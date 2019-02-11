«Я была последней, кому она написала»: Убитая в Испании россиянка оставила предсмертную записку своей подруге из Петербурга

Все мальчишки и девчонки из детских домов могут только мечтать найти богатых родителей, жить в Европе и больше никогда ни в чем не нуждаться. О таком по ночам грезила и юная россиянка Дарья. Когда девочка училась в третьем классе, ее заветное желание исполнилось. Подростка вместе с двумя ее сестрами удочерила обеспеченная пара из Испании. Приемные родители жили в центре Мадрида в шикарной квартире и были добры к детям.

Восторженные девочки делились со своими подругами, что в Испании уж обязательно найдут себе принца на белом коне. Но красивая сказка о Золушке закончилась страшной трагедией. Полтора года назад младшая из дочерей – 22-летняя Дарья - исчезла. Приемные родители сбились с ног в поисках красавицы, но все их старания были тщетны. И только сейчас Дашу нашли убитой в холодильнике своего 42-летнего бойфренда-официанта. «Комсомолка» выяснила подробности этой жуткой истории.

«В ДЕТДОМЕ МЕЧТАЛА О ЖИЗНИ В ИСПАНИИ»

Даша, по данным «КП», родилась в небольшом городке в Ленинградской области. Детство провела в приюте в Сиверском. В интернате школьница была всеобщей любимицей и лидером. Подруги детства Даши до сих пор вспоминают о ней с нежностью.

В детском саду Даша была примером для подражания Фото: предоставлено подругами Дарьи

- Она была хорошей девочкой, примером для многих, старательная, веселая, энергичная, - поделилась с «КП-Петербург» подруга Даши по интернату Юлия. - Очень идейная, общительная. Мы в детском доме танцевали в коллективе, и она всегда была образцом для подражания. Кроме танцев она увлекалась вырезанием картинок. Помню, как мы с ней играли в куклы. Она придумала делать для них шикарные дома. Она вообще творческая была. Единственное, у Дашки был взрывной характер.

Вместо лагеря детей из интерната не лето отправляли в Испанию. Там они жили в семьях, которые мечтали о приемных детях.

- Каждое лето нас отвозили в Испанию на 2 месяца, - вспоминает Юлия. - Нас там брали семьи. Про своих русских родителей Даша никогда не рассказывала, но всегда говорила об Испании. Она мечтала, чтобы ее удочерили. Ждала, когда ее заберут. И вот однажды семья, которая ее взяла на лето, решила ее удочерить вместе с двумя старшими сестрами. Даша тогда была в начальных классах.

Дарья пропала полтора года назадФото: Личная страница героя публикации в соцсети

От новой семьи и Испании Дарья, по словам подруг, была в восторге.

- Мы не переставали дружить, ездили друг к другу, - вздыхает Юля. – Мы с Дашей дружили с самого детства. Когда ее удочерили, я ездила в ее новый дом на две недели. Жили они прекрасно. Даша мне говорила про своих родителей, что они добрые. И она, естественно, была согласна поехать к ним жить. Она была под впечатлением, очень рада. Потом старалась учить испанский, забыла русский.

Дарья своей вненностью привлекала внимание других мужчинФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Я БЫЛА ПОСЛЕДНЕЙ, КОМУ НАПИСАЛА ДАША»

Связь между подругами оборвалась около 8 лет назад. Девушки просто перестали общаться. Но недавно Юле пришел привет из прошлого.

- Полтора года назад Даша нашла меня в социальных сетях и написала что-то на испанском языке, - пожимает плечами Юля. – Я разобрала только: «Привет, Юля». Остальное не перевела. Я ей потом ответила на русском, что не понимаю. Но она даже не прочитала. Это было странно, мы ведь вообще никак не общались. Я очень удивилась, что спустя лет 8 она мне решила написать.

Дарья часто публиковала фотографии в обнимку с МануэлемФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Об этом сообщении Юлия вспомнила только недавно. К ней обратилась встревоженная мама Даши. Оказалось, что именно полтора года назад русская девушка пропала.

- Недели две назад на связь со мной вышла мама Даши Сюзанна, - делится Юля. - Она написала: «Привет, Юля. Ты не знаешь, где Даша? Мы знаем только, что ты последняя, кому она писала». Я была удивлена, я пыталась восстановить то сообщение, но не смогла. Я думаю сейчас над этим сообщением и даже представить боюсь, что там было. Почему именно мне, спустя столько времени? А теперь от вас узнаю, что она погибла. Не знаю, что и думать.

«ДАША СКАЖИ, ЧТО ТЫ В ПОРЯДКЕ»

В убийстве Дарьи сейчас подозревают ее 42-летнего бойфренда Мануэля Морено. Мужчина работал официантом. С россиянкой он познакомился два года назад. Пара жила вместе и создавала впечатления счастливых влюбленных. Но своей странице девушка публиковала десятки совместных фото в обнимку с подписью: «Я тебя люблю». Но в один момент девушка, как сквозь землю провалилась. По одной из версий, пара могла поссориться на почве ревности, ведь Даша была эффектной девушкой и привлекала внимание многих мужчин.

К слову, ее приятели были одни из тех, кто пытался найти красавицу после исчезновения.

Снимки Дарья сопровождала подписью: "Я тебя люблю"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Даша!!! Я Серхио, где ты? – написал комментарий один из ее друзей. - Даже если ты не хочешь сказать мне, пожалуйста, скажи мне, что ты в порядке.

Ответа от Дарьи так и не последовало. Расчлененное тело Даши в итоге нашли в холодильнике ее бойфренда.

Мануэль уже задержан местной полицией. От показаний он отказывается. Известно, что все это время испанец изображал верного влюбленного. Он даже вытатуировал на своей руке имя Дарьи. Что удивительно, когда один из его знакомых спросил, где та самая Дарья с татуировки, ему меланхолично ответил – «умерла». Но ответ поначалу восприняли как неудачную шутку. К слову, в Испании еще не провели экспертизу тела, чтобы установить личность жертвы. Поэтому все выводы полиции - это версия.