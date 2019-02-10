«Поставьте меня уже на ноги»: Ольга Бузова пожаловалась своим подписчикам на болезнь

Телеведущая Ольга Бузова решила показывать своим подписчикам не только гламурные снимки, но и свою обычную бытовую жизнь. В своем инстаграме певица опубликовала серию видео о своем дне. На трех из них Ольга дома делает ингаляцию. Кадры подписаны фразой: "Я больше не могу". Еще на одном видео - фрукты и цветы с подписью: "Спасибо тебе". Видимо, от переживающего за нее близкого человека.

На последнем видео Ольгу окружают двое врачей. Стол завален шприцами и медикаментами.

К телеведущей приехали врачи Фото: instagram.com/buzova86/

- Вот так у меня сегодня, - делится Ольга на видео, потом добавляет докторам: "Поставьте меня уже на ноги, пожалуйста".

- Мы все для этого делаем, Оленька, - отвечают дружелюбные врачи.

Судя по всему, Ольга Бузова заболела. К слову, голос у теледивы и вправду охрипший.

Ольга Бузова сделала подпись: "Я больше не могу" Фото: instagram.com/buzova86/

Кто подарил цветы ведущей, неизвестно. Правда, недавно в своих сторис самая известная девушка страны запечатлела свою руку и руку таинственного незнакомца, с которым распивает шампанское за ужином. При этом пьем пара на брудершафт. Тем не мнее, Ольга никак не комментирует предположения поклонников и, конечно же, не называет имя нового бойфренда. Как-то в интервью звезда призналась, что впредь ее личная жизнь больше не будет достоянием общественности.

В начале января Ольга отдыхала на Мальдивах вместе со своей сетрой. Бузовы арендовали номер-люкс в одном из самых роскошных местных отелей. В вилле россиянок бассейн, балкон с живописным видом на океан, личный консьерж. Сутки проживания в таком отеле стоят около 100 тысяч рублей.