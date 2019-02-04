Фильму «Шинель» 60 лет: 5 интересных фактов со съемок дебютной картины режиссера Алексея Баталова

Как только не интерпретировали хрестоматийную повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель»! Но классикой остается картина, снятая на «Ленфильме» в 1959 году. 2 февраля она отметила 60 лет. В честь юбилея фильм покажут всему миру еще раз. Черно-белая лента будет одним из участников 69-го Берлинского Международного кинофестиваля, который откроется 7 февраля. Ну а пока до показа еще несколько дней, «Комсомолка» вместе с историками «Ленфильма» решила вспомнить интересные факты со съемок.

1. Экранизировать «Шинель» Алексею Баталову предложил мэтр отечественного кино Иосиф Хейфиц, руководивший на киностудии «Ленфильм» творческим объединением. Ради своего дебюта начинающий режиссер пожертвовал и столичной пропиской, и работой в одном из лучших театров Москвы. Сначала на ленту выделили ничтожно мало денег и запланировали экранизацию Гоголя как «двухчастевку», то есть двадцать минут экранного времени.

«Весь наш бюджет уложился бы в два часа съемок на Невском», - вспоминал позже Баталов. - «Вообразите, сколько стоит перекрыть движение на Невском проспекте, запустить на него лошадей, поставить освещение, сделать снег! Мы стояли перед катастрофой - и тогда Невский был сделан из фанеры и палочек и набит на задние ворота здания «Ленфильма». Никому из зрителей и в голову не пришло, что это бутафория».

Киногруппа работала творчески и самозабвенно, так, что позже студия приняла решение выпустить фильм полнометражным. Добавили сроки и деньги.

2. Каждый персонаж в фильме любовно отобран: «прелестницу» сыграла молодая Нина Ургант, в маленькой роли снялась вахтанговская актриса Елена Понсова. Кроме того, в фильме задействован народный артист СССР Юрий Толубеев.

- Но звезда картины, конечно, молодой Ролан Быков, - подчеркивают историки «Ленфильма». - Благодаря этой роли он вошел в большой кинематограф как интересный и многообещающий актер.

Пришлось нелегко. Один только грим занимал четыре часа, ведь молодой артист должен был перевоплотиться в 50-летнего персонажа. «Старил» Быкова, добиваясь достоверности, один из лучших гримеров «Ленфильма» Алексей Грибов.

3. К слову, главную роль в этой картине могли отдать другим актерам. Алексей Баталов приглашал на пробы Алексея Быкова, Пантелеймона Крымова и Евгения Евстигнеева. Однако победил Ролан.

4. Снять Петербург, который заметает вьюгой, оказалось сложно. Как назло, зима в тот год выдалась теплой и малоснежной. Сугробы для съемок привозили со всего города, но они быстро таяли. Тогда придумали использовать все, что хоть немного походило на снег: опилки, мелкие бумажные обрезки, пшеничную шелуху. После команды «Мотор!» весь этот мусор поднимался в воздух с помощью авиационного пропеллера. Один из самых ярких эпизодов: сцена ограбления, когда трое похитили шинель у главного героя. В дни съемок этой сцены Быков заболел, у него была температура 39 и заложена грудь. И вот привезли «ветродуй» и опилки. Они кололи лицо, впивались в глаза, прилипали к щекам вместе со слезами. Но артист и не думал жаловаться, отработал смену как надо.

5. Картину «Шинель» купила Англия. Премьера в Лондоне совпала с гастролями МХАТа в туманном Альбионе. Рядом с рекламой театра висела афиша фильма с подписью, что в картине играет лучший актер МХАТа. Кто-то из дирекции возмутился: «Этот актер никогда не работал в нашем театре». Ответ был таков: «Неважно. Это хорошая реклама вашему театру».