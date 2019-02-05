2019-02-05T18:33:24+03:00
Общество

Петербуржца-йога задержали в Малайзии за то, что «жонглировал» своей полугодовалой дочкой

Родные Михаила уверены: он и его жена никогда бы не причинили ребенку вреда [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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По законам Малайзии, за нарушение прав детей россиянам может грозить крупный штраф или даже десять лет за решеткойПо законам Малайзии, за нарушение прав детей россиянам может грозить крупный штраф или даже десять лет за решеткойФото: СОЦСЕТИ
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Пару из Петербурга задержали в Малайзии за экстремальное уличное выступление. Главным номером стало «жонглирование» полугодовалым ребенком. Родители уверяют, что просто демонстрировали детскую йогу.

«СДЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ!»

Ролик длиной в полторы минуты появился на страничке пользователя «Фейсбука» Зейла Чиа Абдуллы в субботу, 2 февраля. С тех пор видео набрало более сорока тысяч просмотров, почти четыреста репостов и полусотни с лишним комментариев. Причем, в большинстве своем, гневных.

– Я проходил по кварталу Букит Бинтанг (в Куала-Лумпуре. – Прим. ред.) и увидел такой безответственный поступок, который может буквально причинить вред бедному ребенку, – прокомментировал запись сам Зейл Чиа Абдулла. – Почему власти разрешают публично демонстрировать такие действия? Эти уличные артисты должны быть арестованы! Пожалуйста, сделай что-нибудь!

Фруктоеда из Петербурга задержали в Малайзии за то, что «жонглировал» своей полугодовалой дочкой.Видео: Страница пользователя Зейл Чиа Абдулла в «Фейсбуке»

Вскоре соцсеть снабдила видео предупреждением о «сцене насилия по отношению к ребенку», но блокировать ролик не стали, «поскольку он может помочь спасти этого ребенка».

На записи – группа людей, окруженных зрителями. Действо происходит под музыку. Одна женщина сидит на покрывале, вторая снимает на видео. Но внимание всех приковано к мужчине, который выделывает трюки с младенцем: он вращает кроху, держа за ножки, и под охи изумления подбрасывает в воздух, успевая хлопать в ладоши.

В сторону Малайзии влюбленные двинулись примерно год назад Фото: СОЦСЕТИ

В сторону Малайзии влюбленные двинулись примерно год назадФото: СОЦСЕТИ

По словам господина Абдуллы, зрители просили артиста остановиться, опасаясь за ребенка. Но мужчина якобы сделал вид, что ничего не происходит, и продолжил номер. Полиция, которая, уверяет автор видео, была рядом, на экстремальное выступление не отреагировала. В сети ролик вызвал самый негативный отклик. Мужчину обвинили в том, что он «жонглирует» младенцем.

Уже в понедельник, 4 февраля, «жонглеров» задержали. Ими оказались папа (сам «жонглер») и мама (женщина, что вела видеосъемку) малыша. Вернее, малышки. Девочке скоро исполнится полгода.

Будущих родителей связали общие взгляды на жизнь Фото: СОЦСЕТИ

Будущих родителей связали общие взгляды на жизньФото: СОЦСЕТИ

– Это россияне в возрасте 28 и 27 лет, – сообщил на пресс-конференции начальник городской полиции Датук Сери Мазлан Лазим. – Задержание прошло после сообщений граждан во время их уличного выступления.

Супруги объяснили полицейским, что не зарабатывали выступлением деньги, а просто демонстрировали на публике детскую йогу. Но теперь, по законам Малайзии, за нарушение прав детей россиянам может грозить штраф в двадцать тысяч малазийских ринггит (около трехсот тысяч рублей) или даже десять лет за решеткой.

НЕОРДИНАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Родители с дочкой въехали в страну через Таиланд 1 февраля. Чета активно путешествует последние несколько лет, но раньше жила в Петербурге. 28-летний папа, Михаил, родом из Украины. Прежде чем оказаться в городе на Неве, он окончил Московский педагогический государственный университет.

Родители уверяют, что занимались с дочкой детской йогой Фото: СОЦСЕТИ

Родители уверяют, что занимались с дочкой детской йогойФото: СОЦСЕТИ

– Миша всегда был неординарной личностью, – рассказал «Комсомолке» его родственник Виталий. – О таких говорят «на своей волне». Но «волна» его не была направлена на вред другим. Помню, в детстве он был шкодой (а кто не был?), но ничего ужасного не делал. В определенный момент, лет в шестнадцать, он решил посвятить себя вольной жизни: стал путешествовать автостопом. Человек он вполне здравомыслящий, пусть и мысли его многим чужды. Но смотреть на мир и жить независимо хотя бы духовно – это была его мечта.

По словам родных, супруги счастливы Фото: СОЦСЕТИ

По словам родных, супруги счастливыФото: СОЦСЕТИ

Михаил заинтересовался буддизмом, а лет шесть назад стал переходить на растительную пищу.

– Я путешественник и музыкант, фруктоед и оптимист, – рассказывает о себе Михаил.

Свои приключения из разных уголков Земли молодой человек стал транслировать в сеть.

– При этом он всегда интересовался, как его родные, как их здоровье, – подчеркивает Виталий.

Екатерина пишет «энергетические картины» Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина пишет «энергетические картины»Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге Михаил встретил свою будущую жену Екатерину. Она была тоже сторонница буддистского взгляда на жизнь и овощей и фруктов в рационе, а в свободное время писала «энергетические картины». Вместе молодые люди бегали босиком по льду рек и каналов Петербурга, а примерно год назад махнули в очередное путешествие. За границей они и стали родителями.

– Выглядят счастливыми и довольными, – отметил Виталий.

По данным местных СМИ, после допроса Михаила и Екатерину отпустили под подписку о невыезде. После первоначального медосмотра у малышки не нашли никаких травм. Но дальнейшую судьбу и родителей, и крохи решат люди в форме.

Молодые люди выглядят счастливыми и довольными Фото: СОЦСЕТИ

Молодые люди выглядят счастливыми и довольнымиФото: СОЦСЕТИ

– Миша ничего плохого не делает, – уверен Виталий. – На десять сантиметров подбросил свое дитя и немного поделал ему «качели» за ноги. На лице его не было злости или жестокости. Дети такое любят и нормально переносят. Какой папаша не «жонглировал» так своим дитя? Посмотрите на священников, которые за ноги окунают младенцев в холодную воду во время крещения. Думаю, Михаил виноват только в том, что играл с ребенком в чужой стране публично.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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