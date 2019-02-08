2019-02-08T12:50:07+03:00
Общество

Депутат Максим Резник: «Юрский и Дербенев познакомились у нас дома»

Близкие вспоминают, каким был актер Сергей Юрский
Людмила ИЛЬИНА
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В декабре Юрского госпитализировали с воспалением легких.В декабре Юрского госпитализировали с воспалением легких.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни на 83 году жизни. 8 февраля об этом сообщили в театре им. Моссовета, где он служил. Любимый миллионами по ролям Остапа Бендера в «Золотом теленке» и дяди Мити в «любовь и голуби», он умел невероятно точно перевоплощаться в любой персонаж. Сегодня друзья и близкие актера вспоминают, каким он был.

- Для меня он дядя Сережа, близкий друг моих родителей, - поделился с нами Максим Резник депутат Законодательного собрания Петербурга. - Он всегда был членом нашей семьи. Когда Сергей Юрьевич приезжал в Петербург он всегда виделся с моей мамой и папой пока тот еще был жив. Он был настоящий петербуржец, часть петербуржской культуры. Великий творец, наследие которого останется навсегда.

Роли в исполнении Сергея Юрьевича и, правда, становились культовыми. Юрский работал в БДТ в Ленинграде, после переезда в Москву в театре им. Моссовета. Он снялся в более чем 40 фильмах, таких как «Любовь и голуби», «Золотой теленок», «Король-олень» и «Место встречи изменить нельзя».

- В 90-е годы в нашей петербургской квартире оказались два наших друга между собой не знакомые, - поделился воспоминаниями Резник. - Это Сергей Юрьевич Юрский и Леонид Петрович Дербенев (легендарный поэт песенник - прим. Авт.). У меня от той встречи сохранилась память. Они написали пожелания на журнале, который до сих пор хранится у меня. Сергей Юрьевич пожелал мне мужества и счастья. А Леонид Петрович написал: «Я был таким же, как ты, сохрани тебя Господь». Историй было много, он был действительно близким для нашей семьи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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