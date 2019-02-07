Ян Фрид дошел до Берлина, а Золушку Жеймо несколько месяцев считали мертвой

С началом Великой Отечественной войны многие стратегически важные предприятия Ленинграда были отправлены вглубь страны. В августе 1941 года «Ленфильм» эвакуировали в Алма-Ату. Но война разбросала кинематографистов: многие ушли на фронт или остались защищать блокированный город.

Автограф на Рейхстаге

Ян Фрид к своей первой самостоятельной кинопостановке шел долго инепросто. В 1932 году он окончил режиссерский факультет Ленинградского театрального института, а в 1938-м - киноакадемию при ВГИКе, где его наставником был сам Сергей Эйзенштейн. После успешных дебютов в конце 1930-х он медленно, но верно шел к своей большой картине. И вот в скверике «Ленфильма» он встретился с актером Марком Бернесом, чтобы обсудить съемки музыкальной комедии «Жених с миллионами». Был воскресный день, однако в павильоне стучали молотки – строили декорации к его картине. Но радио принесло грозную весть: война! На календаре было 22 июня 1941 года.

Не раздумывая Ян Фрид отправился в военкомат. Режиссер прошел всю войну и завершил ее в Берлине, оставив свой автограф на Рейхстаге.

- 9 мая 1945 года - один из самых важных дней в моей жизни. На окнах уцелевших домов, на балконах развевались белые полотнища - символ капитуляции, - вспоминал позже Фрид.

Но война надолго отлучила его от профессии: на студию пришли молодые режиссеры, а картин в ту пору снимали мало. Только в середине 1950-х Фрид снял свой знаменитый фильм «Двенадцатая ночь». Кстати, первую экранизацию Шекспира в советском кино. После этой ленты были «Собака на сене», «Летучая мышь» и другие. Фрид вошел в историю нашего кино, как непревзойденный мастер музыкальной комедии. Но вот комедия «Жених с миллионами» так и осталась в планах.

Из командира - в хроникеры

Все годы войны в Ленинграде работали многие ленфильмовцы, выпуская художественные, короткометражные и учебные фильмы и принимая участие в хроникальных съемках. Одним из них был знаменитый кинооператор Евгений Шапиро.

- В вечернюю смену 21 июня 1941 года отец закончил съемки картины «Антон Иванович сердится». Актер Нелидов, игравший профессора, пригласил отца и его ассистента Фастовича в ресторан отпраздновать завершение работы. В тот вечер каждый рассказывал о своих планах… Но наутро началась война. Папа, так же как Червяков, Фрид и многие другие ленфильмовцы, ушел на фронт добровольцем, - поделилась дочь Шапиро Татьяна.

Кинооператора отправили во вторую дивизию народного ополчения, которая потом была переформирована в 57-ю дивизию действующей армии. Там он служил в пехотном полку командиром взвода, а затем стал командиром роты.

В начале 1942 года Шапиро был ранен и попал в госпиталь. Однажды бойцов посетил член Военного совета, начальник политотдела армии генерал Овчаренко, который страстно любил кино. Ему рассказали, что в госпитале находится оператор, старший лейтенант, снимавший фильм «Антон Иванович сердится».

- Генерал пришел в палату, подошел к койке моего отца и… отругал его по первое число, - рассказала Татьяна. - «Нам, - сказал Овчаренко, - надо учиться у немцев. У них в каждой дивизии свой кинооператор, а у нас операторы служат командирами рот. На кой черт нам такие командиры?»

Когда Шапиро выписался, его вызвали к генералу. В землянке Овчаренко стояла кинопередвижка, крутили фильм «Антон Иванович сердится». Удивительно, но сам оператор до этого момента так и не посмотрел свою картину. В марте 1943 года Овчаренко направил Шапиро в Ленинград на дальнейшее прохождение воинской службы во фронтовой съемочной группе. Из самых важных событий, которые ему пришлось снимать, - прорыв блокады Ленинграда и взятие Шлиссельбурга.

- Отец рассказывал, что на всю жизнь запомнил первых пленных немцев. Командование дало приказ провести их по Невскому проспекту, чтобы все увидели тех, кто осаждал наш город. И папе довелось их снимать. Это было в 1943-м,вскоре после прорыва блокады, - продолжила Татьяна.

