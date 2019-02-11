2019-02-11T12:29:30+03:00
Происшествия

Родители сбежавшей в Петербурге школьницы записали к ней видеообращение

Четырнадцатилетняя Арина покинула дом вечером 31 декабря
Анна ПОСЛЯНОВА
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В семиминутном видео к Арине обращаются родственники и друзьяВ семиминутном видео к Арине обращаются родственники и друзьяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Петербургская восьмиклассница Арина сбежала из дома, сказав, что пошла поздравить с Новым годом подружку, вечером 31 декабря. Хотя в начале февраля уже завели дело по страшной статье «Убийство», родные девочки не прекращают поиски. Ведь ни они, ни следователи не нашли ни единой причины для побега. А значит, подозревают близкие, Арина попала в беду.

НЕ ДАЙ СЛОМАТЬ СВОЮ СУДЬБУ

Сегодня, 11 февраля, в сети появилось видеообращение к Арине от ее семьи. Ролик подготовил и разместил на своем канале на «Ютюбе» отец школьницы Александр.

– Это видео сделано для того, чтобы Арина, если вдруг она увидит его, поняла, как она нам дорога, – поясняет Александр. – Если ты вдруг обижена на нас, не стоит: мы очень сильно тебя любим. Мы поняли, что потеря тебя для нас будет просто невосполнимой. Пожалуйста, если ты все-таки не уверена или боишься, поменяй свое решение, найди нас или обратись к нам. Включены все телефоны, все мессенджеры и почты. Сообщи нам о себе! Мы очень ждем, не можем без тебя...

Арина мечтает стать иллюстратором, но талантлива она и в языках: говорит по-английски и по-японски Фото: СОЦСЕТИ

Арина мечтает стать иллюстратором, но талантлива она и в языках: говорит по-английски и по-японскиФото: СОЦСЕТИ

В семиминутном видео к Арине обращаются родственники и друзья. Шестилетний братик Семен просит ее вернуться и говорит: «Все скучают, даже я». Старший брат, 23-летний Александр, умоляет дать знак, если Арина в порядке, «если жива».

– Я понимаю, что ты хотела доказать, – говорит молодой человек. – И ты это доказала. Лично я поддерживаю любую твою позицию, любой твой выбор.

Мама Елена просит у дочери прощения за все и, едва сдерживая слезы, говорит, что любит. Бабушка просит не верить чужим людям, которые «несут только зло»: «они тебе говорят, что ты не нужна никому, но это неправда».

– Никто не будет тебя ругать, мы будем очень рады тебя видеть, – уверяют родные. – Возможно, тебя обманывали. Мы прекрасно знаем все эти технологии манипуляции. Сейчас тебе лишь нужно найти полицейского, скопление людей или телефон. И мы приедем – днем, ночью, в другой город – и заберем тебя. Мы не знаем, что с тобой хотят сделать. Но не позволяй им сломать твою судьбу.

ЗАРАБОТАТЬ НА ПОБЕГ

С боя курантов семья столкнулась с пятью моментами, которые могут быть решающими в деле поиска Арины. Первое: прочесать город и пригороды было бы проще, если бы у волонтеров были квадрокоптеры. А с дронами, оборудованными тепловизорами, работу можно было бы продолжать и ночью (волонтерам искать пропавших в темное время суток запрещается).

– Квадрокоптеры покупают многие продвинутые граждане, а потом этот аппарат надоедает и лежит без дела, – размышляет отец Арины. – Вот и пришла мысль обратиться к людям и организациям, имеющим у себя уже не нужные аппараты с целью передачи, переделки и последующего оснащения волонтеров таким инструментом.

Еще одна проблема – в системе: с 31 декабря по 10 января даже при всем желании полиция не может так же быстро запеленговать мобильник, отследить банковскую карту и изъять записи камер уличного наблюдения, как в непраздничные дни.

Что толкнуло девушку на побег, не понимают ни родные, ни друзья, ни следователи Фото: СОЦСЕТИ

Что толкнуло девушку на побег, не понимают ни родные, ни друзья, ни следователиФото: СОЦСЕТИ

Есть вопросы и к работе мессенджеров. Семья Арины подозревает, что девушка обсуждала план побега в «Телеграме», ведь в других соцсетях никаких подозрительных переписок не нашли, причем даже в тайных фейковых аккаунтах. «Телеграм» известен своей принципиальностью: переписки не предоставляют ни правоохранителям, ни членам семьи.

– Но при поиске пропавшего несовершеннолетнего подростка родителям жизненно необходим доступ к истории сообщений, – считает Александр. – Вижу два способа решения: ограничение доступа до шестнадцати лет либо требование общества все же предоставлять переписку по детям до шестнадцати.

Четвертой проблемой семья Арины называет вовлечение детей в заработок на агрессивной уличной рекламе и доставке наркотиков.

– В нашем случае мы обнаружили непонятное движение денежных средств по карте дочери, – поясняет Александр. – Видимо, она зарабатывала таким образом, чтобы скопить денег для своего плана.

И последнее – контент, который обрушивается на подростка из телевизора, компьютера и смартфона и который идет вразрез со всем добрым и светлым, что пытаются привить в семье: в этом может быть «причина ухода из дома или суицида».

ИСТОЧНИК KP.RU

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