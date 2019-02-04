2019-02-04T20:04:07+03:00
Общество

Митингуют и сами чистят дороги: жители Петербурга возмущены плохой уборкой улиц

Дворники и уборочная техника не справляются с напором стихии
Артем КИЛЬКИННадежда ФАТКУЛЛИНА
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Жители Петроградского района устроили пикет у администрации.Жители Петроградского района устроили пикет у администрации.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге вновь разбушевалась стихия. Снег заметает город, заставляя нервничать чиновников, потеть коммунальщиков и возмущаться горожан. Машины вязнут в снежной каше, пешеходы тонут в лужах, а в Смольном убеждают: на уборку брошены все силы.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Смольный объявил особый режим уборки снега - убирать теперь будут не везде

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«НЕ ХОЧЕТСЯ ТРАГЕДИЙ»

Рабочая неделя началась с пикета у здания администрации Петроградского района. Местные жители выстроились с табличками: «Где дворники?» и «Непроходимый кошмар». Чкаловский проспект, Средний???, Ораниенбаумская улица, улица Льва Толстого - это лишь несколько территорий, на которые жаловались пикетчики. Передвигаться по ним, как убедились корреспонденты «КП», можно, лишь опираясь на стены домов или карабкаясь по забору.

Горожане требуют навести на улицах порядок. Фото: Артем КИЛЬКИН

Горожане требуют навести на улицах порядок.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я живу в Петроградском районе, и чаша моего терпения переполнена. Я уже три недели боюсь выходить на улицу, - сетует Софья, которая пришла к администрации с коляской. - Это риск для моей жизни, для жизни и здоровья моих детей и всех окружающих. На Петроградской стороне такая ситуация каждый год, из-за этого происходят трагедии. Моя бабушка погибла в 2011-м на улице Ленина. Она пыталась обойти сугроб на тротуаре, и ее сбил снегоуборщик. Она погибла на месте. Мне не хочется, чтобы вновь произошло что-то подобное.

Мамы с колясками решили высказаться по поводу уборки снега на тротуарах.Артем КИЛЬКИН

Женщину поддержали другие жители. Их недовольство подогрело то, что по пути к администрации они не встретили ни одного дворника. И, судя по жалобам в социальных сетях, похожая ситуация наблюдается и в других районах Северной столицы.

Отчаявшись ждать дворников, петербуржцы взялись за лопаты. Одними из тех, кто решил бороться со снегом и льдом самостоятельно, стали жильцы Перекупного переулка. В десять рук они отчистили территорию перед домом. И это не единичный случай. На Поэтическом бульваре, 9, соседи навели порядок у себя во дворе, а подростки одной из школ решили самостоятельно почистить Харламов мост.

- Работы техники и дворников не дождешься! ЖЭК на просьбы уборки снега не реагирует, а мы не гордые - сами можем почистить! Как хорошо, что в нашем доме есть дружные, добрые и отзывчивые люди, - говорят жители Поэтического бульвара.

Жители города взялись за лопаты. Фото: социальные сети.

Жители города взялись за лопаты. Фото: социальные сети.

В Сети даже появился флешмоб, посвященный уборке улиц от сугробов. Запустили его сотрудники одной из кондитерских на Казначейской улице. Они предложили горожанам снимать сам процесс, а фотографии и видео выкладывать в Инстаграм. Тех, кто готов помочь городу справиться со стихией, в заведении угостят шоколадной «лопатой Беглова».

«ПОГОДА ВМЕШАЛАСЬ»

Тем временем вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко заявил, что «к работе привлечены все силы, которые есть». По его словам, еще в субботу коммунальщики работали с «хорошим темпом», но подвела погода.

Так выглядит остановка на Будапештской улице. Из автобуса - в сугроб. Фото: социальные сети.

Так выглядит остановка на Будапештской улице. Из автобуса - в сугроб. Фото: социальные сети.

- Площадь зачищенных территорий составляла до 80 процентов, планировалось до начала недели зачистить весь город, но погода вмешалась, пришлось полностью перестраиваться, - заявил в воскресенье вечером чиновник.

Чтобы город на Неве не замело окончательно, власти ввели особый регламент уборки улиц. Согласно нововведению на внутридомовых территориях коммунальные службы в первую очередь расчищают подходы к парадным и мусорным контейнерам, тротуары вокруг многоквартирных домов и активно вывозят снег.

- Идет обильный снегопад. Когда выпадает много снега, ни у кого нет возможности подстелить покрывало и его собрать, - объясняет пресс-секретарь вице-губернатора Николая Бондаренко Мария Заговора. - Суть этого регламента в том, что выполняется меньший объем работ. В обычном режиме дворовая территория вычищается более комплексно.

Единственные, кто радуются огромным сугробам - дети. Фото: Артем КИЛЬКИН

Единственные, кто радуются огромным сугробам - дети.Фото: Артем КИЛЬКИН

На улицы вывели, по словам комитетов, всю технику и дворников. Их труд контролируют главы районных администраций. Планируется, что работа по такому регламенту продлится до 6 февраля.

КСТАТИ

Метель продолжится до четверга

Зима 2019 года, без сомнения, запомнится жителям города своими снегопадами. Еще в конце января ее признали самой снежной за всю историю метеонаблюдений в Северной столице. Обычная норма для этого месяца - 38 сантиметров снега, однако в этом году на улицы выпало в два с половиной раза больше осадков - 95 сантиметров. И февраль тоже вполне может стать рекордсменом. За два дня, 2 и 3 февраля, в городе на Неве намело 12 сантиметров снега. Еще 15 ожидалось в понедельник. Подвести промежуточный итог синоптики смогут в четверг, когда снегопад возьмет небольшой перерыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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