2019-02-07T10:00:07+03:00
Общество

122 миллиона потратят на обучение «предпенсионеров» в Петербурге в 2019 году

Овладеть информационными технологиями, финансами и педагогикой можно уже в марте
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Вновь стать студентом может любой желающий. Даже стипендия будет! Фото: Международный форум труда.Вновь стать студентом может любой желающий. Даже стипендия будет! Фото: Международный форум труда.
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С 2019 по 2024 годы в рамках регионального проекта «Демография» в Санкт-Петербурге обучат 1787 горожан предпенсионного возраста. Программа финансируется из городского и федерального бюджетов. Только в 2019 году на курсы по информационным технологиям, финансам, педагогике, социально-бытовому обслуживанию населения и другим направлениям потратят122 миллиона рублей.

—Программа предусматривает обучение даже занятых граждан, которые хотят повысить квалификацию или сменить работу. Неработающим же будет выплачиваться стипендия 11280 рублей, — поделилась начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости Петербурга Людмила Колдунова.

В комитете отметили, что обучение не только повысит конкурентоспособность «предпенсионеров», но и поможет им сохранить социальное долголетие и повысить благосостояние.

По словам профессора кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления — филиала РАНХиГС Елены Васильевой, несмотря на огромный профессиональный опыт, знания работников старшего возраста не всегда соответствуют требованиям современного рынка труда. Образовательные программы же восполнят пробелы в знаниях.

—В результате пенсионной реформы возрастет с 29,2 процента до 40 процентов доля работников активного трудового возраста, а также граждан предпенсионного возраста, нуждающихся в дополнительной поддержке. Поэтому для развития человеческого капитала следует акцентировать внимание не на получении базовых трудовых навыков, а на сохранении трудовой активности и популяризации непрерывного образования, — уверена профессор.

КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ

Получить направление на обучение можно в Агентстве занятости населения любого района Петербурга. С собой нужно взять паспорт (необходима регистрация в Санкт-Петербурге), трудовую книжку и документ об образовании. Если человек сомневается в выборе специальности, тут же проведут профориентационный тест.

Работодатели представляют список с кандидатами, желаемыми программами обучения, текущим местом работы сотрудников и последующим назначением.

КСТАТИ

Широкое обсуждение пенсионной реформы состоится на площадке Санкт-Петербургского Международного Форума Труда. 1 марта пройдет сессия «Пенсионная реформа и рынок труда: риски, прогнозы, международный опыт», модератором которой выступит директор Центра занятости населения Петербурга Юлия Горохова. Кроме того, на Форуме пройдет VIII Межрегиональная конференция по вопросам труда, занятости населения и трудовой миграции «Рынок труда в контексте пенсионной реформы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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