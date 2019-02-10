Петербуржцы массово жалуются на протечки крыш

Сначала в Петербурге все скользили по гололеду, теперь город в прямом смысле слова поплыл. Причем, лужи из-за талого снега разливаются не только на дорогах и тротуарах, но и в жилых домах.

Петербуржцы массово жалуются на протечки кровли. Бежит с потолков и в историческом центре, и на окраинах, и даже в Кронштадте. Корреспонденту «КП» не удалось в выходной день узнать в Жилищном комитете точное количество жалоб, но только на портале «Наш Санкт-Петербург» мы насчитали более шестидесяти обращений за последние дни. Еще десятки людей негодуют в социальных сетях.

- С 3 февраля протекает кровля. Мокнет стена на кухне, а в комнате вообще бежит ручьем. Капает по подоконнику так, что спать невозможно, - рассказывает Ольга, жительница Флотской улицы. – Три раза вызывали аварийную службу, протечка до сих пор не устранена.

Протечки замечают в основном жители последних этажей ФОТО: vk.com/spb_today

В доме №15 на Благодатной улице ситуация совсем аховая. От потепления там страдают не только жильцы последних этажей, но обитатели целого подъезда.

- 6 февраля после оттепели потекла крыша. Водой затопило все этажи с пятого по первый. Все стены на стыке несущих плит мокрые, в парадных лужи, - жалуется местная жительница Ирина.

Люди без устали перечисляют, что от первой оттепели у них уже испорчены диваны, шторы ковры, от стен отходят обои. Но больше всего людей возмущает бездействие коммунальных служб.

- Живем на Лиговском проспекте. На наши жалобы пять дней не реагировали вообще. На шестой пришли, зафиксировали все. До сих пор ничего не устранили, - рассказывает Алина Скрынникова.

- Звонила коммунальщикам, в ответ услышала «Вы на чердак поднимитесь и тазики подставьте!». Атас! – возмущается жительница Петроградки Ольга Романина.

Лужи в парадных ФОТо: Портал "Наш Санкт-Петербург"

Отметим, что на рабочем совещании с членами городского правительства, которое состоялось 9 февраля, врио губернатора Александр Беглов заявил, что уборка крыш от наледи – сейчас «задача номер один». Градоначальник также потребовал обратить особое внимание на протечки кровель и распорядился в каждом районе открыть для подобных жалоб «горячую линию». (см. КОНКРЕТНО).

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если вас заливает?

Адмиралтейский: 409-71-21 (круглосуточно)

Василеостровский: 323-20-38 (круглосуточно)

Выборгский: 417-66-58 (круглосуточно)

Калининский: 542-26-18 (круглосуточно)

Кировский: 252-25-64 (с 9.00 до 18.00), 252-65-23 (с 18.00 до 9.00)

Красногвардейский: 241-59-95 (круглосуточно)

Красносельский:241-38-03 (круглосуточно)

Московский: 241-36-67 (круглосуточно)

Невский: 412-33-37 (круглосуточно)

Петроградский: 241-22-22 (круглосуточно)

Приморский: 576-46-11 (круглосуточно)

Фрунзенский: 576-53-49 (с 9.00 до 18.00), 766-05-77 (с 18.00 до 9.00)

Центральный: 273-15-82 (с 9.00 до 18.00), 272-11-44 (с 18.00 до 9.00)

Колпинский: 461-78-51 (круглосуточно)

Кронштадский: 435-01-24 (круглосуточно)

Курортный: 437-07-74 (с 9.00 до 18.00), 437-37-00 (Сестрорецк, круглосуточно), 433-81-40 (Зеленогорск, с 9.00 до 18.00)

Петродворцовый: 409-72-75 (круглосуточно)

Пушкинский: 241-39-80 (круглосуточно)

ВАЖНО!

Как быстро должны все исправить

- Осмотреть квартиру должны в течение 12 часов с момента подачи заявки

- Устранить протечку в отельных местах кровли обязаны за сутки. Если речь идет о повреждениях водоотвода – дается пять суток.

- Вред, причиненный имуществу, должны возместить в полном объеме. Для этого повреждения обязательно должны быть зафиксированы. Не забудьте сфотографировать протечки и все, что они испортили. Требуйте, чтобы сотрудник управляющей (обслуживающей) компании вашего дома составил соответствующий акт. Если договориться о возмещении вреда не удается – следует обратиться в суд.