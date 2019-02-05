Запах газа разнесся по Петербургу из цистерны и канистр с этантиолом

Во вторник, 5 февраля, то тут, то там петербуржцы внезапно чувствовали сильный запах газа. С самого утра тревожный аромат окутал Васильевский остров. Затем газ унюхали и на Петроградской Стороне.

Горячую линию газовой службы обрывали заявками. Эвакуировали несколько детских садов, школ, колледжей. В садиках отказались от прогулок. Некоторым горожанам даже понадобилась медицинская помощь.

Региональное МЧС поспешило успокоить, заявив, что петербуржцы чувствуют не сам газ, а химическую добавку. И только к вечеру стало известно, что все-таки стало причиной паники.

– Это емкость с неизвестным содержимым, найденная на свалке в районе проспекта Народного Ополчения, предварительно – со сжиженным газом, – сообщили «Комсомолке» в «Петербурггазе». – Запах ощущался на Петроградской стороне, на Васильевском острове из-за ветра.

Вскоре Комитет по природопользованию прояснил, что в районе железнодорожной станции «Лигово» сотрудники МЧС нашли одну «пахучую» цистерну и две канистры. На место выдвинулись аварийная экологическая служба и передвижная автоматическая станция мониторинга воздуха.

– Вещество, вызвавшее неприятный запах, – этилмеркаптан, – сообщили в ведомстве. – Источник запахов из канистр ликвидирован, идет работа по герметизации цистерны. Готовим технику для вывоза и утилизации вещества.

Никакой угрозы жителям, уверяют специалисты, нет. Идет постоянный мониторинг воздуха.

Кто решил отравить весь город? Хозяин площадки, где нашли ядовитые канистры и цистерну, – индивидуальный предприниматель Говорухин. Он сдал свои владения в аренду организации «Авто ЛС». Фирма специализируется на грузовых перевозках. По факту нарушения федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» завели административное дело, идет расследование.

СПРАВКА «КП»

Этилмеркаптан, или этантиол, – бесцветная летучая жидкость с резким запахом. Из-за сильного запаха его используют как ароматическую добавку, в том числе, к бытовому газу. Особо токсичен, считается сильнодействующим ядовитым веществом третьего класса опасности. Вызывает головную боль, тошноту и потерю координации, а также поражает почки и печень, но только в больших количествах: в дозировке в бытовом газе – безвреден.