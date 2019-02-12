Лекарство по льготе в 2019 году в Санкт-Петербурге: кто и где может получить

- У меня выявили бронхиальную астму и сказали, что я имею право бесплатно получать лекарства по льготе. Только я так и не поняла, это льгота из городского бюджета или из федерального? Или разницы нет?

Ольга Сергеева, 48 лет, Калининский район

- Вы правы, льготники бывают, как федеральные, так и региональные. Перечень первых един для всех регионов страны. В нем преимущественно ветераны, инвалиды, участники боевых действий. Кроме того, на этом уровне определен список болезней, лекарства от которых также закупаются за счет бюджета. Например, заболевания крови, онкология, болезнь Гоше, рассеянный склероз.

Кто входит во вторую категорию, устанавливают местные власти. В Санкт-Петербурге этот вопрос регулируется Социальным кодексом города. Есть список болезней, если у вас диагностирована одна из них, то лекарства можно получить бесплатно (мы перечислим их чуть ниже – прим. ред). Бронхиальная астма входит в этот перечень.

Обратите внимание, выплаты по федеральной льготе производит Пенсионный фонд. По региональной – местный орган соцзащиты.

- Если я уже пользуюсь регионально льготой, могу ли подать документы на федеральную? И почему мое лекарство в списках бесплатных то есть, то нет?

Андрей, 62 года, проспект Славы

- Человек может быть или региональным, или федеральным льготником. Если вы федеральный льготник и отказались от городского социального пакета, то бесплатно получать никаких лекарств не будете. Даже если ваше заболевание входит в список.

Что касается самих списков лекарств, то они регулярно видоизменяется. В них добавляются одни препараты, исключаются другие. Всего там несколько сотен позиций. Узнать о узнать о наличии льготных лекарств можно у врачей своей поликлиники, там же получить рецепт.

В той аптеке, где я всегда покупал льготное лекарство, его нет уже две недели. Говорят, нет вообще в районе. Мне оно жизненно важно. Могу ли я купить его по своему рецепту в другой аптеке? И что делать, если оно в ближайшее время не появится?

Евгений Сергеевич, 56 лет, Санкт-Петербург

- Единственная сеть аптек, которая имеет право на отпуск льготных лекарств – это «Петербургские аптеки». Адреса, телефоны и режим работы можно посмотреть на сайте комитета по здравоохранению: http://zdrav.spb.ru/ru/for-people/apteki. Если в льготных аптеках вашего района нужного лекарства нет, то его можно приобрести в любой другой аптеке сети, где оно есть. Район при этом значения не имеет.

Если в аптеке не нашлось лекарства, то вы можете поставить рецепт на отложенный срок. В этом случае в течение 10 дней нужный препарат завезут в аптеку. Если этого не произойдет, вы можете написать жалобу в Росздравнадзор или обратиться к ним по телефону 8 (812) 314-67-89.

Информацию о наличии льготных лекарств и изделий медицинского назначения в отделах льготного отпуска аптек можно узнать по телефону Справочной службы «Здоровье города» - 63-555-66.

Я – почетный донор России. Имею ли я право на какие-либо медицинские льготы?

Анна, Колпино

- Да, ряд петербуржцев может получить лекарства из федерального перечня с 50-процентной скидкой. Главное, чтобы был рецепт от врача. Среди таких – люди, награжденные знаками «Почетный донор СССР», а также «Почетный донор России».

Также на эту льготу имеют право реабилитированные пенсионеры, пострадавшие от политических репрессии и петербуржцы, проработавшие во время Второй мировой войны в тылу не менее полугода (за исключением работы на временно оккупированных территориях СССР). Также право на льготу дают ордена и медали СССР за самоотверженный труд в этот период.

Слышала, что теперь можно получить бесплатные лекарства не только по основному заболеванию. Это правда?

Юлия Андреевна, 74 года, Алтайская улица.

- Да с нового года вступили в силу изменения в Социальный кодекс Петербурга. Теперь петербуржцы, имеющие право на получение льготных лекарств за счет средств бюджета города при амбулаторном лечении по основному заболеванию, будут иметь право получать препараты и медицинские изделия еще и по сопутствующим заболеваниям. Норму, по которой лекарства выдавали только по основной болезни из документа исключили.

КОНКРЕТНО

Кто относится к федеральным льготникам:

- Участники и инвалиды ВОВ;

- Ветераны военных конфликтов;

- Члены семей погибших ветеранов и инвалидов ВОВ;

- Пострадавшие от радиации в результате аварии на ЧАЭС;

- Ветераны труда;

- Инвалиды 1-3 групп;

- Дети-инвалиды;

- Узники концлагерей.

Болезни, при которых петербуржцы имеют право получать лекарства бесплатно:

- преждевременное половое развитие

- рассеянный склероз

- миастения

- миопатия

- мозжечковая атаксия Пьера-Мари

- болезнь Паркинсона

- глаукома, катаракта

- психические заболевания

- болезнь Аддисона

- СПИД и ВИЧ-инфекция

- шизофрения и эпилепсия

- системные хронические тяжелые заболевания кожи

- бронхиальная астма

- ревматизм и ревматоидный артрит, артроз

- системная (острая) красная волчанка, болезнь Бехтерева

- диабет

- гипофизарный нанизм

- детский церебральный паралич

- гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия

- острая перемежающая порфирия

- онкологические заболевания

- гематологические заболевания, гемобластомы, цитопении, наследственные гемопатии

- лучевая болезнь

- лепра

- туберкулез

- тяжелая форма бруцеллеза

- хронические урологические заболевания.

- сифилис

- доброкачественная гиперплазия предстательной железы

- хроническая почечная недостаточность

- болезнь Крона и язвенный колит;

- хроническая обструктивная болезнь легких

- акромегалия и гипофизарный гигантизм.

Кроме того, бесплатные лекарства за счет бюджета Петербурга получат:

- пациенты, перенесшие инфаркт миокарда (первые 12 месяцев)

- пациенты, перенесшие операцию на открытом сердце (первые 12 месяцев)

- реваскуляризацию по поводу ишемической болезни сердца (первые 12 месяцев)

- операцию по пересадке органов и тканей

- дети, страдающие муковисцидозом

- дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до шести лет