Школа пенсионера: на какие льготы имеют право петербуржцы в 2019 году

В Петербурге несколько сотен тысяч людей, которые нуждаются в поддержке. По данным комитета по социальной политике на октябрь 2018 года в городе проживали более 1,3 миллиона человек пенсионного возраста – четверть от всех петербуржцев. Более двух сотен из них преодолели столетний рубеж. Какую социальную помощь им предоставляют в Санкт-Петербурге в 2019 году, разбиралась «Комсомолка».

Выйти на пенсию

Человек, честно трудившийся всю жизнь, имеет право на послабления в старости. Он получает пенсию, имеет право на льготное протезирование зубов, кроме металлокерамики и изделий из драгметаллов, получает при наличии определенных заболеваний бесплатные лекарства, не платит налог на имущество. Им могут бесплатно заменить плиту или газовую колонку. Кроме того, петербургским пенсионерам, которые трудились даже больше положенного предоставляют дополнительные льготы. Они прописаны в Социальном кодексе города. Чтобы их получить необходимо иметь трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и сорока – для женщин. При этом не менее двадцати из них они должны были проработать в Петербурге. Среди таких льгот:

- льгота 50% – на коммунальные услуги за один жилой объект – дом или квартиру и пользование кабельным телевидением, стационарным телефоном, сетевым радио. А

- льгота 50% на капитальный ремонт людям старше 70 лет. Пенсионеры за 80 – не платят за него вообще.

- Оплата проезда в общественном транспорте города и пригорода, в том числе и электричкам. Пенсионер может приобрести единый именной проездной по цене равной размеру ежемесячной денежной выплаты (о ней ниже).

- За поездку в пригородных автобусах – если перевозчики заключили договора со Смольным – пенсионеры платят только 10 процентов от тарифа – этого соглашения город и область достигли в прошлом году.

- Право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на пригородных электричках и автобусах со «скидкой».

Кстати. подобные меры поддержки есть также, например, у петербуржцев, пострадавших от политических репрессий, у женщин, воспитавших десять и более детей (только у них выплата больше).

- Ежемесячная денежная выплата. Ее размер зависит от статуса пенсионера.

Кроме того, пенсионерам предоставляют налоговые льготы. Так, петербургские пенсионеры могут не платить налог за один автомобиль отечественного производства. Кроме того, они освобождаются от уплаты земельного налога, если площадь участка не превышает 25 соток.

А еще совсем недавно появилась такая категория льготников, как люди предпенсионного возраста. Это связано с изменениями в пенсионном законодательстве. Теперь такой возраст законодательно закреплен за пять лет до выхода на пенсию, в том числе досрочную, то есть 60 лет для мужчин и 55 - для женщин. «Пред-пенсионерам» сохранили все льготы.

- Мы должны сохранить Петербург социальной столицей России. Какой бы ни был пенсионный возраст, для людей старшего возраста мы в Петербурге должны сохранить льготы. Закон направлен только на одно, чтобы люди старшего поколения сохранили все свои льготы, - минувшей осенью говорил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Поддержать льготами

Много компенсаций и льгот также предоставляют людям с ограниченными возможностями. Например, помогают оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Раньше предоставляли скидку, а сейчас заменили ее на денежную выплату.

-Ее размер определяется в зависимости от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг в Санкт-Петербурге и количества членов семьи, - пояснили в Комитете по социальной политике. - Для каждой льготной категории граждан разработана своя формула расчета размера денежной выплаты,

Еще один вид льгот – транспортные. Бесплатно за счет бюджетных средств некоторым инвалидам можно бесплатно ездить на общественном транспорте, в том числе на метро. Такое право есть у инвалидов по зрению I или II группы, инвалидов, не ног или рук, а также с параличом двух и более конечностей и у детей-инвалидов.

- Каждого из них может сопровождать один человек, - рассказывают в комитете. - Проезд осуществляется по бесплатным проездным билетам, оформленным на электронную карту.

Не понаслышке большинству петербуржцев с ограниченными возможностями знакомо и социальное такси. Это специально оборудованный автомобиль, который незаменим для тех, кто с трудом пользуется общественным транспортом. За счет бюджета им могут предоставить скидку на поездку от пятидесяти до девяноста процентов, в зависимости от того, кто заказывает услугу и куда надо ехать. Например, если «колясочник» хочет поехать в больницу или аптеку, или на учебу, он заплатит за поездку лишь десять процентов от ее стоимости. Если ему надо добраться до аэропорта, санатория или же выбраться в театр, то путешествие обойдется ему в тридцать процентов от полной стоимости.

Тем инвалидам, кто по медицинским показаниям не может обойтись без автомобиля, компенсируют страховую премию по договору ОСАГО. Если же они сами не садятся за руль, компенсацию выплачивают их представителям

Кроме того, инвалиды имеют возможность бесплатно получить юридическую помощь, если их проблемы связаны с реабилитацией, жилищным или трудовым законодательствами, а также назначением пенсий и пособий.

КОНКРЕТНО

Размеры единовременных выплат по Санкт-Петербургу

- Обычные пенсионеры -576 рублей

- Ветераны труда – 874 рубля

- Ветераны военной службы, труженики тыла, лица, подвергшиеся политическим репрессиям, люди, проработавшие в Петербург 20 лет с трудовым стажем в 45 лет – 1251 рубль

- Вдовы/вдовцы героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы -7704 рубля

КСТАТИ

Есть и дополнительные меры поддержки, которые призваны облегчить жизнь пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Например, если человеку нужна сиделка или другой социально-медицинский уход на дому, ему компенсируют девяносто процентов его стоимости. Такую помощь предоставляют инвалидам Великой Отечественной войны, участникам обороны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда.

Другой вариант – услуга тревожная кнопка». Она позволяет круглосуточно связаться с полицией, врачами, спасателями, аварийными службами. «Кнопку» устанавливают за счет бюджета по медицинским показаниям. Право на нее имеют, помимо вышеперечисленных, имеют, например одинокие горожане старше восьмидесяти лет.

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