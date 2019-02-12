В Русском музее из-за протечек крыши намокли портрет Александра Второго и средневековая икона

Из-за снега, скопившегося на петербургских крышах, гибнут люди и рушатся потолки. Добралась стихия и до экспонатов Русского музея: протечки обнаружили в трех фондах – живописи XVIII – первой половины XIX века, второй половины XIX – начала XXI века и древнерусского искусства.

– После обнаружения протечки был срочно собран реставрационный совет, – сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь Русского музея Алла Бережная. – Проведены технические и консервационные работы «Портрета Александра Второго» Рейхерта (1862 год) и четырехчастной иконы «Чудеса Богородицы Тихвинской» XVII века.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Снег добрался до картин в Русском музее. Беглов обозначил болевые точки города. А Ургант ржет над коммунальщиками 00:00 00:00

По данным искусствоведа Михала Золотоносова, «краска отлетает от холстов».

– Сотрудники предупреждали о возможных протечках еще в июле 2018 года, – сообщает специалист в соцсетях. – Предупреждали, что в помещениях Мухинского запаса в Корпусе Бенуа уже много лет своды находятся в ужасном состоянии после неоднократных протечек, а в помещениях на антресольном этаже после зимнего сезона вновь открылись протечки, которые будут возобновляться каждый год.

В музее заверили, что икону «Чудеса Богородицы Тихвинской» представят на выставке «Осень Русского Средневековья» 21 февраля.

– В связи с протечками в музее принят особый режим контроля, установлено дежурство хранителей в фондах в выходные дни, – добавляют в музее. – Службы предпринимают все возможные меры, чтобы справится с проблемой. Все кровли были вычищены от снега.

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