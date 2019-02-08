В парках и скверах Петербурга разрешат жарить шашлыки

Народная мудрость гласит: готовь телегу – зимой, а сани – летом. Следуя ей, петербургские депутаты в феврале – в окружении метровых сугробов – задумались о… пикниках на природе.

К лету в Петербурге намерены определить специальные зоны, где можно будет легально жарить шашлык, не боясь нарваться на крупный штраф. Законопроект предварительно уже одобрили члены парламентского комитета по законодательству. Конечно, перед рассмотрением на пленарном заседании, он должен пройти ряд юридических процедур, но можно сказать, что лед тронулся. Эта идея уже много лет звучит на разных уровнях и в разных форматах: от предложений общественников до писем губернатору. Но безрезультатно.

Напомним, сейчас жарить шашлыки и разводить огонь в скверах и парках нельзя. Прежде всего из соображений противопожарной безопасности. Те «складные» мангалы, которые продаются в обычных магазинах, как правило, не имеют закрытого контура. Порыв ветра – и угли разлетелись по всей округе. К тому же, такие мангалы очень низкие, угли тлеют слишком близко к почве. Тоже велик риск пожара.

Штрафы за нарушение, конечно, есть. От трех до пяти тысяч рублей. Но, во-первых, они не так велики, чтобы остановить нарушителей. Во-вторых, штрафующих на всех не хватает.

- Тысячи людей осознают, что нарушают закон, но все равно идут жарить шашлыки неподалеку от дома, - говорит один из авторов законопроекта Денис Четырбок. – Это в какой-то степени объяснимо: специально оборудованных мест, разрешенных для разведения огня и приготовления шашлыка, в черте города попросту нет. Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу городских властей с шашлычниками, предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах и скверах.

Как пояснил депутат «Комсомолке», если документ примут, правительство Петербурга должно будет создать специальные площадки для отдыха, предназначенные, в том числе, для установки мангалов и барбекю. Они будут оборудованы урнами, противопожарными средствами и мангалами. Кроме того, нужно определить правила их использования. Займется этим – по предположению Дениса Четырбока – комитет по благоустройству, как ответственный за зеленые зоны, а также специалисты МЧС, комитета по вопросам законности и другие профильные ведомства.

- Площадки будут бесплатными, общедоступными, - подчеркнул автор идеи. – Но это не будет носить массовый характер. Во-первых, надо провести опрос среди жителей районов. Во-вторых, определить места – они должны быть удобны в использовании. Мы говорим сейчас не о каких-то внутриквартальных территориях, а о больших парках, например, как парк Александрино в Кировском районе. И, разумеется, это не коснется парков мемориальных или в историческом центре города. Шашлыков в Летнем саду или Парке Победы точно не будет.

В комитете по благоустройству, кстати, комментариев пока не дают. Говорят, что сначала должны увидеть принятый закон в окончательном его виде.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Защитник Парка Интернационалистов, активист Павел Швец:

- Разумеется, оборудованные мангалы лучше бесконтрольной жарки. Так что вопрос актуальный. Но нужно тщательно подходить к выбору места. Для шашлыков больше подходят большие парки с густой растительностью: Сосновка, Южно-Приморский. А, например, для Парка Интернационалистов – эта идея не очень хорошая. Он небольшой, окружен жилыми домами и дым, запах - все идет людям в окна. Поэтому каждое конкретное место надо обсуждать с жителями окрестных домов.