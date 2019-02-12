2019-02-12T12:42:49+03:00
Общество

Беглов встретился в Смольном с финалистами конкурса «Лидеры России»

30 управленцев из Северо-Запада будут бороться за победу на итоговом этапе
Полина ЖУКОВА
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В региональном полуфинале конкурса "Лидеры России" в Петербурге приняли участие больше 400 человек.В региональном полуфинале конкурса "Лидеры России" в Петербурге приняли участие больше 400 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов принял в Смольном финалистов конкурса «Лидеры России». Встреча состоялась в понедельник, 11 февраля. Региональный полуфинал по Северо-Западному федеральному округу в Северной столице начался 9 февраля. Победителями стали 30 человек, большинство – жители Петербурга, но к ним присоединились и участники из Калининграда, Архангельска, Вологды, Великого Новгорода и Мурманска. Теперь у всех них впереди еще один важный этап – с 13 по 17 марта в Сочи пройдут финальные испытания.

– Здесь собрались талантливые, энергичные молодые люди. Вы – надежда нашего города и страны. Именно вам в скором времени предстоит определять будущее Санкт-Петербурга и всей России, – обратился к участникам конкурса Александр Беглов.

Будущим управленцам действующий губернатор Петербурга не только дал напутствия и пообщался на тему конкурса, но и обсудил важные для города проблемы в разных сферах – здравоохранения, малого бизнеса, вопросы раздельного сбора мусора.

Самому молодому участнику регионального этапа в Петербурге 26 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Самому молодому участнику регионального этапа в Петербурге 26 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, среди победителей полуфинала оказалось и несколько участников прошлого года. На этот раз удача и опыт были на их стороне. Среди них и петербуржец Александр Свидовский. Он не только участвовал в «Лидерах России» второй раз, но и оказался самым молодым финалистов Северо-Запада – ему 26 лет. На конкурсе он представил проект по проблеме раздельного сбора мусора.

30 участников из Северо-Запада будут бороться за победу в финале. Фото: Олег ЗОЛОТО

30 участников из Северо-Запада будут бороться за победу в финале.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Каждый этап конкурса помогает понять себя чуточку лучше, посмотреть на себя с другой стороны, сделать важные выводы. Например, одно из заданий конкурса было – написать эссе. И мне настолько это понравилось, что всем своим сотрудникам тоже порекомендовал это сделать, – поделился Александр.

Напомним, конкурс «Лидеры России» включает себя дистанционный отбор, очные полуфиналы в федеральных округах страны и финал. На второй этап испытаний по Северо-Западу вышли 432 участника. Кстати, именно в нашем федеральном округе было больше всего полуфиналистов моложе 35 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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