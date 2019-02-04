Биолог – о символе 2019 года Свинье: «Это жесткая дама с потрясающей выдержкой»

5 февраля по китайскому календарю – как 1 января по нашему, григорианскому. В этот день в права официально вступает хозяйка года, Желтая Земляная Свинья. Какая она, свинья, на самом деле? Спросили у биолога, эксперта по теме брачного поведения животных Павла Глазкова.

ЧИСТОПЛОТНАЯ

Выражение «грязный, как свинья» – что-то из разряда фантастики: на самом деле хрюшки любят чистоту.

Грязь помогает животным избавиться от паразитов и охладиться в жару. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

– А то, что они в грязи валяются, – так это они из-за своей… чистоплотности, – рассказывает Глазков. – Так они избавляются от паразитов, а в жаркую погоду еще и охлаждают тело.

УМНАЯ

Дикие свиньи сообразительны, быстро обучаются. Они не станут бежать, если не почувствуют реальной угрозы.

Зверь может замереть и простоять неподвижно несколько часов, пока опасность не минуетФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

– У их потрясающее чувство выдержки: в случае опасности могут замереть на месте и простоять так часами, – рассказывает биолог. – Это говорит о развитой нервной системе.

Доказательство ума кабана – пунктуальность: к лесным кормушкам животные приходят настолько вовремя, что по ним можно часы сверять.

Когда дело касается еды, кабаны крайне пунктуальныФото: Алексей БУЛАТОВ

Есть у свинок и свой язык, или, по-научному, вокализация. В арсенале зверя много «слов», от тревожного хрюканья до одобрительного похрюкивания.

НЕПРИХОТЛИВАЯ

Полакомиться желудями свиньи не прочь, но они далеко не гурманы. В рационе хозяйки года – трава, корешки, жучки-паучки, животные, даже змеи, у яду которых у кабанов иммунитет. Отмечены случаи, когда стадо свиней догоняло и съедало раненого лося или отгоняло от свежей добычи стаю волков. Не гнушаются кабаны и сородичами, обессиленными или погибшими.

В еде свиньи непривередливыФото: Алексей БУЛАТОВ

Снежной зимой, как сейчас, когда дорыться до земли пятаком не получается, свиньи держатся ближе к незамерзающим болотам. Передвигаться стада стараются меньше: во-первых, чтобы не тратить калории, во-вторых, чтобы оставлять меньше следов, по которым их могут найти волки.

НАСТОЯЩАЯ МАТЬ

В обществе свиней царит жесткий матриархат. Да такой, что подросших двухлетний самцов изгоняют из стада. «Мужчины», или секачи, живут поодиночке, наведываюсь в стада лишь раз в году.

С мамой сыновья живут два года. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

Внутри женского стада, которое в условиях Ленобласти может насчитывать до пятидесяти особей, – атмосфера любви и дружбы. Стадо состоит из семей, каждая семья – мама и ее разновозрастные поросята. Разделения труда во всем стаде как такового нет: каждая мама присматривает за своими детенышами или поручает приглядывать старшими за братиками и сестричками. Но если глава семьи вдруг погибает, ее детей усыновляют соседки по стаду.

Чтобы не ночевать на холодном снегу, свиньи вьют гнезда из еловых веток. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

– Свиньи рожают до пятнадцати кабанят, но обычно от пяти до семи, причем, чем старше самка, тем плодороднее, – поясняет специалист. – У каждого поросенка – свой сосок, чтобы не было стычек. Перед родами свиньи уходят из стада и делают специальное родильное гнездо из еловых веток, а возвращаются с подросшими кабанятами. В холодные зимы две мамочки могут объединиться и построить совместное родильное гнездо, чтобы было теплее: одна кормит и греет детенышей, вторая ищет пропитание.

Считается, что свинья различает только движущиеся предметы, и то в черно-белом цвете. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

Гнезда свинки строят и ради комфорта, чтобы теплее спалось. Все стадо настилает на снегу огромные круги из еловых веток, которые обламывают с нижней части стволов по одной. Число веток в одной такой перине доходит до двух тысяч штук!

Возглавляет стадо альфа-самка, самая сильная, взрослая и опытная. Как правило, она бабушка, прабабушка или даже прапрабабушка всем остальным. Если по какой-то причине главная мать погибает, стадо рискует рассыпаться на несколько: между молодыми кандидатками на канатное место возникают стычки.

Одного хрюка достаточно, чтобы окружающие поняли, кто здесь главный. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

– Когда появляется главная мамаша, один ее хрюк – и мелочь разлетается в стороны, а взрослые самки почтительно отходят в сторону, уступая ей дорогу, – делится наблюдениями биолог.

ТЕМПЕРАМЕНТНАЯ

Время любви для кабанов – декабрь. Но подготовка к брачным играм начинается еще в ноябре: под действием гормонов самцы на время обзаводятся «бронежилетом» – калканом. Пробить это хрящевое уплотнение под кожей, закрывающее грудь и ребра, не в силах ни медведь, ни охотничья пуля. Такие «латы» защищают «рыцарей» во время жестоких драк с конкурентами. И драки эти проходят почти на саблях: клыки кабана достигают десяти сантиметров в длину и заточены по всей длине.

Гон у диких кабанов приходится на декабрь. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

Окружающий мир хозяйка наступающего года «видит» отнюдь не глазами, хотя слепыми их назвать нельзя, а пятаком. Нос хрюшек подвижен и покрыт длинными волосками. Запах секача помогает отпугнуть соперников. По запаху же он находит стадо. Старт половой охоте дает альфа-самка, а спустя пару дней течка синхронно начинается у всего стада.

Главное чувство для кабанов – обоняние. Фото: Предоставлено Павлом Глазковым

Секач наведывается в «гарем» – причем не обязательно один и тот же из года в год – максимум на неделю. За это время он кроет всех половозрелых самок. Ради продолжения рода он отказывается от еды и к концу брачных игр сильно худеет.

НА ЗАМЕТКУ

Павел ГЛАЗКОВ, кандидат биологических наук, эксперт по теме брачного поведения животных, натуралист, создатель Нового зоологического музея:

– Дикие свиньи – сильные и агрессивные животные, поэтому лучше не вступать с ними в контакт. Защищая потомство, мама-свинья может атаковать человека. А укусы этой жесткой дамы достаточно травматичны: клыки самок – до трех сантиметров в длину. Самцы, даже маленькие, еще более агрессивны, особенно в декабре, когда уровень половых гормонов у него вырастает в десятки раз. Несмотря на то, что кабаны сами стараются не сталкиваться с людьми, в брачный период они могут не испугаться.