Она и сама запомнила пленных немцев, которые после блокады ремонтировали город.

- Они в руинах часто находили игрушки и раздавали детям. Один немец подарил мне плюшевого медведя. «У меня тоже есть киндер», - сказал он. Тогда я поняла, что они тоже люди, которых заставили идти на фронт, - вспоминает Татьяна.

Евгений Шапиро прожил долгую творческую жизнь, участвовал в создании десятков фильмов, ставших нашей классикой. Непревзойденный мастер, он не боялся экспериментировать, искать и находить новое. В музейном пространстве киноцентра «Ленфильм» многие раритеты напоминают о картинах, снятых камерой Евгения Шапиро.

Мастер детского кино

Николай Лебедев начал работу на «Ленфильме» в 1929 году. Его фильмография насчитывает более тридцати картин. Как и другие ленфильмовцы, он ушел на войну добровольцем.

Участвовал в сражениях на Ленинградском фронте. Вернувшись с войны, он снова начал снимать. Большая часть его фильмов предназначена для детской и юношеской аудитории. Картины насыщены романтикой, приключениями и пронизаны добротой. Их выделяет отличное знание детской психологии.

Сразу после войны вышел фильм «Счастливого плавания» о воспитанниках Нахимовского училища в Ленинграде - мальчишках, оставшихся сиротами во время войны и блокады. В 1950 году картина была удостоена Сталинской премии.

А лента «Зимнее утро », снятая в 1969 году, стала одним из лучших фильмов о блокаде. Это история о девочке, которая одна из всей семьи не только выжила в осажденном городе, но и спасла маленького мальчика. Сценарий написал Сократ Кара, служивший военным корреспондентом на Ленинградском фронте.

С любовью к людям

Режиссер Михаил Ершов воевал на фронтах Великой Отечественной, участвовал в штурме Берлина. В кино он пришел уже после войны. Но именно война сформировала его как личность. Очень интересное воспоминание оставил Михаил Ершов в студийной многотиражной газете «Кадр».

«Стояли жаркие апрельские дни. Город был весь в руинах, а взрывы бомб и снарядов поднимали новые облака пыли. Наша часть медленно продвигалась по Фридрихштрассе к центру города. На одном из перекрестков солдаты залегли под огнем вражеских пулеметов.

Все попытки овладеть домом, вернее подвалом, откуда вели огонь немцы, ни к чему не привели. А из штаба полка командиру батальона все время приказывали: «Вперед! Вперед! Не оста навливаться!»

Наш комбат Новосельцев доложил обстановку и просил помочь артиллерийским огнем. Немцы яростно и непрерывно обстреливали нас, не давая возможности оторваться от земли, поднять голову… И вдруг неожиданно вражеский огонь прекратился!

Рядом со мной лежал боец. Вдруг он уставился в одну точку за моей спиной. Я оглянулся. Посредине улицы во весь рост, при всех орденах и медалях спокойно шел к нам 22-летний командир нашего полка майор Горелов. Вероятно, немцы, как и мы, были поражены дерзостью этого молодого, стройного, красивого советского офицера. И ни у одного из них не поднялась рука стрелять в него.

Майор подошел к нам и сказал:

- Ну что вы лежите? Почему не идете вперед? Где же ваши немцы?

И словно в ответ заговорили немецкие пулеметы. Боец, лежащий у ног майора, вскочил и, схватив его, дернул вниз. Майор свалился рядом с нами. Цокая о камни, пролетали над нами

пули.

- Опомнились, сволочи, - незлобно улыбаясь, сказал майор и посмотрел на уставших, запыленных, с оцарапанными руками бойцов, - но через десять минут мы заставим их замолчать. А пока лежите!

И действительно, через десять минут огнем артиллерии было до основания разрушено здание. Под его обломками были похоронены и немецкие пулеметчики. Мы беспрепятственно пошли вперед».

Все картины Ершова пропитаны любовью к людям. Среди его знаменитых лент «Родная

кровь» (1963 год), отрывшая зрителям огромной страны талант актрисы из маленькой Латвии

Вии Артмане. Совместно с киностудией Югославии он снял задорную картину «Попутного

ветра, «Синяя птица»!». Но не забыл и о войне. Фильм «На пути в Берлин» рассказывает о последних днях Великой Отечественной. Но главная работа Ершова - киноэпопея «Блокада», состоящая из четырех фильмов:

«Лужский рубеж», «Пулковский меридиан», «Ленинградский метроном», «Операция «Искра».

