании и производится в соответствии с европейским законодательством. Выбирая корм ALL CATS для своего кота, вы можете быть уверены, что любимец получит все необходимые питательные элементы.

КАКИЕ ПРИЗЫ МОЖНО ВЫИГРАТЬ?

Главный приз. Двухмесячный запас корма премиум класса ALL CATS, а также слава, любовь поклонников, звание «Звезда соцсетей» достанутся котику, набравшему больше всего лайков.

Специальные призы. Компания Aller Petfood выберет еще троих счастливчиков в номинациях «Самые шикарные усы», «Усатый глава семейства» и «Самый активный кот». Победители в этих номинациях также получат запасы корма ALL CATS.

КАК УЧАСТВОВАТЬ?

- Сфотографируйте своего любимого котика!

- Загрузите фотографию на страницу конкурса с 4 февраля по 7 марта.

- Чтобы повысить шанс на победу, напишите короткий рассказ о самых смешных выходках своего домашнего питомца.

- Поделитесь ссылкой на конкурс в своих социальных сетях. Пусть друзья голосуют за вашего котика!

- Ждите подведения итогов (11 марта) и церемонии награждения.

*Внимание! В конкурсе запрещается использовать различные механизмы накруток (искусственное увеличение лайков). Комиссия будет учитывать только органические голоса.