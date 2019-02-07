Актриса Александра Яковлева о своей госпитализации: «Враги дезинформацию кинули»

Страшные новости появились в СМИ. Неожиданно стали писать, что звезда фильма «Экипаж» и «Чародеи» Александра Яковлева госпитализирована в одну из больниц Петербурга. Якобы актрисе стало плохо в своей квартире, когда она смотрела телевизор. У 61-летней артистки начались судороги и пошла пена изо рта. Однако вся эта информация оказалась просто фейком, а сама Александра Яковлева рассмеялась, услышав об этом, и предположила, кто бы мог пустить такой слух.

- Может, перепутали с кем-то, может еще есть какая-то Яковлева, - рассмеялась актриса. – Враги дезинформацию кинули. Я думаю из-за того, что спектакль завтра. В «Горького» премьера спектакля, - рассказала «КП-Петербург» в прямой речи Александра Яковлева.

Как пояснила сама артистка, видимо премьера спектакля «Две женщины и лейтенант» и стала причиной фейковой новости. Она рассказала, что еще накануне «злые языки» ей говорили, что она не сможет собрать зал на тысячу мест петербургского театра. Но недобрые пророчества «доброжелателей» Яковлевой не сбылись, все билеты на премьеру уже проданы. По всей видимости, кто-то позавидовал успеху кино-звезды и решил сбить зрителей с толку, в надежде, что если появится информация о том, что артистка в больнице, никто не придет в театр.

- Потому что большой зал, все говорили – «Горького» не соберешь, больше тысячи мест. Ну, собрали же, продали, - пояснила актриса.

Завтра, 8 февраля, в ДК имени Горького в 19:00 состоится премьера криминальной комедии «Две женщины и лейтенант», в котором участвует звезда советского кино и одна из самых популярных актрис того времени Александра Яковлева.