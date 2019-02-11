«Вовремя отскочили»: Из-за протечки крыши в квартире в Петербурге рухнул натяжной потолок

Крыша дома №12 по улице Севастьянова не выдержала небывалых снегопадов, перемежающихся оттепелями. А следом за ней сдался и потолок квартиры на верхнем этаже.

На протечки жители квартир №8 и №9, расположенных под крышей шестиэтажной «сталинки», пожаловались еще в январе. 31 января на кровлю вышла бригада с лопатами. Из квартиры №8 с тех пор, по данным коммунальщиков, жалоб не поступало. А вот ее «соседка» обратилась за помощью вновь 4 февраля.

Протечки наблюдают по всему дому

– Накануне прошел еще один мощный снегопад, – пояснил «Комсомолке» директор ремонтно-эксплуатационного предприятия «Строитель», которое обслуживает дом, Андрей Верховский. – Но уже 6 февраля снег и наледь с кровли удалили.

А вот жители дома утверждают, что на заявки никто якобы не реагировал. До тех пор, пока не рухнул потолок.

Декоративные элементы были намокшими

– Мы с мамой были в комнате, – рассказала «Комсомолке» жительница квартиры №9 Кристина. – Вдруг в трех метрах от нас упала бетонная трехметровая балка. Повезло, что вовремя отскочили.

В квартире, где живут мама и дочка, установлены натяжные потолки.

– Натяжной потолок был прикреплен к декоративному элементу над окном – к лепнине, – объясняет Верховский. – Полотно обрушилось вместе с ней. Сам потолок был сухим, свежих протечек не было. Но гипсовый декоративный элемент был намокшим. Вероятно, под тяжестью натяжного потолка он и обрушился.

От лепного карниза на одной стене не осталось и следа

К счастью, женщины не пострадали. Свежих протечек в комнате не нашли, но хозяйки так перепугались, что попросили поселить их в гостиницу.

– Сегодня ездили в больницу: мне делали кардиограмму после шока, – отмечает Кристина. – Коммунальные службы подготавливают акт, гостиницу предоставили до завтра. Что будет далее, пока не имеем представления.

Сейчас в квартире работают эксперты

В доме работают специалисты и независимые эксперты. В администрации Московского района отмечают, что беспокоится не о чем: сама конструкция дома в целости.

– Установим пушки для просушки места над окном, а затем восстановим лепнину и возьмем на себя ремонт, – поясняет Верховский.

Тем временем на протечки жалуются и другие квартиры. По словам Кристины, «поднимались на чердак – деревянные перекрытия сгнили, а кровли практически нет».

Хозяйки жилища, к счастью, не пострадали

– У всех все течет: топит с крыши, размокают обои и штукатурка, – рассказывает соседка Кристины Эльдана. – Весь чердак мокрый, по потолку – трещины, все капает и отваливается. В нашей комнате пока сухо, но потолок уже желтеет.

Жители дома ждут встречи с управляющей компанией. На ней они намерены добиться четких ответов, когда и как будут решать проблему текущей крыши.

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