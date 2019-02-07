Тренер Алексей Мишин: «Мне больше нравится теннис, чем фигурное катание»

Сразу же успокоим поклонников Софьи Самодуровой и Елизаветы Туктамышевой: их тренер не собирается восстанавливась карьеру Шараповой, основываясь на опыте возвращений Евгения Плющенко. На вопрос корреспондента «КП-Санкт-Петербург» отвечал… внук легендарного тренера. Тоже Алексей Мишин.

На «Сибур Арену» он пришел вместе с папой Андреем и мамой Дарьей. Последняя вместе с Екатериной Шалимовой выступала на St.Petersburg Ladies Trophy в парном разряде. Мишина с Шалимовой олицетворяли питерский теннис. В первом круге Дарья и Екатерина обыграли австралийский дуэт, а во втором уступили будущим финалисткам, россиянке Анне Калинской и словачке Виктории Кузмовой.

Выполняющий роль менеджера петербуржских теннисисток Андрей Мишин, муж Дарьи, счел выступление дуэта успешным. Как и его старший брат Николай, который вот уже не первый год во время St. Petersburg Ladies Trophy является спарринг-партнером одной из ведущих российских теннисисток Анастасии Павлюченковой. В юном возрасте сыновья Алексея Николаевича Мишина переключились с фигурного катания на теннис, большим поклонником которого известный тренер стал на сборах. Играл с легендарным врачом сборной России по фигурному катанию Виктором Аникановым, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Артуром Дмитриевым, двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Евгением Зиминым.

Из фигуристов в тренеры по теннису

В 90-е годы теннис, имевший в России статус президентского вида спорта, пользовался куда большей популярностью, чем фигурное катание. Вот и решил Алексей Николаевич Мишин, что его сыновья будут иметь больше перспектив на корте, чем на катке. Одно время Николая и Андрея Мишиных тренировал знаменитый Боб Бретт, учениками которого были звезды тенниса - Борис Беккер, Горан Иванишевич, Андрей Медведев и Марин Чилич. В свою очередь, питерский тренер по фигурному катанию давал уроки на льду дочке Бретта. Такой вот взимовыгодный теннисный бартер.

При этом Андрей Мишин, который был даже чемпионом Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди мальчиков до 10 лет, окончил Университет имени П.Ф. Лесгафта по специализации «Фигурное катание». Это не помешало Андрею Алексеевичу стать тренером по теннису. Среди его учеников была и перспективная спортсменка Дарья Миронова, ставшая затем Мишиной. После свадьбы, в отличие от отца, Андрей не стал совмещать ипостаси мужа и тренера. Сейчас глава семейства, где подрастает новый Алексей Мишин, предпочитает в теннисе выполнять роль агента супруги.

На вопрос, кем он видит сына, фигуристом или теннисистом, Андрей ответил: «Мне очень нравится высказывание президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Он подчеркнул, что будущему теннисисту полезнее для начала позаниматься плаванием, чтобы поставить дыхание, затем перейти в фигурное катание для постановки работы ног и уже потом переходить в теннис.

По словам Андрея Мишина, за фигурное катание в выборе спортивной специализации сына отвечает его дед, за теннис – мама. Сам же он выполняет привычную роль координатора.