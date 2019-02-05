Ургант сломал ногу в Санкт-Петербурге

От гололеда и заваленных снегом улиц Санкт-Петербурга страдают не только простые жители, но и известные люди. Так, одной из «жертв» нечищенных дорог в Северной столице стал актер Андрей Ургант. Отец телезвезды Ивана Урганта получил перелом правой ноги, выходя из дома. Андрей Львович вспоминает, что на секундочку задумался, тут его окликнул сосед, он обернулся и в эту же секунду оступился и полетел со скользкой лестницы.

- Это я еще легко отделался, - вздыхает 62-летний Ургант. - В городе вон, что творится! Передвигаться невозможно, люди падают на гололеде, как виноградные гроздья.

Сразу после ЧП Андрей Ургант поехал в ближайший травмпункт. Ему наложили гипс. Но неудачно.

- Гипс натирал и резал мне ногу, поэтому пришлось ехать в другую больницу, к другому специалисту, которые наложил мне новый гипс. Добротный такой, высокий - почти до колена. И что удобно, он съемный. То есть я могу его отстегнуть, принять душ, а потом снова завязать. Поначалу было тяжело, но теперь я уже научился делать это быстро.

Первое время Андрей Ургант отлеживался с переломом дома и практически не передвигался. Но сцена зовет! Актеру ничего не остается, как играть спектакли в гипсе. Твердо держаться на ногах ему помогает трость.

- Отмотал уже несколько спектаклей. Ну, а как иначе?! - бодрится Ургант.

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