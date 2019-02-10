2019-02-10T18:52:24+03:00
Происшествия

«Всплыл и поднял ребенка над собой, но никто не помог»: В Старой Руссе отец с двухлетней дочкой утонули в реке после ДТП

Глава семейства выехал на реку на машине и провалился под лед [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Отец с дочерью погибли на реке Фото: СУ СКР по Новгородской области/соцсетиОтец с дочерью погибли на реке Фото: СУ СКР по Новгородской области/соцсети
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В небольшом городке Старая Русса под Великим Новгородом у жителей траур второй день. Семью Востриковых (имена изменены – прим.ред.) знали все в округе. Слесарь Олег и работница сырного завода Ирина прожили вместе три года. В конце февраля их дочке должно было исполниться два года. Поэтому супруги уже всерьез думали о подарке. В тот роковой день Ирина ушла на работу, оставив дочку с папой. Женщина последний раз поцеловала ребенка, а через несколько часов ей позвонили из полиции: «Ваш муж с дочкой погибли»…

На реке в Старой Руссе утонули отец с дочкой .

Оставшись одни, отец с дочкой поехали на машине «Нива». Родственники и друзья до сих пор теряются в догадках, куда они направились. Проезжая мимо реки Полисть отец свернул на лед, после чего автомбиль провалился в воду.

Девочке а конце февраля должно было исполниться два года Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девочке а конце февраля должно было исполниться два годаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Олег боролся до последнего, - рассказали «КП-Петербург» друзья семьи. – Он выбрался из магины и всплыл с дочкой на руках. Поднял ее над головой, но на помощь так никто и не пришел. Сам он спасти Наденьку не смог. Они оба ушли под воду.

Вскоре к реке примчались следователи и спасатели. Сотрудники МЧС несколько часов проводили спасательную операцию. К сожалению, Олегу с Надей было уже не помочь.

Почему глава семейства выехал на лед, сейчас пытаются установить следователи. По одной из версий, мужчина решил срезать путь, по другой – его машину занесло.

- А почему никто не рассматривают версию, что Олега просто занесло, - негодует горожане. – Он, может быть, пытался вырулить с реки, поэтому и стал разворачиваться. В этот момент лед провалился.

Отец выехал на реку Фото: СУ СКР по Новгородской области

Отец выехал на реку Фото: СУ СКР по Новгородской области

Сейчас тела отца с ребенком спасатели уже достали из воды.

- В какой-то момент машина попала в полынью. Автомобиль ушел под воду, - сообщают в СУ СКР по Новгородской области. - Погибли двое – водитель и ребенок. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Был ли пьян глава семейства, неизвестно. Но, по словам друзей, в последнее время он завязал с алкоголем.

- Он не садился пьяным за руль вообще, - делится подруга семьи Востриковых. – Он год назад бросил курить. Все делал для своей семьи. Работал, деньги в дом приносил. Он любил свою дочь и не стал бы подвергать ее опасности.

Отец пытался спасти девочку Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Отец пытался спасти девочкуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

При этом близкие не исключают, что если мужчина все-таки был подшофе, то он мог по реке объезжать пост ДПС.

Сама Ирина после случившегося на связь не выходит. Ее страницу в социальных сетях атаковали неизвестные, оставляя оскорбления на ее стене в профиле.

К слову, у Олега остался еще сын от первого брака. Первая жена мужчины сейчас тоже находится в шоке. Она подтвердила гибель своего мужа, сказав лишь, что он был "прекрасным человеком".

Спасти ребенка с отцом не удалось Фото: СУ СКР по Новгородской области

Спасти ребенка с отцом не удалось Фото: СУ СКР по Новгородской области

- Он исправно платил алименты, - поясняют друзья Александра. – Не забывал о своем первом ребенке. Для сына это тоже большая трагедия.

Сейчас в причинах ЧП разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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