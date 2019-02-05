2019-02-05T15:06:14+03:00
Происшествия

Петербуржцев испугал запах газа во многих районах города

Эвакуированы две школы и два колледжа, сотрудники «Петербурггаза» берут пробы воздуха
Петр КИБЕР
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Петербуржцев напугал резкий запах газа, стоящий почти по всему городу.Петербуржцев напугал резкий запах газа, стоящий почти по всему городу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сильный запах газа напугал жителей Санкт-Петербурга днем 5 февраля. Первые сообщения пришли из Красносельского района. Здесь эвакуировали учеников двух школ – 383-й и 399-й. При этом в одной из них газоснабжения не было в принципе.

- Да, сообщения к нам поступают, но этим вопросом занимается газовая служба. Наши сотрудники работают на всех адресах, где проводится эвакуация, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» в Петербурге» представитель регионального управления МЧС по Петербургу Андрей Литовка.

Вскоре жалобы пошли уже из пяти районов. К Красносельскому присоединились Василеостровский, Выборгский, Приморский и Петроградский. Сотрудники «КП-Петербург», чья редакция находится неподалеку от метро «Чкаловская», также открыли окно и почуяли отчетливый запах газа.

Впрочем, как заверили в МЧС, пахнет не сам газ, а специальная химическая добавка, поэтому паниковать пока рано. Успокаивают жителей Петербурга и в «Петербурггазе».

- Жалоб на запах газа много – десятки. Наши специалисты проверяют сообщения и берут пробы воздуха на наличие газа в разных районах города. Пока никаких нештатных ситуаций нет, - сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что пару недель назад жители Васильевского острова уже жаловались на резкий химический запах. Его источник так и не был обнаружен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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