Депутат из Ленобласти просит возобновить расследование смерти Пушкина

10 февраля исполняется 182 года со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина. Обстоятельства смерти «солнца русской поэзии» известны любому школьнику. Однако существует мнение, что вокруг кончины Пушкина до сих пор есть много загадок. И одной из версий смерти поэта выдвигают даже заговор. Разобраться в этом решил депутат ЗакСобрания Ленобласти Владимир Петров. Он обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести дополнительное расследование рокового ухода из жизни Пушкина.

– Следственные органы России имеют техническую возможность расследовать преступления, совершенные длительное время тому назад. Это важно, учитывая, что существуют десятки различных версий обстоятельств смерти Пушкина, включая заговор с целью убийства, – пояснил «Комсомолке» депутат Владимир Петров.

К слову, поднять историю ухода Пушкина депутат решил не только, потому что впереди годовщина смерти поэта. В 2019-м нас ждет 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича. Круглая дата обязывает восстановить справедливость вокруг имени поэта. Если, конечно, она была нарушена, а к 21 веку все-таки остались неизвестные специалистам детали.

– Необходимо понять, была ли это цепочка роковых событий и случайностей, которая привела к смерти поэта. Или если это действительно был заговор, то нужно разобраться, кто в нем участвовал и кто был виноват, – отметил депутат Петров.

Кабинет, в котором скончался Пушкин. Фото: museumpushkin.ru

«К ЧЕМУ ТЕПЕРЬ РЫДАНЬЯ»

Впрочем, ученые-пушкинисты на идею депутата смотрят скептически. Исследователи жизни и творчества поэта считают, что ничего нового о гибели великого не откроется.

– Следственная комиссия после смерти Пушкина прекрасно провела расследование, и об этом все известно. Депутат хочет выяснить не то, что происходило на месте поединка, а был ли заговор, кто был виноват, виновата ли жена Пушкина, царь. Эти вещи Следственный комитет не может изучать, это не его компетенция. Это компетенция пушкинистов, которые в архивах изучают письма, другие материалы, которые нам показывают роль этих людей в пушкинской истории, – рассказала «Комсомолке» заведующая мемориальным Музеем-квартирой А. С. Пушкина в Петербурге, доктор филологических наук Галина Седова.

Путь Пушкина к смертельному поединку давно изучен исследователями. И история последней дуэли представлена в многочисленных трудах ученых.

– Здесь нет предмета для изучения. Все то, что должны делать следователи, уже изучено. Все остальное – это история русской культуры. Нужно знать контекст, понимать эпоху. И мне кажется, Следственный комитет не занимается историей двухсотлетней давности, если, конечно, она каким-то образом не влияет на сегодняшние события, – добавила Галина Седова.