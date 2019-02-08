Полный назад: Смольный «заморозил» строительство аэроэкспресса в Пулково

НУЖНО ЕЩЕ ПОДУМАТЬ

Соглашение о намерениях губернатор Георгий Полтавченко и столичная компания «Аэроэкспресс» заключили весной на экономическом форуме. Формат – государственно-частного партнерства, ориентировочная стоимость – 18, 8 миллиарда рублей (10 из них – бюджетные).

Имненно тогда в Смольном объявили конкурс на поиск инвестора, который бы построил станцию «Пулково», протянул ветку от аэропорта до имеющихся рельс в районе Шушар, а также заключил соглашение с РЖД. Предполагалось, что пассажиры доедут из центра города до аэропорта максимум за полчаса и заплатят за это 200 рублей (в ценах 2018 года).

Запуск аэроэкспресса запланировали на 2022 год. Но конкурс на право заключения инвестиционного соглашения сначала дважды продлевали. А теперь и вовсе приняли решение об его отмене. Впрочем, подчеркнув, что у проекта есть «масштаб и социальная значимость».

- Проработка оптимального варианта сообщения с аэропортом продолжится – пообещали в пресс-службе комитета по инвестициям. – Принято решение провести дополнительную работу по сравнению существующих альтернативных вариантов, а также проработать возможные варианты финансирования проекта, включая участие федерального бюджета.

В ведомстве говорят: нужно решить проблему увеличивающегося в том районе пассажиропотока. Вдоль Пулковского шоссе все больше новостроек. А в «Экспофоруме» все больше мероприятий.

СКОРОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ

Решение городских властей представители аэропорта, разумеется, не обсуждают. Но говорят: улучшение транспортной доступности Пулково становится все актуальней.

- По итогам 2018 года Пулково вошел в пятерку самых быстрорастущих аэропортов Европы с пассажиропотоком от 10 до 25 миллионов пассажиров в год, - рассказали в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы». – И мы прогнозируем дальнейший рост. При этом Пулково сегодня связан с городом только автомобильным сообщением. И создание альтернативных транспортных связей является приоритетной задачей, которая позволит повысить транспортную доступность авиаузла. Наличие скоростного транспортного сообщения с центром города является распространенной международной практикой, реализованной в ведущих мировых аэропортах.

В свою очередь, эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин убежден: в таком варианте этот проект Петербургу не нужен.

- Городу такое партнерство не дает ничего, - говорит Валдин. – Как частный, аэроэкспресс имеет право на существование, но он не окупится – аэропорт расположен слишком близко к городу, чтобы пускать туда железнодорожную ветку. Это надо либо делать заоблачные цены на проезд, либо совсем перекрыть Пулковское шоссе. Оба варианта – невозможны.

Вопрос транспортной доступности Пулкова сейчас остается открытым. На данный момент единственный способ добраться туда общественным транспортом – доехать до метро «Московская», а оттуда экспресс-автобусами №№ 39 и 39Э. Они следуют в воздушную гавань без остановок по выделенной линии. Сейчас по маршрутам курсируют 25 автобусов, которые ежемесячно перевозят порядка 500-600 тысяч пассажиров.

- Я считаю, что автобусов, которые идут по выделенной полосе - в идеале полноценно отделенной от основной проезжей части - вполне достаточно, - говорит Владимир Валдин. – Можно расширить сеть: пустить автобусы и к другим линиям метрополитена, например, через КАД. Конечно, вариант метро был бы тоже неплох, но не как в планах – через перегруженный «Проспект Ветеранов», а от той же «Московской».

В обновленной схеме развития метрополитена станция «Пулково» есть. Но только в качестве альтернативной линии – от «Проспекта Ветеранов» через «Авиагородок». Основным вариантом считается «Проспект Маршала Жукова», да и о нем, в нынешней ситуации со строительством метро, говорить очень преждевременно.

К тому же это, как говорят в комитете по инвестициям, это наиболее дорогостоящий вариант. А наиболее бюджетный – выделенная линия скоростного автобусного сообщения. В условиях дефицитного бюджета выбор, по всей видимости, очевиден.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Говорить об аэроэкспрессе в аэропорт начали еще в 2004-м. Правда, тогда в документах фигурировал Балтийский вокзал. В конце нулевых звучали конкретные сроки и обещания: мол, запустим его в 2013-м, а параллельно – от «Московской» к аэропорту построим «легкое метро».

Все эти варианты город вместе с «РЖД» рассматривали больше 10 лет – с 2004 по 2016 годы. В итоге к 2016-му о метро – ни слуху, ни духу. «Да и вместо Балтийского вокзала - Витебский.

«Он является крупным узлом общественного транспорта всех направлений и находится на пересечении двух линий метрополитена, - так сказано в описании инвестиционного проекта. - В пешеходной доступности от Витебского вокзала находятся гостиницы, а также организованное парковочное пространство».

Тогда в Смольном объясняли: если бы ветку тянули от «Балтийской», то и без того перегруженную станцию просто бы парализовало. Кроме того, пришлось бы серьезно реконструировать действующие железнодорожные пути и – самое серьезное – в таком варианте трасса бы прошла слишком близко к глиссадному маяку точной системы захода самолетов на посадку. То есть, безопасность полетов была бы поставлена под угрозу.

СКАЗАНО

- От аэроэкспресса пока не отказываемся. Но не в той форме, какой была до вчерашнего дня. Мы должны оптимизировать трассировку, понять затраты по выкупу земель до того, как начинать проект. К весне нужно определиться, чтобы попробовать получить федеральное финансирование. Но понятно точно: вывозить пассажиров из аэропорта можно только внеуличным транспортом - метро, трамвай, аэроэкспресс. Будем выбирать оптимальный вариант.

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов