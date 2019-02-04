«Выбиты стекла и помят кузов»: В Петербурге коммунальщики сбросили лед на припаркованное авто

Зимой 2019 года в Петербурге затмила все проблемы одна единственная – снег. Практически ежедневно улицы города покрывает очередное «белое одеяло», с крыш опасно свисают сосульки, а автомобилисты практически забыли, что такое свободное место для парковки, так как вместо машин вдоль дорог «паркуются» сугробы. Да и оставлять транспорт рядом с домами может оказаться крайне убыточно. В Петербурге чистят крыши не щадя сил и автомобили.

- Вот так убирают снег и наледь с крыш на улице Черняховского, а это Центральный район, - поделились шокирующей фотографией петербуржцы с соцсетях.

На фото из-под сугроба выглядывает отечественный автомобиль ВАЗ-2111. Несчастную «Ладу» еле заметно из-за снега, который, явно скинули на нее с крыши. Но это еще не все. Старательные коммунальщики, очищая кровлю здания от наледи, не задумываясь, сбросили огромные глыбы, которые разнесли на осколки лобовое стекло автомобиля и повредили кузов.

У "Лады" выбиты почти все стекла и сильно помят капотФото: СОЦСЕТИ

- Бедный хозяин, - посетовала петербурженка. – Я живу на этой улице. Раньше приезжали эвакуаторы и переставляли машины. Я свою много раз искала на соседних улицах, поэтому знаю точно, что было так, но в этом году уборка улицы отсутствует напрочь, у нас уже дверь в парадную только на половину открывается.

Надо отметить, что это уже не первый раз, когда летящие с крыш глыбы портят припаркованные вдоль дорог машины. Многие петербуржцы стали пользоваться «лайфхаком» и укрывать автомобили старыми матрасами, дабы защитить их от повреждения. Однако, что касается конкретно этой «Лады», в салоне которой поселилась ледяная глыба, то после такой уборки восстановление ей уже не светит.