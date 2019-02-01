Петербуржцы – о блокадной выставке на «Ленфильме»: «До мурашек»

Группа из десяти человек – и «Комсомолка» вместе с ними – побывала на экскурсии по выставке «Летописцы подвига: кино и журналистика в осажденном городе», организованной «Комсомольской правдой» и «Ленфильмом» на киностудии специально к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

СТЕКЛЯННАЯ ТУФЕЛЬКА

Свой рассказ Тамара Агаджанян – экскурсовод, в прошлом второй режиссер – начала с истории киностудии: прародитель «Ленфильма» – театр-сад «Аквариум», 1914 год – первая в стране киностудия, 1918-ый – первый фильм («Уплотнение» Луначарского), 1934-ый – название «Ленфильм» и первый отечественный звуковой фильм «Чапаев», 1965-ый – знаменитая эмблема с Медным всадником…

Ожившее фото в огромной «Комсомолке» транслирует кинохронику блокадного времениФото: Артем КИЛЬКИН

При входе гостей встречает башня замка Эльсинор из «Гамлета»: сделанная из папье-маше и год простоявшая под открытым небом во время съемок, она до сих пор выглядит, будто созданная вчера. Рядом – макет замка из «Золушки», тоже из бумаги, его оживили силами комбинированных съемок.

А вот лестницу замка пришлось строить в натуральную величину. Ее возвели в самом маленьком павильоне «Ленфильма» – павильоне №1, следующем пункте нашей экскурсии. Из двух тысяч фильмов киностудии через павильон №1 прошли 1 795.

Для Ихтиандра подготовили два костюма: в одном он снимался «под водой», в другом – на сушеФото: Артем КИЛЬКИН

Та самая туфелька красуется в витрине Коридора с костюмами, по соседству с костюмом Ихтиандра и платьем Элизабет Тейлор из «Синей птицы». Сказочную обувь отлили по крохотной ножке Янины Жеймо (31 размера!) в военном Ленинграде.

– Единственный материал, который в то время мог сыграть роль хрусталя, – стекло, – поясняет Тамара Агаджанян. – На заводе Ленинграда отлили несколько пар туфель разного фасона. Единственная их роль – статуэтка, красиво стоящая на ступеньках замка, – самый главный кадр. А вот надевать туфельку запрещалось, травмоопасно.

Туфелька отечественной Золушки – 31 размераФото: Артем КИЛЬКИН

Даже во время киношной примерки стеклянную обувь не надевали, а лишь ловко прикрывали ножку кринолином.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/689592" frameborder="0"></iframe> Экскурсии по выставке организованной «Комсомольской правдой» и «Ленфильмом» на киностудии специально к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

КВИНТЭССЕНЦИЯ ДОБРА

Если не знать историю съемок «Золушки», трудно поверить, что именно эта картина «Ленфильма» напрямую связана с блокадой. Когда ленфильмовцы вернулись первым эшелоном в Ленинград в 1944-ом, увидели и услышали весь ужас, пережитый городом, режиссер Надежда Кошеверова сразу отправилась к директору студии с предложением снять сказку о Золушке. Почему о ней? Ленинградцам нужны были добрые, красивые, волшебные фильмы. В том же году закипела работа. Картина вышла в 1947-ом году.

Увидев платье для съемок в «Синей птице», Элизабет Тейлор захотела забрать портниху с собой в АмерикуФото: Артем КИЛЬКИН

Тема постблокадной «Золушки» продолжается в Военном зале киностудии, в котором увековечили имена 359 ленфильмовцев, погибших на фронте, не выживших в блокадном Ленинграде или пропавших без вести. В зале – оружие, военные костюмы, наряд военных журналиста и журналистки (с беретом в духе Ольги Берггольц). За стеклом – самодельные игрушки блокадных детей…

Стены студии сейчас украшены военными плакатами и фотографиямиФото: Артем КИЛЬКИН

Здесь же попытались воссоздать комнату главного оператора «Золушки» Евгения Шапиро, который воевал, был ранен, а после был направлен в блокадный Ленинград, где занимался кинохроникой. В создании «комнаты Шапиро» помогала его дочь. Один из главных экспонатов – 125 граммов блокадного хлеба. Этот кусочек законсервировали в 1944 году. Рядом – хлебные карточки. Буржуйка, керосинка, бидоны. На стене – «черная тарелка» радио, под ней – чемодан с самым ценным, на случай бомбежки.

Кусочек хлеба, законсервированный в 1944-ом, разрезали для одного из фильмовФото: Артем КИЛЬКИН

– Шапиро и Жеймо дружили семьями, – отметила экскурсовод. – Эти игрушки подлинные: ими играли дети двух семей во время блокады.

Витрины с «военным» реквизитом заняли всю студию. В одних – предметы, «сыгравшие» в фильме «Блокада» Михаила Ершова. В других – безмолвные «артисты» из «Зимнего утра» Николая Лебедева. А вот витрина, в которой собрали военные реликвии ленфильмовских семей…

НИКАКОЙ БУТАФОРИИ

Больше всего подлинных вещей военного времени и старше – в Зале под колоннами. Его посвятили фотокорреспонденты «Комсомолки» Борису Кудоярову и репортеру Ростиславу Июльскому, оба проработали в Ленинграде всю блокаду. Стены зала украсили снимками Кудоярова и кадрами из военных картин «Ленфильма». В отдельном уголке воссоздали комнату блокадного журналиста.

– Бутафории здесь никакой нет, – подчеркивает экскурсовод. – Разве что противотанковые ежи (их сделали из дерева. – Прим. ред.).

Зал Кудоярова и Июльского залит красным светомФото: Артем КИЛЬКИН

С группой мы бродим с этажа на этаж, от витрины к витрине. В студийном гараже в компании исторических автомобилей притаился действующий макет «Авроры», который снимался в фильме «Залп Авроры», а под крышей «Ленфильма» красуется макет баржи 752 из ленты «Спасти Ленинград»: на нем погибли полторы тысячи человек, пытавшихся покинуть окруженный город. Герои войны – Гранин, Бобров, Дудин – перемежаются с героями любимых фильмов.

Комнату блокадного журналиста воссоздали из предметов того времениФото: Артем КИЛЬКИН

– Экскурсия и выставка, особенно про войну и блокаду, – очень классно, – делятся посетители, выходя из киностудии. – Приятно, что люди сохранили эти предметы и эту память.

Надежда, одна из экскурсантов, призналась, что частенько водит тринадцатилетнюю дочь на военные фильмы, постановки и выставки.

В подготовке экспозиции Шапиро участвовала его дочьФото: Артем КИЛЬКИН

– Было бы здорово, чтобы в школах устраивали мероприятия, посвященные блокаде и вообще Великой Отечественной войне, чаще, – предлагает Надежда. – Молодежи этого не хватает.

– А как насчет интерактивности?

– Нет, хочется, наоборот, чего-то настоящего, подлинного. Тогда – важно. Тогда – до мурашек.

КОНКРЕТНО

Выставка работает: с 25 января по 25 февраля

Адрес: киностудия «Ленфильм», Каменноостровский пр., 10

Режим работы: с 11:00 до 19:00, экскурсии – каждые 1,5 часа

Эта машина прошла войну и даже участвовала в Параде ПобедыФото: Артем КИЛЬКИН

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