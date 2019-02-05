Петербуржца-йога задержали в Малайзии за то, что «жонглировал» своей полугодовалой дочкой

Пару из Петербурга задержали в Малайзии за экстремальное уличное выступление. Главным номером стало «жонглирование» полугодовалым ребенком. Родители уверяют, что просто демонстрировали детскую йогу.

«СДЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ!»

Ролик длиной в полторы минуты появился на страничке пользователя «Фейсбука» Зейла Чиа Абдуллы в субботу, 2 февраля. С тех пор видео набрало более сорока тысяч просмотров, почти четыреста репостов и полусотни с лишним комментариев. Причем, в большинстве своем, гневных.

– Я проходил по кварталу Букит Бинтанг (в Куала-Лумпуре. – Прим. ред.) и увидел такой безответственный поступок, который может буквально причинить вред бедному ребенку, – прокомментировал запись сам Зейл Чиа Абдулла. – Почему власти разрешают публично демонстрировать такие действия? Эти уличные артисты должны быть арестованы! Пожалуйста, сделай что-нибудь!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="624" height="1088" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690222" frameborder="0"></iframe> Фруктоеда из Петербурга задержали в Малайзии за то, что «жонглировал» своей полугодовалой дочкой.Видео: Страница пользователя Зейл Чиа Абдулла в «Фейсбуке»

Вскоре соцсеть снабдила видео предупреждением о «сцене насилия по отношению к ребенку», но блокировать ролик не стали, «поскольку он может помочь спасти этого ребенка».

На записи – группа людей, окруженных зрителями. Действо происходит под музыку. Одна женщина сидит на покрывале, вторая снимает на видео. Но внимание всех приковано к мужчине, который выделывает трюки с младенцем: он вращает кроху, держа за ножки, и под охи изумления подбрасывает в воздух, успевая хлопать в ладоши.

В сторону Малайзии влюбленные двинулись примерно год назадФото: СОЦСЕТИ

По словам господина Абдуллы, зрители просили артиста остановиться, опасаясь за ребенка. Но мужчина якобы сделал вид, что ничего не происходит, и продолжил номер. Полиция, которая, уверяет автор видео, была рядом, на экстремальное выступление не отреагировала. В сети ролик вызвал самый негативный отклик. Мужчину обвинили в том, что он «жонглирует» младенцем.

Уже в понедельник, 4 февраля, «жонглеров» задержали. Ими оказались папа (сам «жонглер») и мама (женщина, что вела видеосъемку) малыша. Вернее, малышки. Девочке скоро исполнится полгода.

Будущих родителей связали общие взгляды на жизньФото: СОЦСЕТИ

– Это россияне в возрасте 28 и 27 лет, – сообщил на пресс-конференции начальник городской полиции Датук Сери Мазлан Лазим. – Задержание прошло после сообщений граждан во время их уличного выступления.

Супруги объяснили полицейским, что не зарабатывали выступлением деньги, а просто демонстрировали на публике детскую йогу. Но теперь, по законам Малайзии, за нарушение прав детей россиянам может грозить штраф в двадцать тысяч малазийских ринггит (около трехсот тысяч рублей) или даже десять лет за решеткой.

НЕОРДИНАРНЫЕ ЛИЧНОСТИ

Родители с дочкой въехали в страну через Таиланд 1 февраля. Чета активно путешествует последние несколько лет, но раньше жила в Петербурге. 28-летний папа, Михаил, родом из Украины. Прежде чем оказаться в городе на Неве, он окончил Московский педагогический государственный университет.

Родители уверяют, что занимались с дочкой детской йогойФото: СОЦСЕТИ

– Миша всегда был неординарной личностью, – рассказал «Комсомолке» его родственник Виталий. – О таких говорят «на своей волне». Но «волна» его не была направлена на вред другим. Помню, в детстве он был шкодой (а кто не был?), но ничего ужасного не делал. В определенный момент, лет в шестнадцать, он решил посвятить себя вольной жизни: стал путешествовать автостопом. Человек он вполне здравомыслящий, пусть и мысли его многим чужды. Но смотреть на мир и жить независимо хотя бы духовно – это была его мечта.

По словам родных, супруги счастливыФото: СОЦСЕТИ

Михаил заинтересовался буддизмом, а лет шесть назад стал переходить на растительную пищу.

– Я путешественник и музыкант, фруктоед и оптимист, – рассказывает о себе Михаил.

Свои приключения из разных уголков Земли молодой человек стал транслировать в сеть.

– При этом он всегда интересовался, как его родные, как их здоровье, – подчеркивает Виталий.

Екатерина пишет «энергетические картины»Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге Михаил встретил свою будущую жену Екатерину. Она была тоже сторонница буддистского взгляда на жизнь и овощей и фруктов в рационе, а в свободное время писала «энергетические картины». Вместе молодые люди бегали босиком по льду рек и каналов Петербурга, а примерно год назад махнули в очередное путешествие. За границей они и стали родителями.

– Выглядят счастливыми и довольными, – отметил Виталий.

По данным местных СМИ, после допроса Михаила и Екатерину отпустили под подписку о невыезде. После первоначального медосмотра у малышки не нашли никаких травм. Но дальнейшую судьбу и родителей, и крохи решат люди в форме.

Молодые люди выглядят счастливыми и довольнымиФото: СОЦСЕТИ

– Миша ничего плохого не делает, – уверен Виталий. – На десять сантиметров подбросил свое дитя и немного поделал ему «качели» за ноги. На лице его не было злости или жестокости. Дети такое любят и нормально переносят. Какой папаша не «жонглировал» так своим дитя? Посмотрите на священников, которые за ноги окунают младенцев в холодную воду во время крещения. Думаю, Михаил виноват только в том, что играл с ребенком в чужой стране публично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Финские соцслужбы отобрали у россиянки дочку из-за шлепка футболкой

Ювенальная юстиция Суоми разлучила еще одну финско-российскую семью. У папы-финна и мамы-мурманчанки из-за шлепка футболкой изъяли 12-летнюю дочку. Девочку уже пристроили в приемную семью. С конца сентября родители видели своего ребенка лишь раз (подробности)