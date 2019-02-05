Студент умер после падения ледяной глыбы в центре Петербурга

«Русская рулетка, не иначе», - сетуют горожане, гуляя по улицам Петербурга. Который день над головами угрожающе нависают сосульки. К сожалению, везет в опасной «игре» не всем. За последнюю неделю с травмами головы на больничную койку попали не меньше шести человек. Также в списке один погибший. Трагедия произошла днем 5 февраля около дома №6 по Аптекарскому проспекту. Наледь с кровли упала на прохожих. От полученных травм один из них скончался на месте.

Фотография с места ЧП. Фото: соцсети.

- Известно, что молодой человек был студентом-пятикурсником, - рассказали «КП» в пресс-службе Петроградского района. - Также был пострадавший, которого увезли в Мариинскую больницу. Он тоже студент. Все остальные обстоятельства сейчас выясняются.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«СОСТОЯНИЕ ТЯЖЕЛОЕ»

Еще одной жертвой наледи стал 71-летний Сергей Левашов. Почти полвека мужчина проработал на киностудиях Ленфильм и Леннаучфильм оператором. Снимал документальные и художественные фильмы, а не так давно ушел на пенсию. 31 января Сергей Михайлович отправился в «Петроэлектросбыт», чтобы оплатить коммунальные счета. Планам помешала глыба льда, рухнувшая с крыши дома №29/53 на 12-ой линии Васильевского острова. От удара мужчина упал на землю. Прохожие помогли Сергею подняться и вызвали скорую помощь.

После падения глыбы Сергей попал в реанимацию. Фото: соцсети.

Как рассказывает сын пострадавшего, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, повреждение мозга, гематомы.

- Состояние отца тяжелое. У него потеряна часть цереброспинальной жидкости из позвоночника, возможно инфекционное заражение. Не исключено, что понадобится операция. Это станет известно в пятницу, - вздыхает Антон Левашов.

СНИМАЛ ФИЛЬМ О КРАСОТЕ ПЕТЕРБУРГА

Родственник пострадавшего утверждает, что в течение четырех дней после ЧП ни администрация, ни управляющая компания с семьей не связывались.

- Кино – это вся его жизнь. Несмотря на то, что папа на пенсии, он активно работал. Снимал фильм про Петербург, его красоту и значение в истории России. И вот такое произошло в самый разгар проекта, - продолжает Антон. - Я написал в прокуратуру, в полицию. Высока вероятность возбуждения уголовного дела.

Также мужчина отметил, что спустя пять дней сугробы на тротуаре у злополучного дома никуда не делись, а наледь все так же продолжает свисать с крыши.

Сергей Левашов всю жизнь снимает кино. Фото: соцсети.

- Раньше в УК говорили, что мой отец якобы написал расписку, что на него не ледяная глыба упала, а его кто-то ударил по голове. И будто бы нам заплатили деньги, чтобы мы не раздували скандал, - объясняет Антон. - Это абсолютная ложь. При этом ЧП присутствовало много свидетелей. И никаких денег мы ни у кого не брали.

Сейчас молодой человек разыскивает свидетелей, которые помогали его отцу после произошедшего. В самой УК комментировать ситуацию отказываются.

- Мы предлагаем вам непосредственно обратиться к пострадавшему. Пусть он вам даст комментарий, - заявили корреспонденту «КП».

Тот самый дом на 12-ой линии ВО. Фото: соцсети.

К слову, это ЧП не единственное за последние дни. 4 февраля на проспекте Просвещения под угрозой оказалась жизнь двухлетней девочки. Однако малышка родилась в рубашке. Ледяной осколок пронесся по касательной, лишь слегка коснувшись голову. Глыба задела капюшон, оторвав его от куртки. В больнице травматолог зафиксировал у ребенка ушиб мягких тканей.

КСТАТИ

Всем пострадавшим помогут

Социальные службы будут помогать пострадавшим от снега. Об этом заявил врио губернатора Александр Беглов. На собрании с главами районов он отметил, что уборку в городе сложно назвать удовлетворительной. В Петербурге отсутствуют площадки, куда автомобилисты могут поставить машины на время уборки, а снег с крыш зачастую сбрасывается на уже вычищенные тротуары.

По словам действующего градоначальника, критерием качества уборки должно быть не количество техники на дорогах и объемы вывезенного снега, а наглядный показатель – «чисто или не чисто, скользко или не скользко».

- Все пострадавшие должны получать оперативную помощь. Социальным службам поручено взять на учет всех, кто пострадал от гололеда, и оказывать им помощь – например, в доставке продуктов, - заявил врио губернатора.

Петербуржцев он призвал сообщать о плохой уборке и других возмутительных фактах по единому телефону 004.