В Петербурге феминистки открыли кофейню, куда пускают только женщин

Первая в России male-free кофейня-коворкинг открылась в Петербурге в начале февраля. В буквальном переводе «male-free» означает «свободный от мужчин». Как объясняют создательницы, в этом заведении женщина никогда не услышит фразу «про маму которой нужен зять» и сможет почувствовать себя свободной от навязчивого внимания.

«БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО»

Кофейня спряталась в одном из дворов в Фонарном переулке. Зазывающих вывесок на фасаде здания нет. Ворота, преграждающие путь к неприступной «Симоне», закрыты на кодовый замок. Чтобы попасть внутрь – нужно знать пароль.

Коворкинг работает по особому расписанию.Фото: Олег ЗОЛОТО

На входе посетительниц встречает Светлана Нартахова. Она ответственная за пространство и за кофе. А еще за то, чтобы на пороге коворкинга не появлялись мужчины. Девушка объясняет, что не раз сталкивалась с дискриминацией со стороны противоположного пола. Поэтому с радостью согласилась, когда ей предложили готовить напитки для подруг.

- Просьба создать такое пространство поступило уже давно. И нужно оно для того, чтобы женщины могли чувствовать себя безопасно, - рассказывает Светлана. - Я работаю с кофе уже десять лет. С предыдущей работы я уволилась, потому что моя зарплата была на 10 тысяч меньше, чем у моего коллеги. Когда я спросила, почему так, мне не ответили. Хотя должность у нас была одинаковая. Как это работает – непонятно.

В коворкинге можно поработать и выпить кофе.Фото: Олег ЗОЛОТО

«ШИТЬ, ЧИТАТЬ»

Атмосфера в заведении «подружественная». По периметру раскиданы яркие пуфы, на широком подоконнике аккуратно сложены пушистые пледы. При входе выдают тапочки, которыми девушки довольно шуршат по ковру.

- Женщины у нас могут заниматься всем, чем хотят: спать, шить, работать, читать книгу. Или вообще ничего не делать, - говорит Светлана.

При входе висит большая раскраска.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еды в заведении нет. Зато большой выбор кофе, который уже стал «фишкой» коворкинга. В меню, написанном мелками на угольной доске, креативные названия - «капуччинесса», «какаиня», «латтесса». Скрываются за ними традиционные напитки, которые готовятся исключительно на растительном молоке.

ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ПРОКУРАТУРУ

За несколько дней островок спокойствия в море приставаний уже успел наделать шуму. Пока питерские интеллектуалы рассуждали о реверсивном сексизме, парни попроще решили действовать - пожаловались в прокуратуру. Их обидело, что феминистки нарушают их право находиться в общественных заведениях.

Вырученные с кофе деньги идут на аренду помещения.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Нас это удивило. Жалобы не обоснованы. У нас просто есть часы для тех, кто не хотел бы встречаться с мужчинами. И они могут приходить к нам согласно расписанию, - объясняет Светлана.

В формате «без мужчин» кофейня работает до 7 вечера. Каждую неделю в заведении проходят мастер-классы, тренинги и дебаты, куда пускаются все желающие. Даже представители противоположного пола.

Стоимость кофе в коворкинге - 100-150 рублей.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

«СТАЛИ УГРОЖАТЬ»

Впрочем, некоторых мужчин и такой аргумент не устроил. Они грозятся приехать и показать, кто в доме хозяин.

- После новости о нашем открытии, нам с моей напарницей Ледой Гариной в соцсетях стали поступать угрозы. Естественно, от мужчин, - вздыхает Светлана. - Кто-то морду грозится набить, кто-то сразу – убить. После этого у меня одно желание – создавать как можно больше male-free – пространств.

Там же открыт маркет вещей.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, один «поклонник» все же наведался. Парень мялся у входа и стучал в окна. Когда ему отказали, штурмом крепость решил не брать. Поглазел и ушел.

Пока в коворкинге посетительниц немного. Не больше десяти человек в день. Но от своей концепции «Симона» отказываться не собирается.