Активисты: В Петербурге тридцать докторов детской поликлиники могут уволить из-за капремонта

Письмо с четырьмя десятками подписей отправили в Смольный, а заодно в Минздрав, в районную прокуратуру и президенту, утром 29 января. В нем – зов о помощи сорока докторов, медсестер и других работников Детской поликлиники №44. Врачи боятся, что грядущий капитальный ремонт разрушит коллектив.

НА ОДНОМ ЭТАЖЕ

Здание поликлиники на Мытнинской улице построили в 1987 году. Пациенты 44-ой – около двенадцати тысяч ребятишек. Последние пятнадцать лет мальчишки и девчонки лечатся в условиях, далеких от идеала: в 2004-ом в наружных стенах и перекрытиях появились сквозные трещины. Здание усилили, но трещины продолжали раскрываться. Обследование 2016 года показало: если поликлиника хочет жить в здании и дальше, нужен капитальный ремонт, включающий уплотнение грунта и усиление фундамента, стен и перекрытий.

Проект капремонта согласовали в 2017 году. Дело оставалось за малым – за финансированием. Деньги нашли к началу 2019-го: на первый этап работ выделили 157,6 миллиона рублей. До конца года планируют провести десять типов работ, в том числе усилии фундамент и заменить все инженерные системы.

Здание хотят отправить на ремонт уже много летФото: СОЦСЕТИ

Полный ремонт здания займет два года. Куда девать двенадцать тысяч маленьких пациентов и целый коллектив докторов? Изначально половину участков (всего их шестнадцать) планировали переселить в дом №13 по Кременчугской, половину – в детскую поликлинику №8 на Чайковского. Но подготовить помещения по первому адресу не успели. Чиновники винят в этом подрядчика.

В результате всем шестнадцати участкам пришлось втиснуться в поликлинику №8, причем, как утверждают врачи, им предоставили всего один этаж вместо прежних четырех. Туда же перевели врачей-специалистов, пункт забора анализов и прививочный кабинет. Разве что травматологическое отделение и отделение «скорой» переселили на другие адреса: первое вот-вот откроют в поликлинике №38, второе базировалось на Малой Конюшенной, 2.

– На одном этаже будут находиться посетители с ОРВИ и здоровые дети, а врачи разных специальностей будут вести прием в одном и том же кабинете, – говорится в письме. – Реабилитационное отделение просто перестанет существовать, так как его негде разместить, а это высококвалифицированные специалисты: невролог, реабилитолог, иглорефлексотерапевт, мануальный терапевт, массажисты, специалисты ЛФК, логопед, психолог. Более того, работа в поликлинике №8 по стандартам реабилитации детей невозможна из-за отсутствия у нее лицензии. А значит, этим специалистам будет предложено уволиться.

ДЕЛО ВРАЧЕЙ

По данным авторов обращения, судьбу коллектива решили в день начала переезда, 25 января: всех работников решили перевести в поликлинику №8 через увольнение с формулировкой «на период капитального ремонта», под начало другого руководства. При этом согласия докторов на новые адрес и начальство никто якобы не спрашивал, а о переезде предупредили лишь за два дня, а не за два месяца, как положено по закону.

– Штатное расписание изменяется, что влечет за собой сокращения должностей, – говорится в письме. – Часть врачей будет уволена при отказе от работы в новых условиях, а вместе с ними уйдет и часть пациентов. Все это приведет к распаду квалифицированного слаженного коллектива, сформированного в течение целого ряда лет.

Как сообщают местные активисты, которые выступают на стороне врачей, под угрозой увольнения – 31 человек.

Переезд завершат к 7 февраляФото: СОЦСЕТИ

Не решен и вопрос с транспортной доступностью: автобусы до нового места работы поликлиники «ходят редко, припарковаться очень сложно, парковка платная». А значит, считают авторы обращения, «мамы с маленькими детьми будут добираться до поликлиники пешком по 45-50 минут по сугробам и наледям».

– Рядом с поликлиникой №8 находится метро «Чернышевская», – парируют в Администрации Центрального района. – В планах запуск нового маршрута от Мытнинской до Чайковского, сейчас вопрос рассматривает Комитет по транспорту.

Вот только авторы послания считают, что у чиновников и так было достаточно времени и: к ремонту готовились много лет, а на проблемы тесноты и транспорта жители обратили внимание властей еще год назад.

– Мы считаем, что данная ситуация произошла по вине разгильдяйства руководства района и отдела здравоохранения, – подытоживают авторы.

ПОД ЗАЛП ПИКЕТОВ

В районной администрации уверяют, что «все происходит под тщательным контролем городских властей» и что «с врачами процесс налажен». А вот с активистами, поддерживающими авторов письма, диалог не клеится: «именно эти люди почему-то задействованы во всех скандалах и замечены в раздувании острых вопросов».

– Поликлиника №44 была, есть и будет, записаться можно к тем же врачам теми же способами: меняется только здание, и то временно, – подчеркивают в администрации. – Врачей «на время проведения ремонта» переводятся в штат других учреждений с последующим переводом обратно. Главный врач остается прежним. Так что разговоры о массовых увольнениях – это попытка навести панику среди персонала и жителей.

Утром 30 января чиновники пригласили активистов на встречу. Беседа прошла под аккомпанемент одиночных пикетов. Двоих молодых мам-пикетчиц, по словам активистов, задержали.

«Комсомолка» обратилась за комментариями в поликлинику №44.

– Мы никаких писем не составляли, – огорошили там.

Такой ответ поликлиники активисты объясняют просто:

– Главврач не поддерживает коллектив. Сами понимаете, это человек, поставленный сверху: на него легко можно надавить. А врачи – это такие люди, которых можно легко уволить.

Завершить переезд и закрыть здание на ремонт собираются 7 февраля.