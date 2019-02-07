«Власть - народу»: Максим Шевченко готов стать губернатором Петербурга

Журналист Максим Шевченко рассказал радио «Комсомольская правда» о том, что он готов принять участие в выборах губернатора в качестве кандидата. На данный момент у него нет договоренности ни с одной из политических партий, и однозначно он не может ответить, когда ждать официального заявления, однако желание принять участие в политической борьбе у него есть.

- Да, я с удовольствием буду участвовать. В каком статусе, я пока не могу понять. Это слишком важное политическое событие, чтобы в нем не участвовать в той ситуации, которая складывается в стране. Медлить нельзя, - заявил «КП» Шевченко.

По словам журналиста, у него на данный момент нет договоренности с фракцией КПРФ, однако именно с ними он готов выйти в бой, так как считает их своими союзниками. При этом Максим Шевченко уточнил, что является сторонником не коммунистических взглядов, а демократических.

Власть - народу

Программа, с которой Максим Шевченко планирует выдвигаться в качестве кандидата в губернаторы Петербурга, а точнее лозунг – «Власть - народу». По мнению журналиста, в ЗакСе должны сидеть люди, которые решают проблемы города, заботятся о нем, представляют интересы разных слоев общества. И сами горожане принимали участие в принятии решений.

- Я за то, чтобы самый европейский город России имел самое европейское самоуправление. Сами петербуржцы должны управлять своим городом. Я буду делать все, чтобы были отрытые решения, которые принимаются с согласованием публичных демократических процедур, - отметил собеседник.

О Петербурге

Петербург – столица русского гражданства, считает Максим Шевченко. При этом возвращения имперского статуса городу не нужно. Самое главное, чтобы петербуржцы чувствовали уважение к каждому жителю города, что к их мнению прислушиваются, а голос имеет значение.

- Петербург - великий, красивый, открытый, современный, портовый город с большими возможностями, развитием, с огромными традициями науки, образования, культуры, - именно такой Шевченко видит Северную столицу.

На вопрос, когда стоит ожидать официального выдвижения, Шевченко отметил, что не стоит торопиться. Выдвижения всех кандидатов будет в конце весны, начале лета 2019 года. Возможно тогда журналист и заявит о себе.

Выборы губернатора в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Для того участия кандидатам необходимо пройти собрать подписи 10 процентов муниципальных депутатов города, 90 процентов которых являются сторонниками партии власти. Ранее о желании участвовать в выборах говорил общественный деятель Красимир Врански, однако официальных заявлений ни он, ни Шевченко пока не делали.

СПРАВКА «КП»

Максим Шевченко родился 22 февраля 1966 года в Москве. В 1989 году начал работать в газете «Вестник христианской демократии», позже занимал должность редактора в педагогической газете «Первое сентября». С 2005 по 2011 года вел авторское политическое ток-шоу «Судите сами» на «Первом канале». С конца 2016 года один из ведущих ночной авторской программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». Помимо журналистской деятельности, Шевченко ведет и активную политическую жизнь. С 2012 по 2018 года являлся членом совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, до этого являлся членом Общественной палаты РФ.