2019-02-07T19:45:23+03:00
Политика

«Власть - народу»: Максим Шевченко готов стать губернатором Петербурга

Выборы градоначальника Северной столицы состоятся 8 сентября 2019 года
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙЛилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Максим Шевченко считает, важно прислушиваться к голосу каждого жителя ПетербургаМаксим Шевченко считает, важно прислушиваться к голосу каждого жителя ПетербургаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Журналист Максим Шевченко рассказал радио «Комсомольская правда» о том, что он готов принять участие в выборах губернатора в качестве кандидата. На данный момент у него нет договоренности ни с одной из политических партий, и однозначно он не может ответить, когда ждать официального заявления, однако желание принять участие в политической борьбе у него есть.

- Да, я с удовольствием буду участвовать. В каком статусе, я пока не могу понять. Это слишком важное политическое событие, чтобы в нем не участвовать в той ситуации, которая складывается в стране. Медлить нельзя, - заявил «КП» Шевченко.

По словам журналиста, у него на данный момент нет договоренности с фракцией КПРФ, однако именно с ними он готов выйти в бой, так как считает их своими союзниками. При этом Максим Шевченко уточнил, что является сторонником не коммунистических взглядов, а демократических.

Власть - народу

Программа, с которой Максим Шевченко планирует выдвигаться в качестве кандидата в губернаторы Петербурга, а точнее лозунг – «Власть - народу». По мнению журналиста, в ЗакСе должны сидеть люди, которые решают проблемы города, заботятся о нем, представляют интересы разных слоев общества. И сами горожане принимали участие в принятии решений.

- Я за то, чтобы самый европейский город России имел самое европейское самоуправление. Сами петербуржцы должны управлять своим городом. Я буду делать все, чтобы были отрытые решения, которые принимаются с согласованием публичных демократических процедур, - отметил собеседник.

О Петербурге

Петербург – столица русского гражданства, считает Максим Шевченко. При этом возвращения имперского статуса городу не нужно. Самое главное, чтобы петербуржцы чувствовали уважение к каждому жителю города, что к их мнению прислушиваются, а голос имеет значение.

- Петербург - великий, красивый, открытый, современный, портовый город с большими возможностями, развитием, с огромными традициями науки, образования, культуры, - именно такой Шевченко видит Северную столицу.

На вопрос, когда стоит ожидать официального выдвижения, Шевченко отметил, что не стоит торопиться. Выдвижения всех кандидатов будет в конце весны, начале лета 2019 года. Возможно тогда журналист и заявит о себе.

Выборы губернатора в Петербурге состоятся 8 сентября 2019 года. Для того участия кандидатам необходимо пройти собрать подписи 10 процентов муниципальных депутатов города, 90 процентов которых являются сторонниками партии власти. Ранее о желании участвовать в выборах говорил общественный деятель Красимир Врански, однако официальных заявлений ни он, ни Шевченко пока не делали.

СПРАВКА «КП»

Максим Шевченко родился 22 февраля 1966 года в Москве. В 1989 году начал работать в газете «Вестник христианской демократии», позже занимал должность редактора в педагогической газете «Первое сентября». С 2005 по 2011 года вел авторское политическое ток-шоу «Судите сами» на «Первом канале». С конца 2016 года один из ведущих ночной авторской программы «Один» на радиостанции «Эхо Москвы». Помимо журналистской деятельности, Шевченко ведет и активную политическую жизнь. С 2012 по 2018 года являлся членом совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, до этого являлся членом Общественной палаты РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
За вывоз мусора не придется платить дважды: «Единая Россия» требует от властей следить за оплатой вывоза отходов
Уже на старте «мусорной» реформы появилась проблема, которую предала огласке «Единая Россия», - управляющие компании стали присылать людям двойные счета на оплату коммунальной услуги по вывозу отходов
Новости 24
«Теплосеть» работает в усиленном режиме из-за изменения погоды в Петербурге
«Лопата не решит проблемы со снегом в Петербурге»: На Фонтанке появился Большой Ковш
В 2018 году в Петербург не пустили более 3,6 миллионов поддельных Chanel, Adidas и Louis Vutton
В Петербурге запустили городской флешмоб по уборке снега #lopatachallenge
Взорвавшееся колесо буксовавшей машины разбило окно на шестом этаже
В 2019 году на капремонт петербургских дорог потратят 1,2 миллиарда рублей
МЧС снимают зараженный снег и грунт на месте разлива этилмеркаптана в Петербурге
Петербург стал самым желанным городом для поездки на 14 февраля
Аутлет в Пулково поймали на сливе грязных стоков в канализацию
За сутки в городе эвакуировано 266 автомобилей: В центре Петербурга продолжают убирать снег
Матильда Шнурова раскритиковала петербургских коммунальщиков
Житель Мурино силой заставил бывшую подругу устроить секс-марафон
«И велик Аллах»: Шнуров написал новый стих, на этот раз про Марокко
На Северном заводе погиб молодой рабочий