Актер Артур Ваха выбирает подарки на 14 февраля для любимых: Дочери - серьги, маме - шарф, а любимой - духи

Праздник к нам приходит. А точнее - праздники: День всех влюбленных, День защитника Отечества и Международный женский день. Тут уж точно нельзя без презентов. А что дарить даме своего сердца? Об этом мы спросили известного экранного ловеласа и героя-любовника Артура Ваху. На счету заслуженного артиста России более 150 работ в театре и кино: «Салют-7», «Ледокол», сериалы «По имени Барон», «Дыши со мной», «Метод Фрейда» и другие. А еще он известный актер дубляжа - его голосом говорит итальянский жеребец Сильвестор Сталлоне. Кто, как не он, даст совет мужчинам в выборе подарка.

- Я не очень люблю практичные презенты, считаю, что надо покупать то, что понравится конкретному человеку, - актер с порога в крупный торговый центр начал свой мастер-класс дамского угодника. - Это своего рода ритуал. Видеть реакцию человека, его эмоции, когда он получает сюрприз. Очень приятно, когда попадаешь в точку с подарком, а я обычно попадаю.

Серьги.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Обожаю необычные украшения. Вот такие сережки в виде иголки и пуговицы я подарил своей девушке в прошлом году (имя своей второй половинки актер держит в секрете. - Прим. ред.), ей очень понравились. Но в этот раз среди оригинальных аксессуаров я подыщу нечто для моей дочери Мэри. К примеру, перстень с орнаментом или брошь на сумку. Чем замысловатее узор, тем лучше.

Палантин.Фото: Олег ЗОЛОТО

- У меня есть традиция: 8 Марта обязательно еду к маме на праздничный ужин. Она тоже любит необычные вещи. Вот уж точно, кто не обрадуется, если в этот праздник ей преподнесут бытовую технику или еще какой практичный подарок. В этом году выберу для нее модный красивый шарф или палантин с ярким рисунком.

Кепка.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Еще мои родные любят необычные головные уборы. Это же целая наука - шляпы, береты, кепки, шапки на любой случай!

Парфюм.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Люблю дарить духи. Выбираю на свой вкус, чувствую человека и обычно угадываю. Дочь, например, просит что-то терпкое, а моя девушка - сладкое. Жаль, в этом году отметить 14 февраля с любимой не получится: она будет в Москве, а я - в Петербурге. Но подарок все равно куплю. Тут ведь главное, не сам день, а внимание. Если мы хотим устроить друг другу праздник, мы его делаем и подарки дарим без повода.

Цветы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ну и, конечно, всем любимым женщинам я покупаю цветы. Это классика. Замечу, что это как бы не сам подарок, а лишь красивое дополнение к нему. Букеты всегда составляю сам, никогда не беру готовые. Люблю выбирать и составлять интересные композиции. Какие? Вот это уже зависит от женщины, которой я буду дарить, - букет должен ассоциироваться именно с ней.

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