2019-02-08T15:48:14+03:00
Общество

Нерон, Анксунамун, Пафнутий: Названы самые редкие имена детей в Петербурге в 2018 году

Жители Северной столицы стали чаще называть своих малышей в честь книжных персонажей и древних принцев и принцесс
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге назвали самые редкие и популярные имена детей в 2018 годуВ Петербурге назвали самые редкие и популярные имена детей в 2018 годуФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В 2018 году в Петербурге комитет по делам записи актов гражданского состояния выдал 64,5 тысячи свидетельств о рождении. А сегодня, 8 февраля, ЗАГС поделился, какие самые необычные имена жители города дали своим новорожденным чадам. Среди них много отсылок к книжным героям и древним правителям. А есть такие имена, с которыми воспитатели в детском саду и учителя в школах явно будут ломать язык и мучиться, выбирая, как правильно ставить ударение.

- Среди самых редких имеем для мальчиков петербуржцы в 2018 году выбрали: Эктор, Златозар, Лесомир, Пафнутий, Нерон, Билал, Максимус, Мигель, Нил и Дориан, - рассказала пресс-служба комитета.

Многие из этих имен принадлежат древним правителям или выдающимся деятелям. Например, Максимус известен как гладиатор, а Нерон был римским императорам. Вполне вероятно, что давая такие имена своим чадам, родители рассчитывают на то, что они станут не менее известными и успешными людьми, чем их знаменитые предшественники.

Что касается девочек, то им тоже достались очень интересные имена: Рея, Доброслава, Этна, Трина, Неа, Анксунамун, Эвлия, Лета, Владиана и Отилия. Явно, что с таким именем ребенок вряд ли встретит свою тезку.

А вот самыми популярными именами в 2018 году для мальчиков стали Артем, Александр, Максим, Иван, Дмитрий, Даниил, Роман, Андрей, Кирилл и Михаил, а для девочек – Мария, София, Алиса, Анастасия, Виктория, Полина, Ксения, Елизавета, Екатерина и Анна.

Кстати, в 2017 году петербуржцы меньше выдумывали необычные имена своим чадам. Среди самых редких для мальчиков были зарегистрированы Благовест, Ведамир, Летисей, Неонил и Северий. Нескольких девочек назвали Вия, Китана, Николая, Одри и Октябрина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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