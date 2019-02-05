За освобождение братьев Кокориных собрали уже больше 50 тысяч подписей

Футболист Александр Кокорин и его брат, устроившие драку в одном из столичных кафе, вот уже четыре месяца находятся в Бутырке. Сразу после случившегося в сети развернулась настоящая травля спортсмена и его семьи. Многие россияне посчитали поведение братьев Кокориных и их друга Павла Мамаева вопиющим случаем, с чем не поспоришь. Но нашлись и те, кто за них вступился. Дошло до того, что заступники футболистов создали петицию и теперь собирают подписи за освобождение драчунов. Акция проходит сразу в девяти российских городах.

- Самый «активный» город по сбору подписей - Санкт-Петербург, - рассказал КП-Петербург" организатор петиции Игорь Шумилин. - Ежедневно к нам приходят порядка 1500 человек. Это не только футбольные фанаты, но и простые люди.

Количество собранных подписей организаторы планируют приобщить к уголовному делу в конце месяца, хотя юридической силы это иметь не будет. Но ребята останавливаться не намерены. Известно, что на сегодняшний день уже собрано порядка 50 тысяч подписей.

- В Краснодаре сегодня еще до начала сбора подписей на улице стояли больше 50 человек, - говорит Шумилин. - В Москве подписать петицию пришли порядка 500 человек, в Краснодаре тоже большой поток.

Надо сказать, что Игорь Шумилин официально к ФК «Зенит» никакого отношения не имеет, «болеет» за команду с двенадцати лет.

- «Зенит» - это одна большая семья, и когда у одного члена семьи проблемы, мы не можем оставаться в стороне, - признается Игорь.

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