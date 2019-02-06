2019-02-06T21:34:18+03:00
Общество

Автоюрист: Эвакуацию машин из-за уборки снега без предупреждения можно приравнять к угону

Коммунальщики Петербурга объявили о полномасштабной расчистке дорог и попросили водителей не оставлять свои машины на проезжей части
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙЛилия КОЗЛОВА
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Жители Петербурга боятся не найти свои авто после расчистки сугробовЖители Петербурга боятся не найти свои авто после расчистки сугробовФото: Ольга Муравлёва
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КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Насколько законна эвакуация машин, мешающих уборке снега

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Борьба со снегом в Петербурге перешла в решительную фазу. Власти города объявили о начале глобальной уборки и призвали на помощь ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции будут эвакуировать те автомобили, которые припаркованы с нарушением правил, тем самым мешая качественной уборке снега. Сегодня ночью с 21:00 6 февраля до 7:00 7 февраля петербуржцев попросили не парковать машины на Захарьевской улице, Фурштатской, улице Чайковского от Литейного проспекта до Гагаринской улицы и на Таврической улице от Кирочной до Суворовского проспекта. Делается это для того, чтобы снегоуборочная техника могла свободно проехать и смести все сугробы.

- Оставленные машины будут эвакуированы на соседние участки, - сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

Однако жители Петербурга удивились: одно дело, когда эвакуируют машины в месте, где есть запрещающие знаки, а другое дело, когда их там нет.

- Устанавливайте тогда сначала дорожные знаки. А то никаких объявлений не развешено, припаркуешь машину, а на утро ее не будет. Разве так можно?, - возмутились автомобилисты.

Действительно, редакция «Комсомольской правды в Петербурге» решила узнать, есть ли у города право переставить машину, если она ничего не нарушает, но мешает снегоуборочной технике. На этот вопрос нам ответил юрист, защитник прав автомобилистов Александр Холодов.

- Если установлен знак, что в определенное время парковаться нельзя и в это время едет эвакуатор, то эту машину увозят на штраф стоянку, а после этого производится уборка. Это полностью законно. Ну, и это не очень дешево для автомобилистов, - отметил юрист. Если же машину решили «приподнять», а потом поставить на место, то, на мой взгляд, это имеет четкую квалификацию по уголовному кодексу и называется – угон.

Если есть факт перемещения автомобиля даже на незначительное расстояние – это может квалифицироваться как угон, пояснил Александр Холодов. Другое дело, что полиция никогда в жизни не составит протокол этой уголовной статье на водителей эвакуаторов, которые будут выполнять распоряжение города. Юрист считает, что в таких тяжелых снежных условиях правительству Петербурга нужно вводить законодательно право поднимать автомобили на время расчистки, чтобы не было проблем и конфликтов с жителями города. Ведь с сугробами надо что-то делать, а припаркованные и даже порой просто брошенные на долгое время автомобили действительно не позволяют расчистить дороги качественно.

Разумеется, что если утром вы обнаружите на своей машине царапину или еще какое-либо повреждение после вот такого временного перемещения для уборки снега, то, как пояснил юрист, это расценивается как неправомерные действия третьих лиц.

- Есть предприятие, которое это осуществляло, владелец эвакуаторов, то к этой организации можно предъявить претензии, - отметил Холодов.

Как найти машину, если ее переставили на соседнюю улицу?

Этим вопросом задаются многие автомобилисты. Как правило, во время уборки снега машины не эвакуируют на соседние улицы, потому что там точно такие же большие сугробы. Обычно приезжают сразу несколько эвакуаторов, поднимают автомобили, вдоль дороги быстро проходит снегоуборочная техника и транспорт ставят на место. Но если же выйдя утром из дома вы не увидели свою машину, то узнать, где стоит автомобиль можно будет по телефонам диспетчерской службы ГУП «Центра экономической безопасности»: 680-33-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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