Устроила побег и сбежала 31 декабря: В Петербурге второй месяц ищут восьмиклассницу из приличной семьи

Накануне Нового 2019 года восьмиклассница из Петербурга пошла поздравить подругу, но к семейному праздничному застолью не вернулась. Поиски девочки идут до сих пор. За это время родители выяснили, что дочь готовилась к побегу. Но подозревают, что она могла стать игрушкой в чьих-то руках.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

31 декабря 2018 года. В квартире Портняжкиных на Комендантском проспекте, как и везде в этот день, – предновогодняя суета. Четырнадцатилетняя Арина помогает маме подготовиться к празднику. Рядом – папа и два брата: старший (23 года) и младший (шесть лет). Ничто не предвещает беды.

– Надо признать, это была спланированная акция. Но мы ничего не заметили, – вспоминает канун Нового года отец Арины Александр. – Ни ссор, ни сбора вещей, ни просьб о деньгах, ни странных переговоров и встреч. Все было, как обычно. Мы подготовили для нее новогодние подарки. Я купил художественные маркеры: она сама просила. Единственная странность – 30 числа она искала свой подарок необычно настойчиво. Видимо, хотела взять маркеры с собой.

Арина мечтает стать иллюстратором, но талантлива она и в языках: говорит по-английски и по-японскиФото: СОЦСЕТИ

Семейное застолье наметили на восемь часов вечера. Но перед ним Арина отпросилась к подруге: хотела вручить ей подарок и выпить с ней чаю. Девушка вышла из дома примерно в шесть часов вечера. Как потом окажется, прихватив с собой паспорт, загранпаспорт, свидетельство о рождении, мобильник и энную сумму денег наличкой (вероятно, накопленных).

В 18:11 Арина отправила родителям смску: мол, все хорошо, уже у подружки. Но на самом деле до нее она так и не дошла. Более того, подруга даже не знала о том, что Арина собирается к ней в гости. Спустя две минуты после отправки сообщения Арина заблокировала телефон.

ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ

Дома девочку ждали к 19:30. Когда она не явилась, мама и папа забеспокоились. Еще больше они встревожились, когда из трубки раздалось, что «телефон абонента выключен». А когда родители поговорили с подругой, то сразу отправились в полицию.

– Где-то в 21:30 мы уже составляли с участковым протокол, – рассказывает Александр. – Но даже этой оперативности оказалось мало. За эти часы она успела скрыться. Либо кто-то ее скрыл.

Сим-карту Арины разблокировали по заявлению матери. Произошло это около двух часов ночи, после боя курантов. Телефон оказался доступен, но на звонки никто не отвечал. Удалось даже запилинговать, где находится аппарат. Но след никуда не привел: мобильник уже был в чужих руках.

Как потом установят по камерам уличного видеонаблюдения, между 18:00 и 19:00 Арина села на электробус маршрута №2 и направилась в сторону Долгоозерной улицы. На окраине города девочка сошла с транспорта, выбросила мобильник, поймала попутку и двинулась на юг города, в Купчино. Там она зашла в торговый центр, видимо, за новой верхней одеждой. И растворилась в толпе. Через некоторое время родные нашли дома записку, в которой Арина просила ее не искать.

«ЖИЗНЬ ШЛА НОРМАЛЬНО»

С первого дня к поискам Арины подключили правоохранителей и волонтеров сразу нескольких крупных движений. Уже 1 января полиция запустила ориентировку, которую стали распространять и в соцсетях.

– Рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые длиной до плеч, лицо овальное, глаза серо-голубые, – сухо описывает Арину ориентировка. – Была одета в короткую куртку темно-фиолетового цвета, красную вязаную шапку с помпоном, черные ботинки. Также может быть одета в полушубок светлого цвета, юбку длиной ниже колен с геометрическим рисунком. При себе был голубой рюкзак. Носит брекеты серебряного цвета.

Раньше Арина никогда не убегала. Более того, ни родные, ни друзья, ни люди в форме не нашли ни единой причины для побега.