Над «Блокадой» режиссер работал пять лет. В фильме участвовали сотни актеров - звезд отечественного кино первой величины. А также тысячи статистов. Многие ленинградцы снимались в кино-эпопее бесплатно, считая это своим долгом перед памятью погибших в годы блокады родных и близких.

Несказочная история

Янина Жеймо пришла в кино в шестнадцать лет. Она начинала еще в эпоху Великого немого как эксцентрическая актриса. Но популярность ей принесли образы девушек-современниц в ленфильмовских картинах 1930-х: «Разбудите Леночку», «Горячие денечки», «Враги», «Подруги» и других.

С началом Великой Отечественной Янина Жеймо осталась в блокированном Ленинграде, выступала на эстраде, в госпиталях, на фронте. Вечером, как многие, дежурила на крышах - гасила зажигательные бомбы. Ей много раз предлагали покинуть город на самолете, но она не соглашалась, считала, что это не по-товарищески по отношению к другим ленинградцам.

И все же истощенную Жеймо отправили в эвакуацию. Поезд, на котором она должна была ехать, разбомбили. Актриса спаслась, потому что пересела в другой эшелон, однако несколько месяцев ее считали погибшей. Это обстоятельство разрушило семью Жеймо, поскольку супруг нашел новую спутницу.

Тяготы блокады и личная драма стали причиной жесточайшей депрессии. Актрисе казалось, что жизнь закончилась. Спасение принесла работа. Именно в Жеймо режиссер Надежда Кошеверова увидела главную героиню своего будущего фильма «Золушка». И именно «под Жеймо» писал свой сценарий великий сказочник Евгений Шварц.

И чудо случилось. Зрители полюбили Золушку в исполнении Янины Жеймо. Эта картина стала не только одной из лучших сказок в мировом кинематографе, но и символом возрождения города на Неве. Фильм был снят в 1947 году, когда Ленинград еще полностью не оправился от последствий блокады. Но добрая сказка сразу нашла отклик в сердцах людей, переживших страшные испытания. Не скорбь и ненависть, а любовь и свет позволили ленинградцам вернуть надежду к жизни.

Возродилась к жизни и сама Жеймо - она снова нашла любовь. И хотя с новым мужем Янина уехала в Польшу, ее сердце осталось в России. Она часто бывала в нашей стране и даже завещала похоронить себя в Москве.

Удивительно, во время съемок «Золушки» актрисе было уже 39 лет, но зрители об этом даже не догадывались.

«Она - подлинное воплощение наших детских сновидений», - написал один французский критик после премьеры.

Сказку «Золушка» экранизировали десятки раз, но только у советской Золушки в исполнении Жеймо была ножка 31-го размера, искренность и беззащит- ность хрупкой юности.

СПРАВКА «КП»

Среди картин, созданных ленфильмовцами в годы войны, боевые киносборники, «Оборона Царицына» (1942 год, режиссеры братья Васильевы), «Подводная лодка Т-9» (1943 год, режиссер А. Иванов), «Фронт» (1943 год, режиссеры братья Васильевы).

Режиссеры Александр Зархи и Иосиф Хейфиц сняли ленту об обороне Севастополя «Малахов курган». Гневный и страстный фильм Фридриха Эрмлера «Она защищает Родину» рассказал о партизанах, воющих в тылу врага. Произошедшие перемены в нашей армии, начавшей победное наступление на врага, показала еще одна картина - «Великий перелом». Кстати, она получила приз на Первом Международном кинофестивале во французском Канне в 1946 году.

Еще не завершилась операция «Январский гром» по полному освобождению Ленинграда от блокады, а Совет Народных Комиссаров СССР 25 января 1944 года принял решение начать восстановление киностудии «Ленфильм».

26 июня 1944 года в павильонах восстановленной киностудии начались съемки картины «Морской батальон», вышедшей на экраны в том же году. В 1945-м на экраны вышел «Небесный тихоход», а еще через два года была создана знаменитая «Золушка».