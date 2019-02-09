2019-02-09T17:17:12+03:00
Происшествия

На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

Дикие животные преследуют людей, заходят к местным жителям домой и ведут себя агрессивно
Полина ЖУКОВА
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На архипелаге Новая Земля объявили режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Фото: соцсети.На архипелаге Новая Земля объявили режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Фото: соцсети.
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«Спят твои соседи белые медведи», - поется в известной каждому колыбельной. Для жителей архипелага Новая Земля в Архангельской области это не милая детская песня. Полярные хищники этой зимой здесь не просто соседи: они вовсю хозяйничают в населенных пунктах. Массовое нашествие белых медведей приводит в ужас местных жителей. На Новой земле 9 февраля ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Архангельской области.

– С декабря 2018 года по февраль 2019-го наблюдается большое скопление белых медведей вокруг населенных пунктов. В районе поселка Белушья Губа отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих на территорию населенного пункта. Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных – нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения, – сообщил в своем докладе заместитель главы администрации МО ГО «Новая Земля» Александр Минаев.

В населенном пункте уже установили дополнительные ограждения вокруг детских садов и школ. Кроме того, военнослужащие вышли на особый патруль территории.

Хищников, которые ведут себя агрессивно, нападают на людей или преследуют местных жителей, отстреливать не разрешила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Белые медведи входят в Красную книгу и находятся под охраной государства.

– Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия. Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности, – рассказали в пресс-служба Правительства Архангельской области.

Режим ЧС на архипелаге Новая земля введен без ограничения по времени. А именно - до тех пор, пока для местных жителей не будет обеспечена безопасность.

СКАЗАНО

- Жиганша МУСИН, глава МО ГО «Новая Земля»:

- Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, поэтому работы будет много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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