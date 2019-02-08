2019-02-08T19:43:07+03:00
Общество

«Родники Ленобласти» — в шорт-листе национальной премии «Серебряный лучник»

Самый экологичный проект «Комсомолки» и «Сообщества питерских блогеров» поборется за звание лучшего в России
Илья КРУШЕВСКИЙ
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Осенью экодесант «КП» колесил по региону в поисках самой чистой воды Фото: Мария МитрофановаОсенью экодесант «КП» колесил по региону в поисках самой чистой воды Фото: Мария Митрофанова
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В октябре 2018 года «Сообщество питерских блогеров» и «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» вновь встретились, чтобы собрать команду супергероев и спасти вселенную. Хотя нет, задача стояла посерьезнее: найти самую чистую воду в Ленинградской области. Три недели блогеры и журналисты колесили по селам да деревням и брали пробы из источников, которые вы отмечали на интерактивной карте проекта.

За это время экодесант привез на анализ в лабораторию «Росгеологии» (точнее — Северо-Западного производственного геологического объединения) около ста бутылок с образцами из родников. Как тех, что не успели проверить в 2017 году (да-да, это был уже второй сезон проекта), так и новых, отмеченных читателями лишь осенью.

В результате мы не только обновили карту родников Ленобласти и привлекли внимание общественности к социально важной проблеме, но и получили признания профессионального сообщества.

«Родники Ленобласти» вошли в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» (номинация«Лучшие в области корпоративной социальной ответственности»). Церемония награждения лауреатов премии пройдет 20 и 21 февраля в Общественной палате Российской Федерации.

КСТАТИ

В финал региональной премии «Серебряный лучник — Северо-Запад» попал и проект «Открывая Серебряное ожерелье», информационным партнером которого является «Комсомолка». В его рамках блогеры, журналисты и мастера цифровых технологий совершат серию экспедиций по Северо-Западному федеральному округу, чтобы разработать модели ключевых достопримечательностей 11 этого региона и создать интерактивную карту-маршрут по самым интересным местам СЗФО.

Уже в феврале два экипажа заглянут к Деду Морозу, заедут в старинный Яренск, где поселилась Матушка Зима, поучаствуют в гонках на снегоходах в Ненецком АО, а в Сыктывкаре — встретят национальный праздник Гажа Валяй, который не обходится без веселых плясок под гармонь, катания с гор на чем придется и, конечно, блинов с киселем.

СПРАВКА «КП»

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-Промышленной палатой России, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За эти годы в конкурсе были представлены более 4500проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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