Историки о Пушкине: «Брал не обаянием, а умом!»

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день великий русский классик ушел из жизни, спустя два дня после смертельного ранения на дуэли. Но мы сегодня поговорим не о смерти, а о жизни поэта, изучив самые удивительные любовные истории, повлиявшие на его творчество.

Трудно представить, но есть версии, что всего на счету у Пушкина «числятся» практически 115 девушек и женщин. И это только в официально составленных биографиях. Однако с кем он вступал в настоящую любовную связь, по кому он просто романтически вздыхал – установить сложно. Точно на этот вопрос не смогут ответить даже самые отчаянные пушкиноведы, но стоит попробовать.

1. Начать можно с упоминания Александры Осиповны Смирновой-Россет, или как ее иногда называли друзья, - «южной ласточки». Неизменно утонченная, образованная и начитанная девушка, к тому же фрейлина при императрице Марии Федоровной, не могла не привлечь внимания молодого Пушкина. Они встретились летом 1823 года в Одессе, где молоденькая девушка проводила время в доме семьи. Но любовная история не сбылась, рассыпалась об обстоятельства непростых решений с обеих сторон. Через четыре года девушка выйдет замуж за нелюбимого мужчину, а в записках признается, что сделала это ради «шести тысяч душ для братьев». На увлеченность ею Пушкина это, конечно же, мало повлияло. Особенно трогателен тот факт, что поэт подарил Александре в день рождения целый альбом для ее записок, на обороте которого написал стихи, воспевающие ум и красоту незабвенной музы.

2. Другой не свершившейся любовью Пушкина стало знакомство с Анной Петровной Керн. Первая встреча паре приписывается за аристократическим салоном в доме семьи Олениных в Петербурге, где по воспоминаниям современников Пушкин обхаживал молодую даму едва ли не весь вечер, делая ей комплименты и пытаясь завлечь разными разговорами. Но… не удалось. Позже Анна Петровна скажет, что попросту не заметила тогда еще не особо известного Александра Сергеевича. И только шесть лет спустя, будучи уже на грани разрыва со своим мужем, Анна с удовольствием прочитает стихи поэта, найдя в них для себя необычную красоту и женскую надежду. До последних дней жизни литератора они оба хранили друг другу трогательную дружескую любовь и привязанность: он успокаивал ее после расставания с супругом, она же безутешно плакала на его похоронах. А все, что осталось от любовной интриги, - знаменитое «… чудное мгновение».

3. Парадоксально, что даже обретя свою любовную гавань в лице Натальи Гончаровой, Пушкин не гнушался различными страстями. Но лишь на одно из них Гончарова не обращала внимания и не утомляла Пушкина расспросами: слишком запутанна и трудна была связь поэта с женой новороссийского генерал-губернатора Воронцова, Елизаветой. Историки и пушкинисты до сих пор не сходятся во мнении, как именно повлияло на гения это знакомство. Однако фатальная значимость его вне всяких сомнений. Помимо духовных терзаний эта история серьезно отразилась на личной жизни Пушкина: находясь на службе в канцелярии графа Воронцова, поэт нехотя стал прикрытием для своего некогда близкого друга Александра Раевского, который и завел роман с Воронцовой. Конечно, двойное предательство и обман не могло не сказаться на Пушкине, особенно после того, как граф Воронцов, «купившись» на интригу Раевского, стал инициатором ссылки поэта в село Михайловское. Обжегшись один раз, поэт позже тащил этот негативный опыт за собой, ведь тайный роман в столь видной семье стал скандалом едва ли не международного уровня. Однако до последних дней Пушкин хранил теплую память о Елизавете Воронцовой. Ей посвящено трогательное и нежное стихотворение «Храни меня, мой талисман». И правда, личные переживания Пушкина служат напоминанием сквозь века о том, что настоящие чувства словно маяк светят человеку на протяжении многих лет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья СУШКОВА, методист отдела музейной педагогиги «Государственного музея А. С. Пушкина»:

«Брал не обаянием, а умом!»

- «Конечно, Пушкин был популярен у противоположного пола, но привлекал дам не внешностью (прим. автора: достоверно известно, что Пушкин был невысокого роста и непримечательной наружности). Его основным оружием была эрудиция и осведомленность во многих вопросах. Он умел увлечь даже замужних женщин разговорами, но в сферу его знаний входили не столько науки, сколько общая образованность и начитанность. Глубина проявлялась в частных беседах: то, о чем он говорил, всегда обсуждалось страстно и темпераментно. Сложно судить, чем именно оперировал поэт, но могу предположить, что это были светские беседы, обсуждение путешествий. Как таковые науки его не сильно волновали. В те времена, например, был известен так называемое «Общество любомудров», в котором видные деятели искусства обсуждали философские вопросы и Шеллинга в частности. Как известно, Пушкин к этой теме «не подключился». Его интересовала древняя и русская история, возможно именно эти темы звучали в увлекательных беседах. Конечно, нельзя утверждать, что эти беседы, перейдя в дальнейшем в интересные знакомства, были основным мотивом творчества поэта. Его любовная линия в стихах была очень избирательна. Он много черпал со стороны: некоторые сюжеты были реальны, но все еще велико было и влияние его друзей. Например, повесть о Дубровском – реальное событие, которое Пушкину «подкинул» Нащокин, его друг. Творчество великого классика окутано так же множеством легенд, например о «Пиковой даме» и тайном свидании Пушкина с графиней, есть еще много неразгаданных тайн»