Проект восстановления сожженной церкви в Кондопоге будет готов до конца года

Проект реставрации Успенской церкви в Кондопоге, сожженной юным сатанистом в прошлом августе, будет готов до конца года. Это подтвердила на открытии выставки «Осиротевший берег» в Национальной библиотеке Карелии главный специалист республиканского Управления по охране объектов культурного наследия Светлана Куспак.

– Надеюсь, удастся не воссоздать, а восстановить то, что получило такие тяжелые повреждения, – сказала специалист. – Выставка посвящена не только памяти Успенской церкви, но еще и надежде на ее восстановление.

Так храм выглядел до визита поджигателя. Фото: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»

Сейчас «осиротевший берег» Онежского озера законсервирован. Работать с тем, что осталось от памятника деревянного зодчества, начали в ноябре: бревна промаркировали и складировали, а над остатками сруба стали возводить укрытие. К концу декабря защитная конструкция была готова. Тогда же подготовили заявку в Минкульт на предоставление средств из федерального бюджета, пока – только на разработку проектной документации.

– Заявка уже подана, – пояснила «Комсомолке» Светлана Куспак. – Если ее поддержат, то в течение месяца начнется подготовка к конкурсным процедурам. Подготовить проект – задача на это год. При этом технологически просчитано, что разработка проектной документации не может составлять меньше девяти месяцев. Плюс рассмотрительные и согласовательные моменты.

То, что осталось, укрыли от осадков и хулиганов. Фото: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»

Вся научная база для восстановления храма есть.

– Если при стандартной разработке проекта сначала специалисты обследуют объект, а потом выдвигают концепцию для детализации, то в данном случае специалисты будут смотреть на то, что осталось, но при этом проделают огромную аналитическую работу, – пояснила Куспак. – Под анализ идут минимум три проекта реставрации: 1940-х годов, 2012 и 2014 годов. Информации очень много, и сейчас важно ничего не потерять.

Вся научная база для восстановления храма есть. Фото: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»

В прошлом году эксперты в вопросе реставрации деревянного зодчества пришли к выводу, что, хотя от памятника сохранилось меньше половины, можно попробовать его не воссоздать, а восстановить. Вопрос с использованием подлинных бревен и других материалов остается открытым.

– Как именно использовать, пока не знаем, – пояснила специалист. – В рамках разработки проектной документации нужно будет свести всю информацию воедино и провести дообследования: еще есть задачи по топосъемке, геологии, археологическим исследованиям и, собственно, сохранившимся материалам. Как минимум, они могут рассказать о технологии, о датировке.

Консервация завершилась к Новому году. Фото: Благотворительный фонд «Северный духовный путь»

Когда Успенская церковь вновь поднимет свой шатер ввысь, сказать сложно. Но, по прикидкам Светланы Куспак, полный цикл работ займет не меньше пяти лет.

СПРАВКА «КП»

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге, построенная в 1774 году в память о погибших крестьянах при Кижском восстании, была уникальной. Ее охраняли на федеральном уровне: она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, высота достигала 42 метров.

Пожар в храме-памятнике начался 10 августа. Подросток быстро попал в число подозреваемых в поджоге. Ради безопасности парня поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Карелии.

В конце августа благотворительный фонд «Северный духовный путь» открыл сбор на воссоздание храма. На данный момент собрано почти 5,8 миллиона рублей.

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