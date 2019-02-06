«Лжец, лжец»: Разбираемся, правда или фейк новость об участии Джима Керри в мюзикле «Мастер и Маргарита»

Театральный мир потрясла новость об участии голливудского актера Джима Керри в мюзикле «Мастер и Маргарита» на сцене петербургского театра «ЛДМ.Новая сцена». Анонсирующий постер появился в официальной группе Вконтакте мюзикла и, казалось, никаких сомнений в правдивости этой информации нет. Среди актеров на снимке стоит сам Джим, тот самый Керри, обожаемый миллионами зрителей. Но внимательные быстро заподозрили неладное.

- Присмотритесь к постеру - это фотошоп! - подтянулись в комментариях к новости профессиональные дизайнеры. - Откройте Википедию и узнаете, что рост Керри 188 см, а у стоящей с ним рядом актрисы Анастасии Макеевой 172, но на фото они почему-то на одном уровне.

Труппа, о которой мечтают создатели мюзикла Мастер и Маргарита.

Но в продюсерской компании «Makers Lab» все отрицают.

- В январе Джим Керри приезжал на наш спектакль в Петербург и остался под большим впечатлением, - призналась «Комсомолке» директор компании Ирина Афанасьева. - После этого мы в течение нескольких месяцев вели с ним переговоры, и в итоге он согласился на роль Воланда!

Джим Керии, известный по комедийным фильмам «Маска», «Эйс Вентура», «Тупой и еще тупее», теперь Воланд? И тут вновь появились вопросы...

- Ага, так и поверили, - с раздражением заметили и театралы, знакомые с пиар-акциями «Makers Lab». - Как-то они уже подобным образом пытались раскрутить свой спектакль. С Кевином Спейси в главной роли... Не ведитесь, господа!

А вот вроде как оригинал этого постера.

И правда, если покопаться в архивах, то можно найти следующую информацию. В 2016 году компания «Makers Lab» объявила, что Спейси посетил один из их спектаклей и изъявил желание сыграть Воланда. Тогда в сети появилось фото Спейси за кулисами театра. Однако пользователи Интернета быстро определили, что перед ними фотомонтаж. В итоге Спейси на премьере не появился. Ни в зале, ни на сцене. Но по поводу Джима Керри в мюзикле «Мастер и Маргарита» в следующем театральном сезоне дирекция стоит на своем.

- Актеру вышлют сценарий, как только будет подписан контракт, - пояснили в продюсерской компании. – В Петербург Джим Керри прилетит незадолго до премьеры – на участие в финальной постановочной части мюзикла. Джим прилетал в Россию в январе, рассказывал, что обожает нашу страну, любит творчество Булгакова. Кстати, в нашей интерпретации на сцене Воланд будет не один. Сейчас мы подписываем контракты еще с двумя американскими актерами: Джонатаном Кристофером и Джонмикаелем Тарлентоном. Один из них будет играть тень Воланда. Но раскрывать все секреты мы пока не будем.