– Учится хорошо, на четверки и пятерки, – рассказывает отец. – Последние два года ищет, чем хочет заняться в будущем. Последняя ее идея – стать иллюстратором книг: у нее хорошо получается рисовать, а особенно передавать человеческое настроение, что среди художников редкость. Плюс она хороший лингвист: знает английский и японский. Разбирается в 3D. Мы советовали ей выбрать стезю на стыке лингвистики и программирования. Она не очень общительная, но друзья есть. Жизнь шла нормально, как у обычного подростка. Для нас это был шок… К ее уходу ничего не вело. Мы даже подумать об этом не могли.

ЧАСТЬ ЧУЖОГО ПЛАНА

С тех пор, как Арина ушла поздравить подружку, прошло больше месяца. За это время в полицию было много сообщения. Но ни одно, увы, не подтвердилось. В поисково-спасательном отряде «Маяк» в Новосибирске сообщали, что Арину видели в Москве, что она передвигается автостопом и, возможно, уже на их вотчине. Действительно, в Новосибирске и в Сибири вообще у Арины есть родственники. Еще была информация, что 31 декабря Арина купила билет на пароход по загранпаспорту.

Но все это Александр называет полнейшей неправдой. Именно потому поиски и сосредоточены в Петербурге: сигналов, что Арина покинула город, у правоохранителей нет.

– Ее связи через «два рукопожатия» мы уже прошерстили, – вздыхает папа. – Полиция опросила друзей, подруг, даже не один раз. Вскрылись друзья, о которых мы и не знали. Ездили с поисковиками в Купчино, в Шушары, весь район обошли, все дома, все квартиры, всем показывали фото. Ничего.

Что толкнуло девушку на побег, не понимают ни родные, ни друзья, ни следователиФото: СОЦСЕТИ

Родители выяснили, что у Арины много фейковых аккаунтов в соцсетях. Те, что удалось вычислить, вскрыли и передали правоохранителям. Но ничего конкретного про побег в них нет.

– Как какой-то секретный агент, – горько улыбается Александр. – Наверно, о семидесяти процентах страниц мы все еще не знаем. А ведь в какой-то из них она могла обсуждать свой план…

В том, что план был, семья не сомневается. Родные подозревают, что кто-то ей мог помогать: уж слишком профессионально сработано. Возможно, переписка шла через «Телеграм», на который недавно Арина перешла полностью. Вскрыть его, как известно, нельзя из-за принципиальной позиции разработчиков.

– Что-то могло пойти не так, как задумывала Арина. Она сама могла стать частью чьего-то плана, – подозревает Александр. – Вдруг теперь она не вольна что-то сделать? Она бы обязательно с нами связалась. Я специально завел аккаунты во всех мессенджерах...

«ВСЕ СТАНОВИТСЯ НЕНУЖНЫМ»

В первых числах февраля завели уголовное дело по статье «Убийство».

Отец готовит видеообращение к Арине и ко всем, кто мог ее видеть или еще увидит. Ролик будет состоять из обращений родственников и друзей девушки. Александр сделает его мультиязычным на случай, если его дочь уже за границей: английский, может, арабский и японский.

Ролик в скором будущем появится на канале Александра в «Ютюбе». Вдруг Арина «случайно увидит это видео, и кто-то из его героев тронет струны ее души»? Вдруг она «подумает о шестилетнем братике Семене, который к ней очень привязан», – и «хотя бы кинет весточку, что жива»?

– Наш пример должен послужить примером для всех родителей России: ты думаешь, что у тебя все хорошо, работа идет, дети под присмотром. А потом – бац! – и ты открываешь, что вовсе не контролировал ситуацию, – говорит Александр. – Не важно, какое социальное положение ты занимаешь и сколько денег получаешь: у тебя рушится жизнь. Все, что ты делал до этого, все эти годы, – все становится ненужным. Потому что твое самое дорогое существо исчезло.

Всех, кто видел Арину или знает, где она находится, ее семья просит позвонить в Следственный комитет или полицию по телефонам: (812) 340-50-33, (812) 340-50-34, (812) 570-66-71, 02.