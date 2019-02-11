2019-02-11T20:35:14+03:00
Общество

Снежные завалы в Петербурге объяснили нехваткой денег

Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что в Москве за уборку одного квадратного метра платят почти в три раза больше
Екатерина СЕМЕНОВА
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На избавление Петербурга от сугробов, наледи и сосулек не хватает минимум четырех с половиной миллиардов рублей.На избавление Петербурга от сугробов, наледи и сосулек не хватает минимум четырех с половиной миллиардов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Почему по улицам не пройти, а по дорогам не проехать? Почему с неочищенных крыш сходят лавины и калечат горожан? Почему Петербург – Северная столица и самый красивый город страны - выглядит так, что за него становится стыдно? Эта зима вызывает слишком много вопросов.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Этот снег мы убирали как могли

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Ответить на главные из них в понедельник решил вице-губернатор Николай Бондаренко. Именно он курирует в Смольном сферу благоустройства и ЖКХ. Чиновник признал, что проблемы в области уборки города копились несколько лет.

- У нас уборка квадратного метра территории стоит сто рублей, а в Москве - 268. На протяжении ряда лет было недофинансирование этой области. При аномальном количестве выпавшего снега произошел системный сбой. Этим количеством техники, которая в последний раз массово закупалась в 2011 году, мы не можем обеспечить нормальную уборку снега, - заявил Бондаренко.

По словам вице-губернатора, для того, чтобы улицы всегда были чистыми, нужно закупить три с половиной тысячи единиц новой техники. В том числе, самосвалы и погрузчики. Еще одна проблема – сброс снега и наледи с крыш. И здесь нам тоже не хватает специалистов.

В этом году горожане спасают себя и свое имущество как могут. Фото: Артем КИЛЬКИН

В этом году горожане спасают себя и свое имущество как могут.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В Москве 4200 бригад, каждая состоит из трех человек. У нас в штатном режиме работают 1300 человек, в самые сложные дни – 1900. Если бы у нас было пять тысяч кровельщиков, мы бы проводили все работы своевременно, - сказал вице-губернатор.

Если говорить языком финансов, то на избавление Петербурга от сугробов, наледи и сосулек, не хватает как минимум четырех с половиной миллиардов рублей.

- Финансирование работ по содержанию города составляет 7,5 миллиардов рублей. А по нормативам, которое разрабатывало само правительство Северной столицы, нужно двенадцать миллиардов, - уточнил Бондаренко.

КСТАТИ

На улицы могут вернуться реагенты

В Смольном задумались о том, чтобы снова вернуть в арсенал коммунальщиков реагенты. По словам Николая Бондаренко, они хорошо бы помогли справиться с наледью, которая копиться на тротуарах. Соль может растопить скользкий настил буквально за пару часов, после чего талая вода просто уйдет в канализацию.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. За и против антигололедных реагентов

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- Но вернуться к вопросу реагентов будет сложно, когда их перестали использовать (в 2016 году – прим. ред.), мы получили тысячи положительных откликов от горожан о том, как в Петербурге стало чисто, - заявил Бондаренко.

Он добавил, что поручил проработать этот вопрос с экспертами и обязательно узнать мнение горожан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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