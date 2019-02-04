«Хочу, чтобы на моих похоронах играл джазовый оркестр, люди пили шампанское и наслаждались»: Децл семь лет назад рассказывал о своей смерти

Судмедэксперты до сих пор выясняют причины скоропостижной смерти Кирилла Толмацкого, более известного как Децл. Музыкант скончался сразу же после своего корпоративного выступления в Ижевске. Предварительной причиной смерти Децла медики называют остановку сердца. Правда, из-за чего она произошла, до сих пор неизвестно. Врачи лишь поделились с «Комсомолкой», что алкоголя и наркотиков в крови, предварительно, не было. Загадочности трагедии добавило и интервью рэпера, в котором он заявил, что собирается инсценировать свою смерть в 35 лет. Именно в этом возрасте с ним по иронии судьбы и произошло несчастье.

Ну, а пока медики выясняют, что все же погубило Децла, «КП-Петербург» публикует выдержки из интервью Кирилла. В 2012 году артист рассказывал нашему изданию о своем здоровье, планах на будущее и отношении к смерти. Тогда рэпер был уверен, что вскоре станет всемирно известным музыкантом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690029" frameborder="0"></iframe> В интервью 2012 года Децл представлял свои похороны: Хочу, чтобы играл джазовый оркестр, а люди пили розовое шампанское.

- Мое дальнейшее творчество переходит на мировой уровень, я перестаю быть сугубо локальным артистом, - делился Децл. - Серьезно двигаюсь на общемировой рынок. Меня не будет в России. Хочу попутешествовать. Тем не менее, мне хочется, чтобы сын Антоний рос в России. Ему сейчас 7 лет, он уже пишет диктанты, хотя еще не пошел в школу. Мы с женой серьезно отнеслись к его образованию. Он много читает. К тому же у нас нет телевизора. Интернетом сын не пользуется, но в игры я ему разрешаю играть. В детстве у меня ведь тоже были приставки. Это психологическая разгрузка. Все это хорошо, но в меру. И да, я действительно сам принимал роды, и даже пуповину отрезал. Я бы не хотел, чтобы мою жену в такой откровенной позе видело множество медсестер. Максимум одна акушерка, как было у нас. Я хотел бы еще детей. И не одного, а хоть десять. Но вот моя супруга не хочет этого.

В своем интервью в 2012 году музыкант признавался, что не боится смертиФото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ

Децл откровенно рассказал и про свою супругу, пожаловавшись, что на нее часто клевещут.

- Что она была стриптизершей - это наглая ложь! – негодовал Кирилл. - К тому же она никогда не была нижегородской моделью, как пишут. Юля из военной семьи, и если бы она работала стриптизершей, ей бы голову оторвали. Я знаю, об этом написано в Википедии. Но это заказная статья.

О своем здоровье, к слову, рэпер отзывался хорошо. По его словам, он вообще перестал болеть. Было лишь воспаление легких на нервной почве после ссоры с отцом.

- А каким вы видите себя в старости?

- Несильно изменившимся. Я все также буду отращивать бороду, носить дреды. Вообще, я планирую прожить до 300-400 лет. И если у меня получится, то я расскажу об этом другим. Раньше люди жили очень долго, такие люди встречаются и сейчас. Мой друг, например, знает монаха, которому около четырехсот лет. Люди состоят на 80 процентов из воды, а так как вода реагирует на слова, структурируя себя, то так же и человек. То есть чем позитивней ты мыслишь, и люди вокруг тебя также позитивно мыслят, тем ты меньше стареешь, болеешь.

Кирилл почти не изменился с того времениФото: Анатолий ЖДАНОВ

- А как вы относитесь к смерти?

- Отлично, ведь это переход на другой уровень. У мексиканцев вообще существует культ смерти. Мир состоит из вибраций и света. Сейчас мы находимся в физическом мире, самом низменном из миров. И если ты жил правильно, совершал добрые поступки, то быстрее и качественнее перейдешь на следующий уровень. Я, как и индусы, верю в реинкарнацию. Но вы переродитесь только в том случае, если что-то не завершили на своем пути, чего-то не осознали или не развились до конца.

При этом Кирилл признался, что хочет, чтобы у него на похоронах «красиво играл джазовый оркестр, люди пили розовое шампанское и наслаждались этим днем. Не стояло бы куча бабулек у могилки и оплакивало меня, не давая мне спокойно стартануть в стратосферу».

Возможно, последнее фото Кирилла

Децл признался, что боится только змей и львов.

- Из-за страха люди убивают, это вообще страшная вещь – страх, люди врут, воруют, грубят друг другу. Страх – единственная проблема, из-за которой люди не могут найти между собой общий язык. Людьми манипулируют с помощью страха.

Напомледок Децл открыл тайну своих дредов, заявив, что они ему нужны для «связи с космосом».

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