2019-02-11T15:19:52+03:00
Общество

Историки о Пушкине: «Брал не обаянием, а умом!»

Есть версия, что на счету у великого классика сотни романов
Марк БЕРДИЕВ
Поделиться:
Картина Бориса Щербакова "Пушкин в Петербурге". ФОТО: Всероссийский музей ПушкинаКартина Бориса Щербакова "Пушкин в Петербурге". ФОТО: Всероссийский музей Пушкина
Изменить размер текста:

10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. Именно в этот день великий русский классик ушел из жизни, спустя два дня после смертельного ранения на дуэли. Но мы сегодня поговорим не о смерти, а о жизни поэта, изучив самые удивительные любовные истории, повлиявшие на его творчество.

Трудно представить, но есть версии, что всего на счету у Пушкина «числятся» практически 115 девушек и женщин. И это только в официально составленных биографиях. Однако с кем он вступал в настоящую любовную связь, по кому он просто романтически вздыхал – установить сложно. Точно на этот вопрос не смогут ответить даже самые отчаянные пушкиноведы, но стоит попробовать.

1. Начать можно с упоминания Александры Осиповны Смирновой-Россет, или как ее иногда называли друзья, - «южной ласточки». Неизменно утонченная, образованная и начитанная девушка, к тому же фрейлина при императрице Марии Федоровной, не могла не привлечь внимания молодого Пушкина. Они встретились летом 1823 года в Одессе, где молоденькая девушка проводила время в доме семьи. Но любовная история не сбылась, рассыпалась об обстоятельства непростых решений с обеих сторон. Через четыре года девушка выйдет замуж за нелюбимого мужчину, а в записках признается, что сделала это ради «шести тысяч душ для братьев». На увлеченность ею Пушкина это, конечно же, мало повлияло. Особенно трогателен тот факт, что поэт подарил Александре в день рождения целый альбом для ее записок, на обороте которого написал стихи, воспевающие ум и красоту незабвенной музы.

2. Другой не свершившейся любовью Пушкина стало знакомство с Анной Петровной Керн. Первая встреча паре приписывается за аристократическим салоном в доме семьи Олениных в Петербурге, где по воспоминаниям современников Пушкин обхаживал молодую даму едва ли не весь вечер, делая ей комплименты и пытаясь завлечь разными разговорами. Но… не удалось. Позже Анна Петровна скажет, что попросту не заметила тогда еще не особо известного Александра Сергеевича. И только шесть лет спустя, будучи уже на грани разрыва со своим мужем, Анна с удовольствием прочитает стихи поэта, найдя в них для себя необычную красоту и женскую надежду. До последних дней жизни литератора они оба хранили друг другу трогательную дружескую любовь и привязанность: он успокаивал ее после расставания с супругом, она же безутешно плакала на его похоронах. А все, что осталось от любовной интриги, - знаменитое «… чудное мгновение».

3. Парадоксально, что даже обретя свою любовную гавань в лице Натальи Гончаровой, Пушкин не гнушался различными страстями. Но лишь на одно из них Гончарова не обращала внимания и не утомляла Пушкина расспросами: слишком запутанна и трудна была связь поэта с женой новороссийского генерал-губернатора Воронцова, Елизаветой. Историки и пушкинисты до сих пор не сходятся во мнении, как именно повлияло на гения это знакомство. Однако фатальная значимость его вне всяких сомнений. Помимо духовных терзаний эта история серьезно отразилась на личной жизни Пушкина: находясь на службе в канцелярии графа Воронцова, поэт нехотя стал прикрытием для своего некогда близкого друга Александра Раевского, который и завел роман с Воронцовой. Конечно, двойное предательство и обман не могло не сказаться на Пушкине, особенно после того, как граф Воронцов, «купившись» на интригу Раевского, стал инициатором ссылки поэта в село Михайловское. Обжегшись один раз, поэт позже тащил этот негативный опыт за собой, ведь тайный роман в столь видной семье стал скандалом едва ли не международного уровня. Однако до последних дней Пушкин хранил теплую память о Елизавете Воронцовой. Ей посвящено трогательное и нежное стихотворение «Храни меня, мой талисман». И правда, личные переживания Пушкина служат напоминанием сквозь века о том, что настоящие чувства словно маяк светят человеку на протяжении многих лет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Наталья СУШКОВА, методист отдела музейной педагогиги «Государственного музея А. С. Пушкина»:

«Брал не обаянием, а умом!»

- «Конечно, Пушкин был популярен у противоположного пола, но привлекал дам не внешностью (прим. автора: достоверно известно, что Пушкин был невысокого роста и непримечательной наружности). Его основным оружием была эрудиция и осведомленность во многих вопросах. Он умел увлечь даже замужних женщин разговорами, но в сферу его знаний входили не столько науки, сколько общая образованность и начитанность. Глубина проявлялась в частных беседах: то, о чем он говорил, всегда обсуждалось страстно и темпераментно. Сложно судить, чем именно оперировал поэт, но могу предположить, что это были светские беседы, обсуждение путешествий. Как таковые науки его не сильно волновали. В те времена, например, был известен так называемое «Общество любомудров», в котором видные деятели искусства обсуждали философские вопросы и Шеллинга в частности. Как известно, Пушкин к этой теме «не подключился». Его интересовала древняя и русская история, возможно именно эти темы звучали в увлекательных беседах. Конечно, нельзя утверждать, что эти беседы, перейдя в дальнейшем в интересные знакомства, были основным мотивом творчества поэта. Его любовная линия в стихах была очень избирательна. Он много черпал со стороны: некоторые сюжеты были реальны, но все еще велико было и влияние его друзей. Например, повесть о Дубровском – реальное событие, которое Пушкину «подкинул» Нащокин, его друг. Творчество великого классика окутано так же множеством легенд, например о «Пиковой даме» и тайном свидании Пушкина с графиней, есть еще много неразгаданных тайн»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета