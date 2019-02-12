2019-02-11T17:29:33+03:00
Звезды

Актер Артур Ваха выбирает подарки на 14 февраля для любимых: Дочери - серьги, маме - шарф, а любимой - духи

Звезда фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» рассказал, как угадать с презентом на любой праздник
Людмила ИЛЬИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Артур Ваха посоветовал, что выбрать в подарок на 14 февраля и 8 марта.Артур Ваха посоветовал, что выбрать в подарок на 14 февраля и 8 марта.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Праздник к нам приходит. А точнее - праздники: День всех влюбленных, День защитника Отечества и Международный женский день. Тут уж точно нельзя без презентов. А что дарить даме своего сердца? Об этом мы спросили известного экранного ловеласа и героя-любовника Артура Ваху. На счету заслуженного артиста России более 150 работ в театре и кино: «Салют-7», «Ледокол», сериалы «По имени Барон», «Дыши со мной», «Метод Фрейда» и другие. А еще он известный актер дубляжа - его голосом говорит итальянский жеребец Сильвестор Сталлоне. Кто, как не он, даст совет мужчинам в выборе подарка.

- Я не очень люблю практичные презенты, считаю, что надо покупать то, что понравится конкретному человеку, - актер с порога в крупный торговый центр начал свой мастер-класс дамского угодника. - Это своего рода ритуал. Видеть реакцию человека, его эмоции, когда он получает сюрприз. Очень приятно, когда попадаешь в точку с подарком, а я обычно попадаю.

Серьги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Серьги.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Обожаю необычные украшения. Вот такие сережки в виде иголки и пуговицы я подарил своей девушке в прошлом году (имя своей второй половинки актер держит в секрете. - Прим. ред.), ей очень понравились. Но в этот раз среди оригинальных аксессуаров я подыщу нечто для моей дочери Мэри. К примеру, перстень с орнаментом или брошь на сумку. Чем замысловатее узор, тем лучше.

Палантин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Палантин.Фото: Олег ЗОЛОТО

- У меня есть традиция: 8 Марта обязательно еду к маме на праздничный ужин. Она тоже любит необычные вещи. Вот уж точно, кто не обрадуется, если в этот праздник ей преподнесут бытовую технику или еще какой практичный подарок. В этом году выберу для нее модный красивый шарф или палантин с ярким рисунком.

Кепка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кепка.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Еще мои родные любят необычные головные уборы. Это же целая наука - шляпы, береты, кепки, шапки на любой случай!

Парфюм. Фото: Олег ЗОЛОТО

Парфюм.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Люблю дарить духи. Выбираю на свой вкус, чувствую человека и обычно угадываю. Дочь, например, просит что-то терпкое, а моя девушка - сладкое. Жаль, в этом году отметить 14 февраля с любимой не получится: она будет в Москве, а я - в Петербурге. Но подарок все равно куплю. Тут ведь главное, не сам день, а внимание. Если мы хотим устроить друг другу праздник, мы его делаем и подарки дарим без повода.

Цветы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Цветы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Ну и, конечно, всем любимым женщинам я покупаю цветы. Это классика. Замечу, что это как бы не сам подарок, а лишь красивое дополнение к нему. Букеты всегда составляю сам, никогда не беру готовые. Люблю выбирать и составлять интересные композиции. Какие? Вот это уже зависит от женщины, которой я буду дарить, - букет должен ассоциироваться именно с ней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подарки на 14 февраля в Санкт-Петербурге: где купить и что подарить

Плюшевые мишки, розовые розы. Если ваш День святого Валентина из года в год сопровождается такими подарками, то пора что-то менять. Для этого мы составили для вас топ оригинальных презентов, которые уж точно удивят вашу вторую половинку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Звездные свадьбы в день святого Валентина: Камбербэтч женился в средневековой церкви, а Дюжев - в старейшем ЗАГСе Москвы
Говорят, 14 февраля в дворцах бракосочетаний - бум: сотни влюбленных мечтают зарегистрировать отношения именно в этот день. Наверное, надеются, что потом, под покровительством св. Валентина, все у них в семейной жизни будет гладко
Новости 24
Проект планировки продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро прошел общественные слушания
В Ленинградском зоопарке белая медведица отгрызла нос снеговику
Владелец «ароматной» цистерны с этилмеркаптаном пообещал увезти ее из Петербурга
Бармены очистили улицу Рубинштейна от снега и льда
У петербургских родителей не будут принимать отказы от прививок против кори
Росприроднадзор завел дело по факту сброса снега в реку Охта
С начала зимы с улиц Петербурга вывезли 2,8 миллиона кубометров снега
Проезд по перекрестку Шуваловского проспекта и Мебельной улицы ограничат на девять месяцев
Средний счет за услуги ЖКХ превысил отметку в 5 тысяч рублей
На Петергофском шоссе «Солярис» зажало между двух трамваев
Ковер всемогущий: Коммунальщики накрыли иномарку, чтобы защитить ее от падающего с крыши льда
По факту смерти 1,5-годовалого ребенка от голода, заведено уголовное дело о халатности
Защитник «Зенита» Маммана пропустит 3 недели из-за травмы
Пострадавшим от падения на льду будут помогать волонтеры
За сутки в Петербурге эвакуировано 281 неправильно припаркованных авто
Днем 15 февраля закроется движение трамваев по Большому Сампсониевскому проспекту
Общий показатель раскрываемости преступлений в Петербурге превысил 90 процентов
Аналитики называли жилые комплексы Петербурга, где чаще всего покупают квартиры
ЗакС хочет увеличить уставной капитал для алкомаркетов в Петербурге
В Петербурге хотят оградить детей от взрослой рекламы
Угнанный в Петербурге «Мерседес» похитители прятали в мусорном контейнере
Труп в полосатом свитере нашли у детского сада в Петербурге
Взбешенная мать напала в детском саду с ножом на женщину за то, что ее удалили из чата родительского комитета