«Жонглеры ребенком», задержанные в Малайзии, рассказали свою версию событий

Герои громкой истории, которая стала разворачиваться в Куала-Лумпуре в Малайзии 2 февраля и финал которой пока остается открытым, записали видеообращение. В нем петербуржцы Екатерина и Михаил, которых задержали за «жонглирование» собственным ребенком, рассказали, что произошло на самом деле.

– В тот день мы встретили своих знакомых музыкантов, они играли этническую музыку, – рассказывает Екатерина. – Миша стал показывать им, какую гимнастику он делает с ребеночком. Вокруг собрались люди, стали снимать на видео. Один человек отреагировал очень агрессивно: он подумал, что мы таким образом зарабатываем на ребенке, хотя на самом деле деньги сбирали наши друзья-музыканты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="624" height="1088" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/690222" frameborder="0"></iframe> Фруктоеда из Петербурга задержали в Малайзии за то, что «жонглировал» своей полугодовалой дочкой.Видео: Страница пользователя Зейл Чиа Абдулла в «Фейсбуке»

– Это не было шоу: это получилось абсолютно случайно и было неправильно истолковано только одним человеком, – поддерживает Михаил. – Все остальные наблюдали с интересом.

Папиным «снарядом» была четырехмесячная Серафима. Малышка вместе с родителями занимается динамической гимнастикой: это когда подбрасывают в воздух и качают за ножки и ручки. Отец, рожденный на Украине, говорит, что подобная гимнастика – не только изобретение Востока, но и казачья традиция.

– Мы ведем здоровый образ жизни, кушаем много фруктов, закаляемся горячей и ледяной водой, – рассказывает Михаил. – Я восемь лет хожу босиком.

– Я начала «сыроедить», когда мы зачали ребеночка, и сейчас кормлю его только фруктовым молочком, – отмечает Екатерина. – Мы уже даже перешли на фрукторианство. У нас были природные «лотосовые» роды на Бали, в воду с сохранением плаценты. Собственно, изначально это и было целью путешествия. Дочка прекрасно себя чувствует и уже даже ползает. Люди удивляются, какая она сильная.

Паспорта супругов находятся в полицииФото: Скриншот с видео

По Азии супруги путешествуют почти год. Говорят, мол, душа легла. Любимые страны – Индонезия, Таиланд и Малайзия. Михаил зарабатывает, играя на гармошке.

– Мы очень любим нашу страну, зиму, так что обязательно вернемся, – говорят супруги. – Но Малайзия стала нашим вторым домом: здесь столько добрых людей!

Когда на чету обрушилась лавина негатива из соцсетей, обоих пригласили в участок. Как такового ареста или задержания не было, да и не было законных оснований для него, уверяют супруги.

По развитию Серафима превосходит сверстниковФото: Скриншот с видео

– По крайне дурацкой системе, нам пришлось ждать двенадцать часов, пока составят акт, – вспоминает Михаил. – Причем обещали: еще десять минут. Потом был долгий осмотр в госпитале, который показал, что дочь в прекрасном состоянии. Она даже выполняет движения, которые делают детки в шесть-семь месяцев. Затем нас приглашали в госпиталь снова. Во второй раз мы просто «сбежали»: выяснилось, что мы могли уйти в любом момент. Спасибо посольству и полиции, которые действительно мыслят как люди, а не как роботы.

Сейчас паспорта Екатерины и Михаила в полиции. На следующей неделе прокуратура решит, давать ли ход делу о нарушении прав ребенка. Но инспектор уже намекнул «жонглерам», что все будет хорошо. Ведь маленькая Серафима абсолютно здорова. А, судя по видео, еще и счастлива.

ОФИЦИАЛЬНО

Посольство Российской Федерации в Малайзии:

– На текущий момент семья находится на свободе. Она была вызвана на допрос, родители дали показания по тому, что произошло в выходные, – «жонглирование» ребенком. После этого было освидетельствование здоровья ребенка в госпитале, никаких повреждений или психических нарушения не выявлено. Затем их отпустили, изъяв паспорта: они до окончания расследования не имеют права покидать Малайзию.

На следующей неделе прокурор примет решение, возбуждать дело или нет. Тогда будет ясна их дальнейшая судьба и вопрос депортации. Родителей подозревают в нарушении закона «О ребенке», в негуманном обращении. За это предусмотрено жестокое наказание, вплоть до десяти лет лишения свободы. Но это зависит от обстоятельства дела.

В принципе, по предыдущим аналогичным случаям, в лучшем случае, они могут отделаться предупреждением без депортации.